Навас интересен «Аль-Хилалю», «ПСЖ» готов продать 36-летнего вратаря (Le Parisien)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Кейлор Навас Футбол

Кейлор Навас интересен «Аль-Хилалю», «ПСЖ» готов продать вратаря.

36-летний костариканец провел прошлый сезон в аренде в английском клубе «Ноттингем Форест». 

В парижском клубе он сейчас находится в статусе третьего голкипера – после Джанлуиджи Доннаруммы и Арнау Тенаса. 

У Наваса остается еще один год действия контракта с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в его продаже, как и других игроков аренды. 

«Аль-Хилаль» в это межсезонье приобрел у «ПСЖ» Неймара и интересуется еще одним игроком клуба – полузащитником Марко Верратти. 

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пуховик.Венгера
Если Малком не едет в ПСЖ, то ПСЖ едет к Малкому.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Аль Хилаль становится как местный Зенит, почему они покупают так много звёзд, где ФФП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей кольцов
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Аль Хилаль становится как местный Зенит, почему они покупают так много звёзд, где ФФП
Они не в уефа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий