Булыкин о 0:1 «Зенита»: «Никто не хочет становиться чемпионом – смешно даже. Все лидеры просто не готовы к чемпионству. У «Динамо» есть исторический шанс»

Дмитрий Булыкин высказался о поражении «Зенита».

Петербуржцы дома уступили (0:1) в 28-м туре Мир .

«Как-то смешно даже – никто не хочет становиться чемпионом. Сейчас все лидеры просто не готовы к чемпионству.

Посмотрим, что сегодня покажет « », но я думаю, они на фарте должны взять три очка. У них есть исторический шанс стать чемпионами», – сказал бывший игрок сборной России.

Федотов про 1:0 с «Зенитом»: «Это командная победа. Соперник проявил свой потенциал, не давал развернуться»