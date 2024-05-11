«Реал» не проигрывает с января: 16 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Гранада Футбол

«Реал» не проигрывает 22 матча.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) в 35-м туре Ла Лиги.

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» в Кубке Испании. С тех пор они выиграли 16 раз (с учетом победы по пенальти над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов) и 6 раз сыграли вничью.

14 мая чемпионы Испании примут «Алавес».

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18 комментариев
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Аномальное похолодание в Каталонии до минус 17 🥶
+26
-5
+21
Как же Анчелотти хорош
+17
-1
+16
Даже вторым составом рвут всех
Хорошая тренировка от гегемона Европы,а таких перед финалом будет ещё 3)
+7
0
+7
Я правильно понимаю что по пенальти с сити засчитывают как победу , а почему , это же по сути ничья в основное время )
+6
-1
+5
Вот это профессиональное отношение к делу. Не бросают играть, продолжают делать результат
+4
0
+4
Оффтоп конечно, но не могу не поделиться. Сегодня в предложку ютуба выпала видеонарезка совместного просмотра матча Реал - Бавария болельщиков Реала и Барселоны. Так там они так радовались голу Баварии больше, чем победам Барселоны, некоторые в моменте второго гола спорили, что там оффсайд (видимо сородичи ригоберки). Кому интересно загуглите забавная нарезка 18 минут.
+4
0
+4
Ответ CHELSEA_2008
Авторы новости тупят. Реал ни разу не выиграл у Сити. Тем более на Этихаде это смешно. Пенальти это не часть игры а способ определения того кто пройдёт дальше. Даже жёлтые карточки сгорают во время серии пенальти.
Так как Реал прошел дальше то правильнее говорить "Мс ни разу не выиграл у Реала".
+5
-1
+4
Ответ Эркинбек Апаканов
Эх если бы гол Ямала засчитали, сейчас увидели бы упорную борьбу)
ага, тот гол Ямаля принес бы Барсе сразу 11 очков! И это в 16 лет!
+3
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Просто красавцы! Парни выходят на поле и не отбывают номер, а доказывают свою состоятельность в борьбе за место в старте.
+4
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Теперь я знаю, за кого буду болеть в сегунде. Что Гранада что ее фанаты красавцы. Надеюсь в след же сезоне получать путевку в первую лигу
+2
0
+2
Ответ Роман
Аномальное похолодание в Каталонии до минус 17 🥶
Эх если бы гол Ямала засчитали, сейчас увидели бы упорную борьбу)
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-8
+2
Я лав ю Мадрид
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у зенита тоже так
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Не удивлен что Матрас Симеоне нанес все два поражения Реалу
После этого они цели на сезон выполнили и начал дальше раздвигать ноги перед всеми подряд
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Помню когда винни, каваминга, тчуамени были на травме до нового года, я наоборот был рад этому и говорил всем, что это будет для Реала лучше чтобы они к середине сезона вышли на пик формы, так как Анчелотти не даёт игрокам отдохнуть, после нового года они будут выматаны и выжаты как лимон если не будут отдыхать , это все знают про Анчелотти., он любитель не ротировать состав. А благодаря этому отдыху игроков из за травм, игроки смогли отдохнуть и после нового года, особенно виннисиус играет просто мощно и это заслуга этого отдыха, а браим диас, хоселу хотя бы провели много игр и заменяли травмрованного винисиуса и поэтому они тоже в тонусе. А вот тот же вальверде и белимген весь сезон играли во всех играх, но вот уже не могут играть на все 100% так как вымотаны сильно физически , это прямо очень видно по играм с ман сити и Баварией. Уже не могут делать рывки как могут, сил не хватает. Вот
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Суперкубок УЕФА будет просто огонь!
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