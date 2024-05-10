Александр Мостовой считает, что без Малкома «Зенит» стал слабее.

Бразилец перешел в садовский « » прошлым летом за 60 миллионов евро.

«Я бы не сказал, что это самый слабый « » за последнее время, но уход на команде сто процентов сказался. Человек забивал по 30 мячей и отдавал 20 голевых передач за сезон, конечно, они станут слабее.

Я на протяжении всего года говорю, что «Зенит» не будет, как всегда, становиться чемпионом за пять туров. Так оно сейчас и происходит. Слишком много очков «Зенит» растерял в начале сезона», – сказал бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой.

За три тура до конца чемпионата «Зенит» с 51 очком лидирует в турнирной таблице .

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Малком сыграл 28 матчей, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.