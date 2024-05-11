Генсек РФС о бойкоте Fan ID: «Многие фанатские группировки рассматривают возможность возвращения на стадионы. Крупные клубы ведут диалог с ними»

Теги ЦСКА Зенит Евгений Гинер премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Р-Спорт Fan ID Футбол

Фанаты российских клубов рассматривают возможность возвращения на стадионы.

Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Есть проблема с тем, что активные болельщики ряда клубов не ходят на стадион. Тем не менее они обсуждают различные форматы возвращения. Мы общаемся с руководством клубов относительно того, что многие фанатские группировки рассматривают возможность возвращения на стадионы. Конечно, всегда есть люди, которые займут позицию против. Такая позиция есть, она имеет право на существование.

Знаю, что ЦСКА, «Зенит» и другие крупные клубы [ведут диалог с фанатами]. У нас было заседание финансового комитета, и президент ЦСКА Евгений Гинер рассказывал, как они ведут эту работу. Не хочу говорить о конкретных группировках фанатов, но клуб ведет эту работу.

Они говорят, что у болельщиков есть позитивный настрой в этом направлении. Думаю, при соответствующей работе постепенно фанаты вернутся», – сказал Митрофанов. 

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15 комментариев
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Пусть и не могу отнести себя к фанатам, но как по мне есть только один формат возвращения - отмена фан-айди!
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+27
Вы бы вместо этого лучше ввели. определение офсайда и взятия ворот .
Но на это - денег нет!
+19
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+19
Не оформлял и не буду оформлять! Нет, нет и ещё раз НЕТ!
+8
-2
+6
Огласите весь список соглашателей, пожалуйста)) Зы. Думаю, что Митрофанов, как всегда, врёт. Но интересно, чьи фаны сломаются первыми))
+6
0
+6
Один сегодня говорил что ДВА МИЛЛИОНА оформили фан уйди и это очень хорошо Я не пойму фан уйди это хорошо или плохо ? для болельщиков
+6
-1
+5
Ответ U
" различные форматы возвращения" Это как?
Выбирают формат: А4, А3 или картонная фигура фаната в полный рост
+5
-1
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" различные форматы возвращения"

Это как?
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Бабки же как-то надо окупать))
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Митрофанов говорил что нельзя шутить,а это похоже на плохую шутку. Нужно срочно созывать комитет этики и всей страной думать как его наказать за такие шутки
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Вообще, этих ребят можно было бы сделать частью клуба и платить им деньги за "выступления". Пускай скачут и поют, так атмосфера веселее.
Платят же чирлидершам, а эти по сути то же самое.
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Есть отработанная схема. Разрешаете вернутся им без Fan ID. Новые члены обязаны получать. Дальше два пути, жёсткий или мягкий. Через несколько лет, обязываете получать всех или ждёте пока старики уйдут со стадионов. Если бы сразу так сделали, то через годик можно было подсекать.
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Вернутся менее принципиальные плюс к ним проплаченных докинут, в итоге получим «импортнозамещенных» фанатов, зачатки которых уже можно наблюдать - вроде есть, но шуму нет практически.
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Ответ Ozz99
Есть отработанная схема. Разрешаете вернутся им без Fan ID. Новые члены обязаны получать. Дальше два пути, жёсткий или мягкий. Через несколько лет, обязываете получать всех или ждёте пока старики уйдут со стадионов. Если бы сразу так сделали, то через годик можно было подсекать.
Многоходовочка!
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