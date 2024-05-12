Россия и Северная Корея могут провести матчи юношеских и женских сборных
РФС ведет переговоры с Северной Кореей по поводу проведения матчей сборных.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз обсуждает с Северной Кореей возможные товарищеские игры юношеских сборных.
Юношеские сборные КНДР предложили сыграть сборной России из игроков 2008 года рождения в июне, а сборной России-2006 в июле. В ответ РФС сделали предложение о проведении игр осенью 2024 года.
Кроме того, женская сборная Северной Кореи в июле 2024 года может провести игры против национальной команды России на территории РФ.
2024: принимаешь Талибан, Хамас, сборную Северной Кореи