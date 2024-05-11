Александр Мостовой: «Не помню, чтобы я просился в «Спартак» из-за большой зарплаты. Хотел бы денег, давно бы менял команды без стыда и совести, как делают это Абаскали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой заявил, что футбол для него на первом месте.

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слова экс-футболиста московского клуба Олега Иванова, который заявил, что Мостовой хочет не столько тренировать красно-белых, сколько получать такую же зарплату, как Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль.

«Не помню такого, чтобы я просился в «Спартак» только из-за большой зарплаты. Если бы я хотел получать деньги, давно бы уже работал в командах менял их как без стыда и совести, как делают это Абаскали.

А потом эти люди ходят и рассказывают про футбол… Я же, напротив, спокойно отношусь к словам Иванова, потому что футбол у меня был и всегда будет на первом месте. Просто наши места занимают Тедески, Абаскали и прочие люди.

Но зато в отличие от них, про Мостового и других людей, которые играли в футбол, никто так не скажет», – сказал Мостовой. 

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24 комментария
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АСТАНАВИСЬ! Мы уже поняли, что у тебя деньги закончились.
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абаскали уже начинают размножаться в его голове))))
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Как же прекрасен был спортсру без Мостового…
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А сейчас Тедески дурят всякие сборные Бельгии, добавил Мостовой
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столько дураков в футболе нет, чтобы Мостовой мог легко менять команды
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Абаскаль, в отличие от наших физруков - команды так часто не меняет, Саш
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У человека существуют какие-то проблемы с головой, пожалуйста хватит каждый день спрашивать его что-то. Он же действительно думает, что он востребованный человек
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Футбол у меня всегда на первом месте, поэтому 100500 лет нигде в футболе я не работаю
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-Не помню, чтобы я просился в Спартак. -
А сам при этом, только о спартаковских тренерах и говорит.
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Верим, верим
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Что бы начать менять команды надо начать работать хоть где-нибудь
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Если бы Мост любил футбол , пошел бы получил лицензию и тренировал бы Енисей как это делал Аленичев , а не ныл про Спартак .
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абаскали .
мостовойи )
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Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
Как же прекрасен был спортсру без Мостового…
да, даже Бубнов вспоминается с теплотой
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Ответ Jan Paskel
да, даже Бубнов вспоминается с теплотой
Подожди, там тренера Баварии выбирают
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Ответ Jan Paskel
да, даже Бубнов вспоминается с теплотой
кстати,а где он то есть?
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