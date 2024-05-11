«Реал» 29 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Команда Анчелотти побила сезонный рекорд, установленный в 1990-м

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рекорды Гранада Футбол

«Реал» впервые в рамках одного чемпионата Испании провел 29 матчей без поражений.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Гранаду» (4:0) в 35-м туре Ла Лиги.

В этом сезоне в Примере мадридцы проиграли только раз – «Атлетико» (1:3) 24 сентября. С тех пор у них 23 победы и 6 ничьих.

У «Реала» никогда не было серии из 29 матчей без поражений в отдельно взятом сезоне. Он побил рекорд, установленный в чемпионате-1989/90.

С учетом разных сезонов лучший результат – 30 игр (с мая 1988 года по апрель 1989 года).

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12 комментариев
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Красавцы и точка)
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Реал лучший клуб в Европе.
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Реал всегда был лучше нашей Барсы, я помню как ещё Криштиану в Реале натягивал Барселону только так
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С такими проблема в составе в этом году и такой рекорд) молодцы) дальше - больше )
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Ответ Isa Babaev
Реал Зидана или Анчи сильнее ?
Я думаю Реал Жозе был сильнейшим , тогда была самая сильная и конкурентная лалига
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Ответ Александр Борисов
Я думаю Реал Жозе был сильнейшим , тогда была самая сильная и конкурентная лалига
Моур канеш хорош был, как настраивал команду, прессухи с журналюгами, как он любит, провокации, пепка тогда волосы стремительно терять начал, как впрочем и жоз седеть...
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Ответ Эксперт Спортс
Значит не видел как натягивали Реал, там было похлеще
Комментарий Алонсо детский.
все циклично. я мадридиста и помню и 2-6 на Бернабеу и 5-0 на Камп Ноу и тд.
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Реал Зидана или Анчи сильнее ?
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Ответ Isa Babaev
Реал Зидана или Анчи сильнее ?
Зачем их сравниватт вообще?
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