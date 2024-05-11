Александр Мостовой: «Не помню, чтобы я просился в «Спартак» из-за большой зарплаты. Хотел бы денег, давно бы менял команды без стыда и совести, как делают это Абаскали»

Александр Мостовой заявил, что футбол для него на первом месте.

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слова экс-футболиста московского клуба Олега Иванова, который заявил, что Мостовой хочет не столько тренировать красно-белых, сколько получать такую же зарплату, как Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль.

«Не помню такого, чтобы я просился в «Спартак» только из-за большой зарплаты. Если бы я хотел получать деньги, давно бы уже работал в командах менял их как без стыда и совести, как делают это Абаскали.

А потом эти люди ходят и рассказывают про футбол… Я же, напротив, спокойно отношусь к словам Иванова, потому что футбол у меня был и всегда будет на первом месте. Просто наши места занимают Тедески, Абаскали и прочие люди.

Но зато в отличие от них, про Мостового и других людей, которые играли в футбол, никто так не скажет», – сказал Мостовой.