Тен Хаг об «МЮ»: «Я ни секунды не жалею, что оказался здесь. Это огромный клуб, вызов, и я хотел этого»
Эрик тен Хаг не жалеет, что возглавил «Манчестер Юнайтед».
«Я ни секунды не жалею, что оказался здесь. Это огромный клуб.
Никогда не знаешь, с какими вызовами тебе предстоит столкнуться, пока не окажешься в деле. Но я желал этого вызова», – сказал главный тренер «Юнайтед» тен Хаг.
Тренер из Нидерландов возглавляет «МЮ» с 2022 года. С клубом он выиграл только Кубок английской лиги.
«МЮ» выбирает нового тренера. Саутгейт, Поттер или Тухель?
Ну, лучше принять вызов и проиграть, чем отказаться сразу