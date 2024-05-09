Нуньеса предложили «Барсе» на случай ухода Левандовского (Diario Sport)

Дарвин Нуньес может перейти в «Барселону».

По информации Diario Sport, агент предложил каталонскому клубу услуги уругвайского нападающего на случай ухода Роберта Левандовского.

Отмечается, что сам футболист подумывает об уходе из « », «красные» тоже рассматривают возможность расставания с ним.

мог оказаться в «Барселоне» еще в 2020 году – он дал согласие на переход из «Альмерии», однако трансфер перехватила «Бенифка».

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 34 матча, отличившись 11 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь.