Навас интересен «Аль-Хилалю», «ПСЖ» готов продать 36-летнего вратаря (Le Parisien)

Кейлор Навас интересен «Аль-Хилалю», «ПСЖ» готов продать вратаря.

36-летний костариканец провел прошлый сезон в аренде в английском клубе «Ноттингем Форест».

В парижском клубе он сейчас находится в статусе третьего голкипера – после Джанлуиджи Доннаруммы и Арнау Тенаса.

У Наваса остается еще один год действия контракта с « ». Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в его продаже, как и других игроков аренды.

« » в это межсезонье приобрел у «ПСЖ» Неймара и интересуется еще одним игроком клуба – полузащитником Марко Верратти.

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