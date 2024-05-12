«У Нгамале нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования». Гафин о голах хавбека «Динамо» после 90-й

В «Динамо» высказались о поздних победных голах Муми Нгамале.

29-летний хавбек из Камеруна на 95-й минуте забил в игре Мир с «Сочи» (3:2), а в матче с «Балтикой» (3:2) – на 99-й.

– Оценивать как‑то игру не хочется. Мы делаем что‑то такое, что нравится вот там наверху, и нам за это воздается.

– У вас есть объяснение, как Нгамале это делает уже вторую игру подряд?

– Мы сейчас проверяем его родословную. Нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования, которые я не могу выговорить, – сказал председатель совета директоров « » Дмитрий Гафин.

Всего в 31 матче текущего сезона на счету 6 мячей и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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