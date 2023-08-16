Навас интересен «Аль-Хилалю», «ПСЖ» готов продать 36-летнего вратаря (Le Parisien)
Кейлор Навас интересен «Аль-Хилалю», «ПСЖ» готов продать вратаря.
36-летний костариканец провел прошлый сезон в аренде в английском клубе «Ноттингем Форест».
В парижском клубе он сейчас находится в статусе третьего голкипера – после Джанлуиджи Доннаруммы и Арнау Тенаса.
У Наваса остается еще один год действия контракта с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в его продаже, как и других игроков аренды.
«Аль-Хилаль» в это межсезонье приобрел у «ПСЖ» Неймара и интересуется еще одним игроком клуба – полузащитником Марко Верратти.
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