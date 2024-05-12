Хлусевич об отсутствии еврокубков: «Раньше было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы «Спартаку» и сейчас не побороться за медали?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич высказался о борьбе «Спартака» за призовые места в Мир РПЛ.

После 28 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место, отставая от идущего третьим «Краснодара» на 4 очка.

«Если говорить о ценности медалей в РПЛ сейчас, то раньше была цель в них попасть, чем выше — тем лучше позиция в еврокубках: кто-то попадал в квалификацию, кто-то — в групповой этап. 

Наверное, раньше в этом плане было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы и сейчас не побороться за медали?» — сказал хавбек «Спартака».

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6 комментариев
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да потому что вам пофиг. у вас основной нападающий в кс рубится до утра и хочет спать до 12, не соблюдая режим. не команда, а сборище физкультурников
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+3
Но почему бы «Спартаку» и сейчас не побороться за медали?»(c)Но почему бы это не сделать было,10 матчей назад к примеру?
+3
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+3
да потому что вам пофиг. у вас основной нападающий в кс рубится до утра и хочет спать до 12, не соблюдая режим. не команда, а сборище физкультурников
+2
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+2
Дважды лайк
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За ещё один комплект?
Вот ненасытные-то, им Золота Трёх туров мало, за один чемпионат два комплекта собрать решили
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Ответ Kuba Official
да потому что вам пофиг. у вас основной нападающий в кс рубится до утра и хочет спать до 12, не соблюдая режим. не команда, а сборище физкультурников
Дважды лайк
0
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