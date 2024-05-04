«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года. «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич» сыграют в плей-офф Чемпионшипа
«Ипсвич» вернулся в Премьер-лигу.
Команда Кирана Маккенны обыграла «Хаддерсфилд» в 46-м туре Чемпионшипа (2:0) и заняла второе место в таблице по итогам сезона, набрав 96 очков.
Конкурент «трактористов», «Лидс», в последнем туре уступил «Саутгемптону» (1:2) и остался на третьей строчке. Ранее выход в АПЛ себе обеспечил «Лестер».
В плей-офф за третью путевку в Премьер-лигу сыграют «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич».
«Ипсвич» сыграет в АПЛ впервые с сезона-2001/02.
Взяли Руни и посыпались
Мгновенно нарекли корнем всех проблем Уэйна
Избавились от него и вообще вылетели
🤡
Кто знает, может в МЮ обратно со временем.
Вот что значит с самим Сульшером поработал 🙃
Без должного усиления могут просто насладиться одним сезоном
Что тоже неплохо, кстати
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/apleukha/3238889.html
Сезон 21/22 принимает клуб Первой лиги с 13 места в декабре, занимает 11 место
Сезон 22/23 занимает второе место в Первой Лиге с 101 забитым мячом (лучший результат за почти 10 лет) разница +66
Сезон 23/24 занимает второе место в Чемпионшипе с 92 мячами(лучший результат сезона)
Не 7хаг конечно, но видимо тоже крутой тренер
А если в следуюшем году возьмёт АПЛ, то навсегда впишет своё имя в футбольную историю ))
Лестер+Ипсвич это идеально.
Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Ипсвич Таун». Второй дивизион выиграл «Ливерпуль».
Даже не знал, что наш Ливерпуль играл в английском пердиве:))