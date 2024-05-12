Россия и Северная Корея могут провести матчи юношеских и женских сборных

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РФС ведет переговоры с Северной Кореей по поводу проведения матчей сборных.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз обсуждает с Северной Кореей возможные товарищеские игры юношеских сборных.

Юношеские сборные КНДР предложили сыграть сборной России из игроков 2008 года рождения в июне, а сборной России-2006 в июле. В ответ РФС сделали предложение о проведении игр осенью 2024 года.

Кроме того, женская сборная Северной Кореи в июле 2024 года может провести игры против национальной команды России на территории РФ.

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24 комментария
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Ещё одна великая держава приедет в Спортмастере бутсами затариться.
+36
-4
+32
Как будет «Гойда» на корейском ?
+15
-2
+13
Поздравляю!
+8
-4
+4
Ответ Милдронат Бромантанов
Ещё одна великая держава приедет в Спортмастере бутсами затариться.
А расплатятся ракетами )
+3
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Джекпот
+3
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+3
2018: принимаешь Чемпионат Мира по футболу
2024: принимаешь Талибан, Хамас, сборную Северной Кореи
+3
0
+3
Ответ Станислав Платонов
Как будет «Гойда» на корейском ?
Гоооол!
+2
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Ответ Милдронат Бромантанов
Ещё одна великая держава приедет в Спортмастере бутсами затариться.
В спортмастере дорогой ценник
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И всё идет по плану
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Ахаха
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Сюр какой-то)
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Светлое будущее все ближе и ближе.
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это уже точно прорыв
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Ну наконец-то найдена та самая сборная, которая сможет дать настоящий бой нашей команде! Супер)
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А какая разница, что Северная Корея, что Украина?
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Не каждый сможет играть с северной Кореей, не это ли успех?
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надо почаще устраивать такие матчи, тем более, что других, ближайшие лет 10-12, не будет
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Наконец-то серьёзный соперник появился
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Женские сборные сильнее у СК
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Ответ T622222
А расплатятся ракетами )
И заплатит за всё это ещё одна страна (пока что)👹
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Привезли грузовик с рисом)
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