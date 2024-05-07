Левандовски может заработать 58 млн евро до налогов за два следующих сезона в «Барсе». За требл есть бонус – 2 млн (Cadena SER)

«Барселона» может потратить на Роберта Левандовского 58 млн евро за два года.

«У него контракт на четыре сезона, сейчас идет второй. За третий он заработает наибольшую сумму – 32 млн евро до вычета налогов. Если он отыграет и четвертый, то заработает 26 млн, то есть он еще может заработать 58 млн.

Однако в его контракте есть условие, согласно которому « » может расторгнуть с ним контракт перед последним сезоном, если он примет участие менее чем в 55% официальных матчей. При этом подразумевается, что он либо выходит в стартовом составе, либо проводит на поле не меньше 45 минут.

Следует отметить, что в контракте не уточняется, как будут учитываться матчи, пропущенные из-за травм.

Также предусмотрены бонусы: от 600 тысяч за победу в до 2 млн за требл», – отметил журналист Сике Родригес.