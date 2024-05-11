Булыкин о 0:1 «Зенита»: «Никто не хочет становиться чемпионом – смешно даже. Все лидеры просто не готовы к чемпионству. У «Динамо» есть исторический шанс»

Теги ЦСКА Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о поражении «Зенита».

Петербуржцы дома уступили ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Как-то смешно даже – никто не хочет становиться чемпионом. Сейчас все лидеры просто не готовы к чемпионству.

Посмотрим, что сегодня покажет «Динамо», но я думаю, они на фарте должны взять три очка. У них есть исторический шанс стать чемпионами», – сказал бывший игрок сборной России.

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3 комментария
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Парачемпионат России по футболу.
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Только Лещук против
+2
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В нашем чемпионате у всех команд лучше всего получается мешать играть сопернику.
Малое количество очков набранных лидерами ярко это подтверждает.
Но когда были еврокубки, даже это сомнительное умение куда-то пропадало.
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