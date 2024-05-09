Нуньеса предложили «Барсе» на случай ухода Левандовского (Diario Sport)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Роберт Левандовски Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес может перейти в «Барселону».

По информации Diario Sport, агент Жорже Мендеш предложил каталонскому клубу услуги уругвайского нападающего на случай ухода Роберта Левандовского.

Отмечается, что сам футболист подумывает об уходе из «Ливерпуля», «красные» тоже рассматривают возможность расставания с ним. 

Нуньес мог оказаться в «Барселоне» еще в 2020 году – он дал согласие на переход из «Альмерии», однако трансфер перехватила «Бенифка». 

В текущем сезоне АПЛ 24-летний форвард провел 34 матча, отличившись 11 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь

62 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Инсаф Галиуллинн
Те кто критикует Дарвина, то у меня для вас интересная деталь нашлась, чувак имея проблемы с реализацией совершает результативное действие в среднем каждые 85 минут
критика порой обоснована, но если бы он реализовывал все, что порет, то это уже была бы машина, а не человек
+43
-1
+42
Те кто критикует Дарвина, то у меня для вас интересная деталь нашлась, чувак имея проблемы с реализацией совершает результативное действие в среднем каждые 85 минут
+50
-20
+30
Штангам Испании приготовиться
+25
-2
+23
Сотни тысяч загубленных голов ожидает Барсу с его приходом
+12
-4
+8
Ответ Инсаф Галиуллинн
Жота же забил победный Ньюкаслу
Достаточно, что Дарвин растрынькал убойные моменты с Пэласом, Вест Хэмом и Эвертоном и лишил команду чемпионства. Про другие 125 случаев упоминать не буду.
+8
-2
+6
Ответ Mark Anisimov
Сотни тысяч загубленных голов ожидает Барсу с его приходом
Не ожидает, потому что в Барсе столько моментов не бывает у форварда
+9
-3
+6
Ох уж эта "Бенифка"))
+5
0
+5
Ответ Anya Belova
Кстати, интересно, что на фоне этой новости на днях Дарвин и Араухо с семьями отдыхали в диснейленде 👀
Ребятки в сборной вместе играют ,не вижу ничего удивительного в этом
+3
0
+3
Ответ ta-tosha
У меня для вас тоже интересная деталь есть - при живом Жоте, Дарвин это лавка
Жота несомненно очень хорош, но вот в добром здравии давненько не был. да и разместить их можно вместе на поле, а продать Диаса лучше. но лишь мое видение
+2
0
+2
Главный косячник Ливера. Хотя Ливер редко ошибается, но это тот случай.
+4
-3
+1
Вроде нап с хорошим потенциалом, если прорвет по голам, будет топ.
+2
-1
+1
Ответ Владимир Вологодский
Кэролл выше всех
Ну Кэролла Касл знатно впарил. Крауча что не вспомнили?😂😂 или вообще вратаря-легенду
+1
0
+1
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Да блин современный ливерпуль. Гакпо да, нестабильный. Наби Кейта, Дарвин провалы. Балотелли и тд это уже почти как прошлый век.
Кэролл выше всех
+2
-1
+1
Ответ Aristokratt
Редко ошибается? А Гакпо, Балотелли, Борини, Шакири, Рикки Ламберт и многие-многие не в счет?
Да блин современный ливерпуль. Гакпо да, нестабильный. Наби Кейта, Дарвин провалы. Балотелли и тд это уже почти как прошлый век.
+3
-2
+1
Ответ ZarvuR2020
Штангам Испании приготовиться
Они уже год как наготове, с тех пор, как Фермин за взрослую команду играть начал))))
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Лагает до жути там если честно, тут явно дело не в проблемах с интернетом, я почему то даже несмотря на лагающую трансляцию мог нормально в фифу мобайл поиграть, тут явно дело немного в другом.
А спорткаст?
Кстати вот тут все матчи в записи оперативно выкладывают
Риплейфутболматчес.ру
+1
0
+1
Ответ Mark Anisimov
Сотни тысяч загубленных голов ожидает Барсу с его приходом
Левандовски забил за Барсу за 2 года 51гол при 683 ударах, больше 10 пенальти, как ты думаешь хуже быть может?😂
+2
-1
+1
Неее, он туда не попадет
+2
-1
+1
я до сих пор не понимаю как можно было упустить сонхен мина , когда у него закончился контракт с тотенхэмом, а взять пенсионера лёву, кореец бы вписался 100% и с самоотдачей всё у него отлично
+1
0
+1
Бенифка
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Те кто критикует Дарвина, то у меня для вас интересная деталь нашлась, чувак имея проблемы с реализацией совершает результативное действие в среднем каждые 85 минут
1. Допустим, и что из этого следует? Его не следует критиковать? Какая вообще связь? Его критикуют конкретно за хреновую реализацию.
2. Вот именно. Результативное действие в среднем. Это единственное, что нужно о Нуньесе. Нужно сделать крайне много оговорок, чтобы он выглядел не так себе.
А если копнуть конкретику, то он 52 раза выходил на поле, провёл почти 3 тысячи минут и забил 18 голов, 1 из которых с пенальти.
Если копнуть ещё глубже, то окажется, что большая часть этих голов и голевых действий сделана в матчах, где счета были что-то типа 5:1 или 6:0, а голевые действия его были чем -то типа третьего гола. Да, бывали они и первыми, но суть в том, что хорошо он забивал в основном в матчах, где Ливерпуль и без него неплохо забивал . Чувак не делает разницу, не решает эпизоды.
Глобально в сезоне можно вспомнить выход с Ньюкаслом и два забитых, в остальном ничего интересного.

