Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. «Лидс» в гостях у «Норвича» в 1-м матче, «Саутгемптон» против «Вест Бромвича»
«Норвич» примет «Лидс» в первом полуфинале плей-офф Чемпионшипа.
«Вест Бромвич» дома сыграет с «Саутгемптоном».
Ответные матчи пройдут 16 и 17 мая. Победители пар в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2024/25.
Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» и занявший второе место «Ипсвич».
Чемпионшип
Плей-офф за выход в АПЛ
Полуфинал
Первые матчи
- Дата проведения
- 12 мая, 14.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.15, «Хоторнс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.