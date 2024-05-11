Генсек РФС о бойкоте Fan ID: «Многие фанатские группировки рассматривают возможность возвращения на стадионы. Крупные клубы ведут диалог с ними»

Фанаты российских клубов рассматривают возможность возвращения на стадионы.

Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Есть проблема с тем, что активные болельщики ряда клубов не ходят на стадион. Тем не менее они обсуждают различные форматы возвращения. Мы общаемся с руководством клубов относительно того, что многие фанатские группировки рассматривают возможность возвращения на стадионы. Конечно, всегда есть люди, которые займут позицию против. Такая позиция есть, она имеет право на существование.

Знаю, что ЦСКА, « » и другие крупные клубы [ведут диалог с фанатами]. У нас было заседание финансового комитета, и президент ЦСКА Евгений Гинер рассказывал, как они ведут эту работу. Не хочу говорить о конкретных группировках фанатов, но клуб ведет эту работу.

Они говорят, что у болельщиков есть позитивный настрой в этом направлении. Думаю, при соответствующей работе постепенно фанаты вернутся», – сказал Митрофанов.

Генсек РФС сообщил о 2 млн оформленных Fan ID: «Никто не увидел больших проблем с возникновением системы»