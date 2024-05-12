Хлусевич об отсутствии еврокубков: «Раньше было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы «Спартаку» и сейчас не побороться за медали?»
Даниил Хлусевич высказался о борьбе «Спартака» за призовые места в Мир РПЛ.
После 28 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место, отставая от идущего третьим «Краснодара» на 4 очка.
«Если говорить о ценности медалей в РПЛ сейчас, то раньше была цель в них попасть, чем выше — тем лучше позиция в еврокубках: кто-то попадал в квалификацию, кто-то — в групповой этап.
Наверное, раньше в этом плане было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы и сейчас не побороться за медали?» — сказал хавбек «Спартака».
Вот ненасытные-то, им Золота Трёх туров мало, за один чемпионат два комплекта собрать решили