Соболев о «Спартаке»: «Слишкович немного отпустил команду, дал послабления. Завтраки теперь по желанию. Нормально отношусь к ним, но иногда хочется поспать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Соболев рассказал о работе под руководством Владимира Слишковича.

– Какую роль играет здесь фигура Владимира Слишковича? Он говорил, как важно ему было побеседовать с игроками, вернуть им чувство свободы и раскрепощенности.

– У него и раньше были хорошие отношения со всеми ребятами. В том числе со мной. Думаю, сейчас всех устраивает, как он работает и какие решения принимает. Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного отпустил команду, дал некоторые послабления. 

– Например? 

– Завтраки теперь по желанию (смеется).

– Сейчас многие подумают, что это больная для тебя тема. 

– Нет, я нормально отношусь к завтракам. Но иногда хочется чуть больше поспать. Например, люблю выспаться перед игрой. То есть встать в двенадцать и сразу пойти на обед. Мне так лучше. 

У каждого есть свои нюансы. И в этом плане Владимир, видимо, нашел подход ко всем. С кем-то нужно больше говорить, кого-то почаще ругать, с кем-то детальнее обсуждать теорию. И так далее. Это очень важно, – сказал форвард «Спартака».

Напомним, сообщалось, что у Соболева был конфликт с Гильермо Абаскалем из-за игнорирования командных завтраков.

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40 комментариев
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Такие вещи дают краткосрочный эффект, но затем аукаются
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Лодыри
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Захотел проснулся, захотел удава забил. Захотел побежать, но передумал и упал. Профессионал, еклмн!🤣🥴🥴
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+20
Ответ King_X
Такие вещи дают краткосрочный эффект, но затем аукаются
Начало цикла)
+19
-6
+13
Ответ King_X
Такие вещи дают краткосрочный эффект, но затем аукаются
И в тот момент, когда эмоции на волне послаблений спадут и тренер вынужден будет сконцентрировать внимание на физике игроков, они его и сольют.
+14
-1
+13
Короче, реально, похоже, слили Абаскаля. А сейчас абсолютно типичная картина когда новый руководитель хочет установить хорошие отношения с коллективом и делает им послабления, показывая какой он хороший. Это классика же 100%-ная, просто основы менеджмента) Только работает это обычно, ну, с полгода, дальше характеры всё равно вылезают наружу и вот тут уж как пойдёт, Ибо Соболев уже может потом и не захотеть на завтрак приезжать, вместо сна до обеда.
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+9
Если ты встаешь в 12,то во сколько же ты ложишься?спать даже до 9 это бред.Если ты встал в 12,а игра в 16:00?Тоесть,поспал,поел,а потом игра?🤣👏
+14
-6
+8
в этом и разница между настоящими профессионалами и ногомячистами. Профи не надо заставлять соблюдать распорядок, он и сам это будет делать без присмотра тренера, не дети же все таки уже, взрослые мужики.
+7
0
+7
Ответ Илья Румянцев
Если ты встаешь в 12,то во сколько же ты ложишься?спать даже до 9 это бред.Если ты встал в 12,а игра в 16:00?Тоесть,поспал,поел,а потом игра?🤣👏
Он до 12 играет на рояле, потом до 4х утра читает классику...
+6
0
+6
Как бы эти послабления не вернулись потом бумерангом Слишковичу, запустив очередной оборот колеса исторического цикла 🤷‍♂️
+5
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+4
А если еще разрешат девок приводить на сборы, то чемпионами станут
+4
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+4
Помню, когда ушел Доменико, сделавший ненадолго из бегунка Бакаева вполне себе плеймейкера по меркам Рпл, то Зеля радуясь приходу Руя тоже болтал: наконец-то стало больше игры с мячом на тренировках. В итоге, пришлось играть даже в защите, потому что в атаке не помещался, потом и вовсе уход в Зенит. Якобы не ценили.
+3
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+3
Короче, он из не ######. Расслабон, несколько игр будет крутых, а потом, снова недовольные найдутся
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Соболь - это Дзюба 2.0, только пока голов и передач маловато
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Значит сливали Рыжего. Эх, жаль, раньше не знал. Ничего толкового из этого соболева не выйдет.
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Ответ Элдор ШоуУродов
Как бы эти послабления не вернулись потом бумерангом Слишковичу, запустив очередной оборот колеса исторического цикла 🤷‍♂️
А чего ему, он думаю и сам не захочет главным остаться. Сейчас гайки открутили, а вот закручивать их все равно придется и тому, кто это будет делать, остается пожелать удачи в работе с этими «футболистами»
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Всегда был на стороне Соболева, но после этого интервью как игрок он упал и не с может подняться. Он получает контракт, тренер вышестоящее руководство а соболев позволяет нарушать режим и при этом не хочет ни ака отвечать за результат.
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Вот у Соболева лицо деревенского дурака. Видимо, не только лицо.
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Слишковичем, похоже, был Абаскаль, а Слишкович менее строгий.
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Ответ Илья Румянцев
Если ты встаешь в 12,то во сколько же ты ложишься?спать даже до 9 это бред.Если ты встал в 12,а игра в 16:00?Тоесть,поспал,поел,а потом игра?🤣👏
Блин, ну какая игра, чо ты начинаешь то..
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Ответ Илья Румянцев
Если ты встаешь в 12,то во сколько же ты ложишься?спать даже до 9 это бред.Если ты встал в 12,а игра в 16:00?Тоесть,поспал,поел,а потом игра?🤣👏
почему бы и нет. так времени не хватит перегореть эмоционально в день игры
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Ответ Nogoi89
Соболь - это Дзюба 2.0, только пока голов и передач маловато
ну нет, дзюба вообще был безнадежен. Ни удара, ни игры головой, вообще ничего от форварда. Если честно, я хз как он столько голов наковырял. Единственное в подыгрыше был норм, а так.. удивительно что у него столько голов
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-2
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Ответ Элдор ШоуУродов
Как бы эти послабления не вернулись потом бумерангом Слишковичу, запустив очередной оборот колеса исторического цикла 🤷‍♂️
Концовку норм закончат, а дальше интереснее )
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Поспать, пивка ...
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Даже и не знаю, что сказать… кажется, это уже полный слишкович… когда-нибудь будет порядок в клубе, за который болею уже 50 лет?
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Игроки в Спартаке собрались!!!Не любят дисциплину, хотят играть по простому. Им вообще тренер не нужен.
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Спать до 12- таких лентяев надо в дубль отправлять
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Отличный режим для спортсмена, правда для кибер
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Понятно. В следующем сезоне они на игры и тренировки тоже по желанию ходить начнут
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Осталось: " им бы понедельники взять и отменить!"
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