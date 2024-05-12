«ПСЖ» не планирует акцию в честь Мбаппе на матче с «Тулузой» – клуб был застигнут врасплох объявлением об уходе. Ее могут провести перед финалом Кубка
«ПСЖ» не намерен проводить акцию в честь Килиана Мбаппе на матче с «Тулузой» .
Сегодня в 33-м туре Лиги 1 парижане сыграют последний домашний матч в этом сезоне.
По информации Le Parisien, «ПСЖ» был застигнут врасплох объявлением Килиана. В клубе считают, что после официального объявления Мбаппе об уходе, сделанного в пятницу, прошло слишком мало времени, чтобы успеть подготовить прощальную акцию в его честь. Празднование чемпионства в Лиге 1 считается более важным событием, и именно ему будет уделено внимание в рамках сегодняшнего матча.
Подчеркивается, что несмотря на непростые отношения француза с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, который не был упомянут в его прощальном видео, клуб может провести прощальную церемонию в честь капитана. Предположительно она пройдет перед финалом Кубка Франции 25 мая, где команда сыграет против «Лиона».
Тем не менее ультрас «ПСЖ» планируют провести перформанс в честь Мбаппе на трибунах «Парк де Пренс» сегодня.
Мбаппе лично объявил ультрас «ПСЖ» об уходе сегодня. Фанаты подготовят перформанс в его честь в воскресенье