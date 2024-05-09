Нуньеса предложили «Барсе» на случай ухода Левандовского (Diario Sport)
Дарвин Нуньес может перейти в «Барселону».
По информации Diario Sport, агент Жорже Мендеш предложил каталонскому клубу услуги уругвайского нападающего на случай ухода Роберта Левандовского.
Отмечается, что сам футболист подумывает об уходе из «Ливерпуля», «красные» тоже рассматривают возможность расставания с ним.
Нуньес мог оказаться в «Барселоне» еще в 2020 году – он дал согласие на переход из «Альмерии», однако трансфер перехватила «Бенифка».
В текущем сезоне АПЛ 24-летний форвард провел 34 матча, отличившись 11 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Кстати вот тут все матчи в записи оперативно выкладывают
Риплейфутболматчес.ру
2. Вот именно. Результативное действие в среднем. Это единственное, что нужно о Нуньесе. Нужно сделать крайне много оговорок, чтобы он выглядел не так себе.
А если копнуть конкретику, то он 52 раза выходил на поле, провёл почти 3 тысячи минут и забил 18 голов, 1 из которых с пенальти.
Если копнуть ещё глубже, то окажется, что большая часть этих голов и голевых действий сделана в матчах, где счета были что-то типа 5:1 или 6:0, а голевые действия его были чем -то типа третьего гола. Да, бывали они и первыми, но суть в том, что хорошо он забивал в основном в матчах, где Ливерпуль и без него неплохо забивал . Чувак не делает разницу, не решает эпизоды.
Глобально в сезоне можно вспомнить выход с Ньюкаслом и два забитых, в остальном ничего интересного.
Так и толку от его статистики?
2. Да, он порол моменты, только у него была совершенно иная роль, да и было это сколько лет назад? Я напомню, что говоря о Нуньесе мы говорим не об Эндрике, т.е. молодом и перспективном, а о чуваке, который старше Винисиуса на год.
Я бы ещё понял, если бы вы привели как пример трансформации Обамеянга или Левандовски, который гол-машиной стал в 30+. Или хотя бы Фалькао, ведь он, конечно, забивал прилично, но того самого Фалькао, который несколько лет забивал любой полумомент, мы увидели как раз ближе к его 25 годам