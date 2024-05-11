«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля: 4 победы, 3 ничьих при Слишковиче

«Спартак» не потерпел ни одного поражения после увольнения Гильермо Абаскаля.

Под руководством команда одолела « » (1:0) в 28-м туре Мир .

За 7 матчей после расставания с испанским тренером красно-белые одержали 4 победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России.

14 мая « » выступит в гостях у «Балтики».