Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. «Лидс» в гостях у «Норвича» в 1-м матче, «Саутгемптон» против «Вест Бромвича»

Теги премьер-лига Англия результаты Лидс Вест Бромвич Норвич Сити Саутгемптон чемпионшип Футбол

«Норвич» примет «Лидс» в первом полуфинале плей-офф Чемпионшипа.

«Вест Бромвич» дома сыграет с «Саутгемптоном».

Ответные матчи пройдут 16 и 17 мая. Победители пар в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2024/25.

Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» и занявший второе место «Ипсвич».

Чемпионшип

Плей-офф за выход в АПЛ

Полуфинал

Первые матчи

Норвич – Лидс
Дата проведения
12 мая, 14.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Бромвич – Саутгемптон
Дата проведения
12 мая, 16.15, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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Давай Лидс, несмотря на проваленную концовку сезона нужно возвращаться в английскую элиту
+2
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Лидс за тебя , за возвращение элиту
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Пожелаю удачи Лидсу и Саутгемптону.
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За Лидс и Саут в финале
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Ждём Лидс, они уж всяко покрепче, чем лузеры из Лутона
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Лидс!!!
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