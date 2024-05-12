Тен Хаг об «МЮ»: «Я ни секунды не жалею, что оказался здесь. Это огромный клуб, вызов, и я хотел этого»

Эрик тен Хаг не жалеет, что возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Я ни секунды не жалею, что оказался здесь. Это огромный клуб.

Никогда не знаешь, с какими вызовами тебе предстоит столкнуться, пока не окажешься в деле. Но я желал этого вызова», – сказал главный тренер « » тен Хаг.

Тренер из Нидерландов возглавляет «МЮ» с 2022 года. С клубом он выиграл только Кубок английской лиги.

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