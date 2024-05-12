Тен Хаг о критике: «Эти люди ничего не понимают либо в футболе, либо в управлении командой. Многие видят проблемы и проявляют терпение»

Эрик тен Хаг высказался о критике в свой адрес.

«Думаю, у болельщиков есть терпение – вы видели это в понедельник», – сказал тен Хаг, имея в виду поддержку со стороны выездных болельщиков «Юнайтед» сразу после их поражения от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

«Но в некоторых комментариях оно отсутствует. Либо эти люди ничего не понимают в футболе, либо у них нет никаких знаний об управлении футбольной командой. Такое возможно, или же они просто настроены на критику. Но думаю, есть много людей, которые видят имеющиеся проблемы и проявляют терпение.

Я смотрю на проблемы, с которыми мы столкнулись, все травмы. Однако игроки боролись почти в каждом матче и проявили отличный командный дух. Это не относится к понедельнику, поэтому я был так разочарован. В понедельник я был очень разочарован, и игроки были разочарованы самими собой. Это был коллективный провал.

Но во всех остальных играх мы вместе боролись, показали хороший командный дух, так что у меня нет никаких сомнений по этому поводу», – заявил главный тренер « ».

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