«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля: 4 победы, 3 ничьих при Слишковиче
«Спартак» не потерпел ни одного поражения после увольнения Гильермо Абаскаля.
Под руководством Владимира Слишковича команда одолела «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
За 7 матчей после расставания с испанским тренером красно-белые одержали 4 победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России.
14 мая «Спартак» выступит в гостях у «Балтики».
Так же могли обыграть и НН и Цска, были бы сейчас в гонке.
Но комбинационной атаки нет.
Но оказывается, что в нашем чемпионате она и не нужна.
Сзади на ноль, впереди авось что-то забьет. Так в целом и гегемон - Зенит играет))
"Спартак" набирает 52 очка, "Зенит" — 50 или 51 очко, а "Динамо" с "Краснодаром" — по 51 очку.
Но Малышев и Ко проявили себе хлеще парнокопытных упрямцев.