«У Нгамале нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования». Гафин о голах хавбека «Динамо» после 90-й
В «Динамо» высказались о поздних победных голах Муми Нгамале.
29-летний хавбек из Камеруна на 95-й минуте забил в игре Мир РПЛ с «Сочи» (3:2), а в матче с «Балтикой» (3:2) – на 99-й.
– Оценивать как‑то игру не хочется. Мы делаем что‑то такое, что нравится вот там наверху, и нам за это воздается.
– У вас есть объяснение, как Нгамале это делает уже вторую игру подряд?
– Мы сейчас проверяем его родословную. Нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования, которые я не могу выговорить, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Всего в 31 матче текущего сезона на счету Нгамале 6 мячей и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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Молодцы Спортс, я тоже уже бухаю и отмечаю)