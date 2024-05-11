«Реал» не проигрывает с января: 16 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих
«Реал» не проигрывает 22 матча.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) в 35-м туре Ла Лиги.
В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» в Кубке Испании. С тех пор они выиграли 16 раз (с учетом победы по пенальти над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов) и 6 раз сыграли вничью.
14 мая чемпионы Испании примут «Алавес».
Хорошая тренировка от гегемона Европы,а таких перед финалом будет ещё 3)
После этого они цели на сезон выполнили и начал дальше раздвигать ноги перед всеми подряд