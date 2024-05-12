Тен Хаг об «МЮ»: «Я ни секунды не жалею, что оказался здесь. Это огромный клуб, вызов, и я хотел этого»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не жалеет, что возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Я ни секунды не жалею, что оказался здесь. Это огромный клуб.

Никогда не знаешь, с какими вызовами тебе предстоит столкнуться, пока не окажешься в деле. Но я желал этого вызова», – сказал главный тренер «Юнайтед» тен Хаг.

Тренер из Нидерландов возглавляет «МЮ» с 2022 года. С клубом он выиграл только Кубок английской лиги.

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23 комментария
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Похоже на прощание
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Спортс заботливо в главные вынес почти одинаковые высказывания хага и мостового)
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Спасибо за лч, но надо двигаться дальше
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Ответ Пользователь_7
Да по хорошему нужно было еще на прошлой неделе увольнять, но походу завтра уволят(
Нужно было после результатов ЛЧ гнать ссаной тряпкой.
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Ответ Дедушкин самогон
Похоже на прощание
Да по хорошему нужно было еще на прошлой неделе увольнять, но походу завтра уволят(
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Ответ Tun
Спасибо за лч, но надо двигаться дальше
И за чемпионат мира 😅
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Ты нет, а вот все остальные…
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Ответ Только Крылья
Спортс заботливо в главные вынес почти одинаковые высказывания хага и мостового)
Корявое НЛП)
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Ответ Rad0
Фатальная ошибка руководства МЮ увольнять его. Неужели кто-то ещё думает, что дело в тренере? С приходом нового тренера МЮ пройдёт заново один и тот же 2.5-3-летний цикл: новый тренер, который на лярд наберёт игроков под себя, зацепит какой-то мусорный кубок в свой 1 или 2 сезон, в 2 или 3 сезоне спад, тренер теряет раздевалку и закономерное увольнение. Вам не надоело?
я тоже был против , но тут уже все смирились. Игроки не будут бегать , сегодня скорей всего будет разгром.
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Ответ Пользователь_7
Да по хорошему нужно было еще на прошлой неделе увольнять, но походу завтра уволят(
Фатальная ошибка руководства МЮ увольнять его. Неужели кто-то ещё думает, что дело в тренере? С приходом нового тренера МЮ пройдёт заново один и тот же 2.5-3-летний цикл: новый тренер, который на лярд наберёт игроков под себя, зацепит какой-то мусорный кубок в свой 1 или 2 сезон, в 2 или 3 сезоне спад, тренер теряет раздевалку и закономерное увольнение. Вам не надоело?
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дежавю. это Спартак
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Всё так, только ты физрук.
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Это огромный клуб, вызов, и я хотел этого. Я хотел побить множество рекордов, и я это сделал :D
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ГЕРОЙ одним словом..;)
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А уж как клуб не жалеет)
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В Барсу этого пассажира.
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Удручающий Хааг и его интриги!
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Похоже на прощальные слова.

Ну, лучше принять вызов и проиграть, чем отказаться сразу
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Проблемы - проблемами, а результат особенно в последнее время - удручающий.
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Прощается что-ли?
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Жаль, что этого не могут сказать миллионы фанатов
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