Хлусевич об отсутствии еврокубков: «Раньше было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы «Спартаку» и сейчас не побороться за медали?»

Даниил Хлусевич высказался о борьбе «Спартака» за призовые места в Мир РПЛ.

После 28 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место, отставая от идущего третьим «Краснодара» на 4 очка.

«Если говорить о ценности медалей в сейчас, то раньше была цель в них попасть, чем выше — тем лучше позиция в еврокубках: кто-то попадал в квалификацию, кто-то — в групповой этап.

Наверное, раньше в этом плане было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы и сейчас не побороться за медали?» — сказал хавбек « ».