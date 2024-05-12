«У Нгамале нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования». Гафин о голах хавбека «Динамо» после 90-й

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Муми Нгамале ахахаха религия Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» высказались о поздних победных голах Муми Нгамале.

29-летний хавбек из Камеруна на 95-й минуте забил в игре Мир РПЛ с «Сочи» (3:2), а в матче с «Балтикой» (3:2) – на 99-й.

– Оценивать как‑то игру не хочется. Мы делаем что‑то такое, что нравится вот там наверху, и нам за это воздается.

– У вас есть объяснение, как Нгамале это делает уже вторую игру подряд?

– Мы сейчас проверяем его родословную. Нашли прабабку вуду или какие‑то другие африканские верования, которые я не могу выговорить, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Всего в 31 матче текущего сезона на счету Нгамале 6 мячей и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев
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Спасибо тебе Нгамале и вспомни пожалуйста про свою бабку еще в двух играх!!!👍
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Две игры надо на зубах !!!
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Никогда не думал, что буду болеть за динамо, но - удачи вам!!!!
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Зря вслух проговорил.
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"Всегда в 30 матчах текущего сезона на счету Нгамале 6 мячей и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь."
Молодцы Спортс, я тоже уже бухаю и отмечаю)
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Ответ НЕЗНАЮКТО
Спасибо тебе Нгамале и вспомни пожалуйста про свою бабку еще в двух играх!!!👍
Так и знал что новости уже пишут ИИ. У него на 2игры найдут еще прадеда шамана с бубном)
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