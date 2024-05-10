Соболев о «Спартаке»: «Слишкович немного отпустил команду, дал послабления. Завтраки теперь по желанию. Нормально отношусь к ним, но иногда хочется поспать»
Александр Соболев рассказал о работе под руководством Владимира Слишковича.
– Какую роль играет здесь фигура Владимира Слишковича? Он говорил, как важно ему было побеседовать с игроками, вернуть им чувство свободы и раскрепощенности.
– У него и раньше были хорошие отношения со всеми ребятами. В том числе со мной. Думаю, сейчас всех устраивает, как он работает и какие решения принимает. Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного отпустил команду, дал некоторые послабления.
– Например?
– Завтраки теперь по желанию (смеется).
– Сейчас многие подумают, что это больная для тебя тема.
– Нет, я нормально отношусь к завтракам. Но иногда хочется чуть больше поспать. Например, люблю выспаться перед игрой. То есть встать в двенадцать и сразу пойти на обед. Мне так лучше.
У каждого есть свои нюансы. И в этом плане Владимир, видимо, нашел подход ко всем. С кем-то нужно больше говорить, кого-то почаще ругать, с кем-то детальнее обсуждать теорию. И так далее. Это очень важно, – сказал форвард «Спартака».
Напомним, сообщалось, что у Соболева был конфликт с Гильермо Абаскалем из-за игнорирования командных завтраков.