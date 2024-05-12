Россия и Северная Корея могут провести матчи юношеских и женских сборных

РФС ведет переговоры с Северной Кореей по поводу проведения матчей сборных.

Как сообщает « », Российский футбольный союз обсуждает с Северной Кореей возможные товарищеские игры юношеских сборных.

Юношеские сборные предложили сыграть сборной России из игроков 2008 года рождения в июне, а сборной России-2006 в июле. В ответ сделали предложение о проведении игр осенью 2024 года.

Кроме того, женская сборная Северной Кореи в июле 2024 года может провести игры против национальной команды России на территории РФ.