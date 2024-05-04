«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года. «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич» сыграют в плей-офф Чемпионшипа

Теги премьер-лига Англия Лидс Вест Бромвич Норвич Сити Саутгемптон Ипсвич Хаддерсфилд чемпионшип Киран Маккенна Футбол

«Ипсвич» вернулся в Премьер-лигу.

Команда Кирана Маккенны обыграла «Хаддерсфилд» в 46-м туре Чемпионшипа (2:0) и заняла второе место в таблице по итогам сезона, набрав 96 очков. 

Конкурент «трактористов», «Лидс», в последнем туре уступил «Саутгемптону» (1:2) и остался на третьей строчке. Ранее выход в АПЛ себе обеспечил «Лестер».

В плей-офф за третью путевку в Премьер-лигу сыграют «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич». 

«Ипсвич» сыграет в АПЛ впервые с сезона-2001/02. 

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бирмингем неплохо начал сезон
Взяли Руни и посыпались
Мгновенно нарекли корнем всех проблем Уэйна
Избавились от него и вообще вылетели
🤡
+20
0
+20
Маккена крут.
Кто знает, может в МЮ обратно со временем.
+16
-1
+15
МакКенна прям быка за рога взял: в прошлом сезоне выиграл Лигу 1, в этом вывел команду впервые за много лет в АПЛ. Красавчик!
Вот что значит с самим Сульшером поработал 🙃
+15
0
+15
Ответ Сергей Орлов
Уволят после 10 игр в АПЛ.
Состав очень слабый для АПЛ
Без должного усиления могут просто насладиться одним сезоном
Что тоже неплохо, кстати
+11
0
+11
С возвращением! МакКенна красавец!
+9
0
+9
Маккена творит вещи. Почти с тем же составом с каким и выходил в Шип вывел Ипсвич сходу в АПЛ. Волшебник, не иначе
+8
-1
+7
Вообще мне всегда нравится когда давние команды спустя многие годы возвращаютя.!!
+5
0
+5
Написал большой пост про Ипсвич и Маккенну , если кому интересно

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/apleukha/3238889.html
+4
0
+4
Браво, Ипсвич!
+3
0
+3
Ответ Сергей Орлов
Лидс сам всё отдал 🤦🏻‍♂️
В первой половине сезона потеряли очки с всеми, кто с 20-го места, в конце проиграли вообще всем) Уже привык к этим клоунам, как родные уже 10+лет)))
+3
0
+3
у Маккены очень хорошо получалось работать с молодежными командами МЮ, пусть и в АПЛ теперь получится в роли главного тренера!
+3
0
+3
Ответ Dred
В этом весь класс тренера виден как на ладони. А если в следуюшем году возьмёт АПЛ, то навсегда впишет своё имя в футбольную историю ))
Выиграть АПЛ им практически не реально, если не вылетят и закрепятся - уже будет успех
+2
0
+2
зато Бирма доигралась и вылетела в лигу 1
+2
0
+2
Лидс почти классический. Теперь вся надежда на плей-офф
+2
0
+2
Лидс сам всё отдал 🤦🏻‍♂️
+3
-1
+2
Плимут остался, красавчики!!!
+2
0
+2
Ответ Сергей Орлов
Уволят после 10 игр в АПЛ.
Рано пока об этом говорить. Но неплохое резюме у него уже точно есть
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Футбольная лига Англии в сезоне 1961/62 — 64-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Ипсвич Таун». Второй дивизион выиграл «Ливерпуль». Даже не знал, что наш Ливерпуль играл в английском пердиве:))
вам получается под 100
+5
-3
+2
Маккена в Ипсвиче:
Сезон 21/22 принимает клуб Первой лиги с 13 места в декабре, занимает 11 место
Сезон 22/23 занимает второе место в Первой Лиге с 101 забитым мячом (лучший результат за почти 10 лет) разница +66
Сезон 23/24 занимает второе место в Чемпионшипе с 92 мячами(лучший результат сезона)
Не 7хаг конечно, но видимо тоже крутой тренер
+2
0
+2
Ответ Be_Cos
МакКенна прям быка за рога взял: в прошлом сезоне выиграл Лигу 1, в этом вывел команду впервые за много лет в АПЛ. Красавчик! Вот что значит с самим Сульшером поработал 🙃
В этом весь класс тренера виден как на ладони.
А если в следуюшем году возьмёт АПЛ, то навсегда впишет своё имя в футбольную историю ))
+1
0
+1
Ответ Joe Barbar
вам получается под 100
Не, ему 12. И это только IQ
+1
0
+1
Ответ Stereophonics89
Бирмингем неплохо начал сезон Взяли Руни и посыпались Мгновенно нарекли корнем всех проблем Уэйна Избавились от него и вообще вылетели 🤡
Поделом 😈
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Футбольная лига Англии в сезоне 1961/62 — 64-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Ипсвич Таун». Второй дивизион выиграл «Ливерпуль». Даже не знал, что наш Ливерпуль играл в английском пердиве:))
Да не может быть?!
+2
-1
+1
Ответ Dred
Маккена крут. Кто знает, может в МЮ обратно со временем.
вместе с кэрриком в штабе
+2
-1
+1
Чемпионшип порадовал.
Лестер+Ипсвич это идеально.
+1
0
+1
приятно видеть в Премьер Лиге Ноттингем Форест , Ипсвич - воспоминания юности и обладатели Еврокубков в конце концов .
+1
0
+1
Сколько же известных клубов в Англии, все 4 клуба, кто будет бороться за путёвку, были ранее в Премьер Лиге и не на последних ролях.
+1
0
+1
Маккенна красавчик!
+1
0
+1
Футбольная лига Англии в сезоне 1961/62 — 64-й сезон Футбольной лиги Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Ипсвич Таун». Второй дивизион выиграл «Ливерпуль».

Даже не знал, что наш Ливерпуль играл в английском пердиве:))
+13
-12
+1
Приятная новость, будем следить за их игрой.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий