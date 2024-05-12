Тен Хаг о критике: «Эти люди ничего не понимают либо в футболе, либо в управлении командой. Многие видят проблемы и проявляют терпение»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о критике в свой адрес.

«Думаю, у болельщиков есть терпение – вы видели это в понедельник», – сказал тен Хаг, имея в виду поддержку со стороны выездных болельщиков «Юнайтед» сразу после их поражения от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

«Но в некоторых комментариях оно отсутствует. Либо эти люди ничего не понимают в футболе, либо у них нет никаких знаний об управлении футбольной командой. Такое возможно, или же они просто настроены на критику. Но думаю, есть много людей, которые видят имеющиеся проблемы и проявляют терпение.

Я смотрю на проблемы, с которыми мы столкнулись, все травмы. Однако игроки боролись почти в каждом матче и проявили отличный командный дух. Это не относится к понедельнику, поэтому я был так разочарован. В понедельник я был очень разочарован, и игроки были разочарованы самими собой. Это был коллективный провал.

Но во всех остальных играх мы вместе боролись, показали хороший командный дух, так что у меня нет никаких сомнений по этому поводу», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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20 комментариев
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Эрик Тен Мостовой
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В этот момент он напомнил мне, Рому ротенберга. Осталось только добавить - говорят они из-за границы.
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можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как месифилы защищают 10хага
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Сильное заявление
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Тен Хаг о Тен Хаге: «Эти Тен Хаги ничего не понимают либо в футболе, либо в управлении командой. Многие видят проблемы и проявляют терпение»
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Ответ Старик Стариканов
Эрик Тен Мостовой
А вот те, кто критикуют Тен Хага, начеканить раз 5 хотя бы смогут?
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Лучше вообще ничего не понимать в футболе, кроме одного - игрок (Антони) со статистикой в Эре на уровне Угальде и Ари не может заиграть в АПЛ и стоить 100 лямов, чем понимать и знать о футболе всё, кроме этого.
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Чувствуете эти нотки Мостового?)
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Ответ Alex Rhea
Лучше вообще ничего не понимать в футболе, кроме одного - игрок (Антони) со статистикой в Эре на уровне Угальде и Ари не может заиграть в АПЛ и стоить 100 лямов, чем понимать и знать о футболе всё, кроме этого.
Я не оправдываю тен Хага, но здесь большая часть вины за трансфер лежит на Мерто, который купил его за 95 млн. Тен Хагу просто нужен был этот игрок, который все равно оказался балластом как и все его игроки, которых он хотел.
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Ответ xQcoW
можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как месифилы защищают 10хага
Где связь #####?) Сумасшедший епт
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Гнать его давно надо. Уже отборную чушь несёт.
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Его из Аякса брали как суперталантливого гения и профи, который построит в МЮ династию, а он уже какой сезон подряд занимается каким-то трэшем, со всеми ругается, даже волосы толком не отращивает. И я не понимаю, это все этапы развития великой в будущем команды, или он тупо не справился и валится.
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Нет тен Хага- нет проблем
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Да, да. Абаскали там всякие, Тедески
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Лучший тренер. Наш Тен Хаг!
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Это брат Мостового?
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"Сколько раз они в своей жизни мяч то начеканили максимум?" - добавил Эрик
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В прошлом году от Сити 6 получили и всякие Бренфорды накидывали по 4 за игру, но был прогресс. В этом году ни игры, ни в целом прогресса команды.
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Тен Хаг: «А чеканить они умеют? В футбол вообще играли?»
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