«Реал» не проигрывает с января: 16 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих

«Реал» не проигрывает 22 матча.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) в 35-м туре .

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» в Кубке Испании. С тех пор они выиграли 16 раз (с учетом победы по пенальти над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов) и 6 раз сыграли вничью.

14 мая чемпионы Испании примут «Алавес».