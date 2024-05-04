«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года. «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич» сыграют в плей-офф Чемпионшипа

«Ипсвич» вернулся в Премьер-лигу.

Команда Кирана Маккенны обыграла « » в 46-м туре Чемпионшипа (2:0) и заняла второе место в таблице по итогам сезона, набрав 96 очков.

Конкурент «трактористов», «Лидс», в последнем туре уступил « » (1:2) и остался на третьей строчке. Ранее выход в себе обеспечил «Лестер».

В плей-офф за третью путевку в Премьер-лигу сыграют « », «Саутгемптон», « » и «Норвич».

«Ипсвич» сыграет в АПЛ впервые с сезона-2001/02.