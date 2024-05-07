Левандовски может заработать 58 млн евро до налогов за два следующих сезона в «Барсе». За требл есть бонус – 2 млн (Cadena SER)

Теги Барселона Ла Лига бизнес Роберт Левандовски деньги Футбол

«Барселона» может потратить на Роберта Левандовского 58 млн евро за два года.

«У него контракт на четыре сезона, сейчас идет второй. За третий он заработает наибольшую сумму – 32 млн евро до вычета налогов. Если он отыграет и четвертый, то заработает 26 млн, то есть он еще может заработать 58 млн.

Однако в его контракте есть условие, согласно которому «Барселона» может расторгнуть с ним контракт перед последним сезоном, если он примет участие менее чем в 55% официальных матчей. При этом подразумевается, что он либо выходит в стартовом составе, либо проводит на поле не меньше 45 минут.

Следует отметить, что в контракте не уточняется, как будут учитываться матчи, пропущенные из-за травм.

Также предусмотрены бонусы: от 600 тысяч за победу в Ла Лиге до 2 млн за требл», – отметил журналист Сике Родригес.

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27 комментариев
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Конечно заключать контракт с возрастным игроком и чтобы у него каждый год вырастала зарплата - прекрасная стратегия.
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Бартомеу вроде уже ушел, а его дело с нереально завышенными окладами так и живёт.
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Безумие по-каталонски
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Бонус за требл смешная шутка
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Ответ Surviving
Где Гуру?)
В тюрьму посадили,он оказался контрабандистом,пытался в себе из Египта в Европу вывезти древнее копье Рамзеса!
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Ответ superbro
Бонус за требл смешная шутка
ричажные в последнее время вообще юморят!😂
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Ответ corazon blanco
Конечно заключать контракт с возрастным игроком и чтобы у него каждый год вырастала зарплата - прекрасная стратегия.
А говорили во всем виноват Бартомеу, но как видим новое руководство Барсы недалеко ушли)
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Ну и на хер он нужен
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Хорошую пенсию себе выбил Лева после Баварии)
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Из кого-то скоро сделают рычаг)
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Погодите. Лапорта же клялся, что максимальная зп по новым контрактам будет не более 10 млн евро. Опять наврал?
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Ответ wonka.
Ну и на хер он нужен
Бонус или Левандовски?)
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Где Гуру?)
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Ответ Surviving
Жаль, весёлый малый был.
Тебе Ригобера не хватает? Они сводные братья же, рожденные от двух трансгендеров)
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пшол вон хам
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Левандовски исчезни
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Перенял дело пешехода. Доит бчк до посинения.
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настоящий пшек
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барса совсем по миру пойдёт :/
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Ответ Пацанчик реальный
В тюрьму посадили,он оказался контрабандистом,пытался в себе из Египта в Европу вывезти древнее копье Рамзеса!
Жаль, весёлый малый был.
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Ответ Syndycate
Тебе Ригобера не хватает? Они сводные братья же, рожденные от двух трансгендеров)
У ригоберки я забанен)
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Агент Левандовски-он остается!
+1
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Чел круто отпахал в боруссии и баварии, на излете карьеры тупо зп 60 лямов… в институте сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. В барсе придерживаются этого правила
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Зато не уехал на Аравийский п-ов.
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Ответ Surviving
Жаль, весёлый малый был.
Да,мне тоже его не хватает!😢😢
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С бонусами накладочка, конечно, но ничего, ему все равно очень нравится климат
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Ответ wonka.
Ну и на хер он нужен
Потому что альтернатива - Роке.
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