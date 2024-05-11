«Реал» 29 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Команда Анчелотти побила сезонный рекорд, установленный в 1990-м

«Реал» впервые в рамках одного чемпионата Испании провел 29 матчей без поражений.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Гранаду» (4:0) в 35-м туре .

В этом сезоне в Примере мадридцы проиграли только раз – «Атлетико» (1:3) 24 сентября. С тех пор у них 23 победы и 6 ничьих.

У « » никогда не было серии из 29 матчей без поражений в отдельно взятом сезоне. Он побил рекорд, установленный в чемпионате-1989/90.

С учетом разных сезонов лучший результат – 30 игр (с мая 1988 года по апрель 1989 года).