Так и толку от его статистики?
+1
0
+1
Ответ <CRISTIANO>
Винисиус так же порол моменты, а теперь он лучший в мире. Смейтесь дальше.
1. Он не лучший в мире.
2. Да, он порол моменты, только у него была совершенно иная роль, да и было это сколько лет назад? Я напомню, что говоря о Нуньесе мы говорим не об Эндрике, т.е. молодом и перспективном, а о чуваке, который старше Винисиуса на год.

Я бы ещё понял, если бы вы привели как пример трансформации Обамеянга или Левандовски, который гол-машиной стал в 30+. Или хотя бы Фалькао, ведь он, конечно, забивал прилично, но того самого Фалькао, который несколько лет забивал любой полумомент, мы увидели как раз ближе к его 25 годам
+1
0
+1
Ответ I PAINT IN BLUE
А спорткаст? Кстати вот тут все матчи в записи оперативно выкладывают Риплейфутболматчес.ру
Не пробовал спорткаст, но думаю ситуация там не сильно лучше, а касаемо матчей в записи.... могу сказать спасибо с 1 стороны, с другой как то смотреть нарезки для меня более интересно в случае если я не смог посмотреть прямой эфир(а если продвинутая статистика нужна будет, поищу на сайтах каких нибудь или в приложениях)
0
0
0
Ответ lebedst
критика порой обоснована, но если бы он реализовывал все, что порет, то это уже была бы машина, а не человек
Учитывая то, что в АПЛ Нуньес в bottom по реализации, что в переводе на Русский означает "один из худших", надо сказать, что есть длинный путь, между Нуньесом и машиной, состоящий из многих шагов. Давайте он, для начала, просто повысит реализацию и перестанет быть чокером.
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Те кто критикует Дарвина, то у меня для вас интересная деталь нашлась, чувак имея проблемы с реализацией совершает результативное действие в среднем каждые 85 минут
Есть ещё такое понятие, как сколько очков приносит каждое результативное действие. Можно в одном матче, где полкоманды забило уже, тоже выйти и 2-3 гола забить, что пойдёт в общую статистику игрока, как средняя результативность. А есть такие матчи например, как с Лутоном, где Нуньес в упор мажет, где все усилия команды он сводит на нет
0
0
0
Ответ Максим Семин
Вроде нап с хорошим потенциалом, если прорвет по голам, будет топ.
Так можно сказать о любом форварде мира, даже о Кокорине.
0
0
0
Ответ ta-tosha
Достаточно, что Дарвин растрынькал убойные моменты с Пэласом, Вест Хэмом и Эвертоном и лишил команду чемпионства. Про другие 125 случаев упоминать не буду.
Я и не отрицал его проблем с реализацией, я лишь говорю, что даже несмотря на это всё он умеет в нужный момент взорваться и забить победный гол в трудной игре.
0
0
0
Ответ I PAINT IN BLUE
Лайвбол вроде норм показывает)
Лагает до жути там если честно, тут явно дело не в проблемах с интернетом, я почему то даже несмотря на лагающую трансляцию мог нормально в фифу мобайл поиграть, тут явно дело немного в другом.
0
0
0
Это такой особый род издевательства? )))
0
0
0
Ответ Aristokratt
Редко ошибается? А Гакпо, Балотелли, Борини, Шакири, Рикки Ламберт и многие-многие не в счет?
Не знаю может это мне так везет, но когда смотрю матчи Ливерпуля, то практически всегда одним из самых лучших игроков является Гакпо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий