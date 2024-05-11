«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля: 4 победы, 3 ничьих при Слишковиче

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» не потерпел ни одного поражения после увольнения Гильермо Абаскаля.

Под руководством Владимира Слишковича команда одолела «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

За 7 матчей после расставания с испанским тренером красно-белые одержали 4 победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России.

14 мая «Спартак» выступит в гостях у «Балтики».

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48 комментариев
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Результат есть.
Так же могли обыграть и НН и Цска, были бы сейчас в гонке.
Но комбинационной атаки нет.
Но оказывается, что в нашем чемпионате она и не нужна.
Сзади на ноль, впереди авось что-то забьет. Так в целом и гегемон - Зенит играет))
+64
-7
+57
Раньше бы уволили рыжего физрука, так и за чемпионство Спартак мог побороться.
+35
-17
+18
Еще и не пропускают в 5 матчах из 7
+16
-1
+15
Ответ And Justice for All
Раньше бы уволили рыжего физрука, так и за чемпионство Спартак мог побороться.
Надо было слушать Мостового
+14
-1
+13
Спартак в огне! Непобедимый Слишкович топ - тренер в РПЛ ! В 7 матчах тренера 17 - 3 по голам... Такой командной защиты в истории клуба никогда не было! Вперёд Спартак за кубком!
+14
-3
+11
Спартак самая честная команда чепионата.
+11
-3
+8
Если бы уволили рыжего до зимней паузы, то кто знает где был бы Спартак сейчас.
+13
-6
+7
Ответ Caniball
Результат есть. Так же могли обыграть и НН и Цска, были бы сейчас в гонке. Но комбинационной атаки нет. Но оказывается, что в нашем чемпионате она и не нужна. Сзади на ноль, впереди авось что-то забьет. Так в целом и гегемон - Зенит играет))
Так вся лига играет
+10
-3
+7
Ответ Caniball
Результат есть. Так же могли обыграть и НН и Цска, были бы сейчас в гонке. Но комбинационной атаки нет. Но оказывается, что в нашем чемпионате она и не нужна. Сзади на ноль, впереди авось что-то забьет. Так в целом и гегемон - Зенит играет))
Вот ещё от матча где главная задача - ротация перед кубком, требовать яркой комбинационной игры
+9
-3
+6
Хорошая игра. Прекрасно сыграли Литвинов, Дуарте, Пруцев, Чернов, Угалде. Зобнин положил такого красавца, что вряд ли когда повторит. Но, Умяров и Игнатов, это балласт, летом на выход. И Зиньковский с такой игрой тоже рискует пополнить список балласта. Я уже не помню, когда он в игру продуктивно входил.
+7
-2
+5
С победой красно-белые 🙏
+4
-2
+2
Добей коней и победи НН, какая бы картина сейчас была😩
+4
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+2
А вообще, Байер уже трясётся. Серия под угрозой. Еврокубков нет, проигрывать особо негде. Так почему и нет. Каких - то матча 42 осталось. Ну там плюс сколько-то, если Байер продолжит побеждать.😁
+3
-1
+2
Ответ Н.Ф.
Самое интересное, что "Спартак" до сего момента сохраняет пусть и теоретические, но шансы не чемпионство: "Спартак" набирает 52 очка, "Зенит" — 50 или 51 очко, а "Динамо" с "Краснодаром" — по 51 очку.
Это было бы эпически)))
+3
-2
+1
Ответ Konstantin Zorin
Хорошая игра. Прекрасно сыграли Литвинов, Дуарте, Пруцев, Чернов, Угалде. Зобнин положил такого красавца, что вряд ли когда повторит. Но, Умяров и Игнатов, это балласт, летом на выход. И Зиньковский с такой игрой тоже рискует пополнить список балласта. Я уже не помню, когда он в игру продуктивно входил.
Мне кажется, вы зря так про Умярова. Сегодня, по крайней мере , был неплох.
+2
-1
+1
Эффект Ди Маттео. Оставляйте его на следующий год.
+1
0
+1
Самое интересное, что "Спартак" до сего момента сохраняет пусть и теоретические, но шансы не чемпионство:
"Спартак" набирает 52 очка, "Зенит" — 50 или 51 очко, а "Динамо" с "Краснодаром" — по 51 очку.
+2
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+1
Хороший урок футболистам Спартака. Не валяли бы дурака в последних играх при Абаскале, сейчас бы боролись за чемпионство. А так остались только байки про похорошевшую атмосферу и места в первых рядах)
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А толку,с НН ничья по сути лишила шансов на медали
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Кто то месяцев 8 назад представлял себе стартовую пару ЦЗ Дуарте-Чернов? Первого кто только умеет говорить про пропоносил. Второго пригласили для ротации и глубины состава. А они вон как могут при тренере не истерике
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Слишкович чемпион среди тренеров РПЛ! Его награда за апрель объективна и заслуженная! И он не останавливается на достигнутом...
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Похоже Слишковец достал конспекты Кареры. Единственное у второгобыли ярче исполнители впереди. Зина выпадает, потому что бережет себя. Хочется, что Слишковец еще бы под себя собрал команду, сейчас есть баласт. .
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Как по мне это одно значит: команда сливает тренеров.
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+ Слишкович сыграл против всех топов уже!
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Привычный виток спартаковского колеса Сансары
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Ответ And Justice for All
Раньше бы уволили рыжего физрука, так и за чемпионство Спартак мог побороться.
За медали так точно боролись бы.
Но Малышев и Ко проявили себе хлеще парнокопытных упрямцев.
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7 игр без поражений это уже Слишкович
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Слишкович улучшил игру в обороне, и поражения исчезли.
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Ответ tzasasa
Так вся лига играет
Так я про это и написал))
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Ответ Igbin
Слишкович улучшил игру в обороне, и поражения исчезли.
Хз, что он там улучшил...фартирт нам у своих ворот, но моменты хорошие у Краснодара были
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