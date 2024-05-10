Александр Мостовой: «Не сказал бы, что это самый слабый «Зенит», но уход Малкома сказался – 100 процентов. Человек забивал по 30 мячей и отдавал 20 голевых за сезон, конечно, они станут слабее»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Александр Мостовой считает, что без Малкома «Зенит» стал слабее.

Бразилец перешел в садовский «Аль-Хилаль» прошлым летом за 60 миллионов евро.

«Я бы не сказал, что это самый слабый «Зенит» за последнее время, но уход Малкома на команде сто процентов сказался. Человек забивал по 30 мячей и отдавал 20 голевых передач за сезон, конечно, они станут слабее.

Я на протяжении всего года говорю, что «Зенит» не будет, как всегда, становиться чемпионом за пять туров. Так оно сейчас и происходит. Слишком много очков «Зенит» растерял в начале сезона», – сказал бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой.

За три тура до конца чемпионата «Зенит» с 51 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Малком сыграл 28 матчей, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.

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11 комментариев
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Ничего себе он Малкому статистику накрутил, ещё считай продешевили продав его в Саудовскую Аравию.
+13
0
+13
Кто забивал по 30 мячей за сезон?Но Малкома не хватает,последний сезон божил на поле.
+8
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+8
Ответ Дмитрий9779
Кто забивал по 30 мячей за сезон?Но Малкома не хватает,последний сезон божил на поле.
26 голов еще можно для красного словца округлить до 30. А вот передач не было даже 10 за один сезон.
+3
0
+3
очередной бред от Моста.
Приснились ему 30 передач? Первые сезоны были ни рыба ни мясо. 3,4,8 гола. Только в последнем сыграл неплохо. И передач там кратно меньше
+2
0
+2
Не верю что царь дал интервью, не разу не упомянув Абаскаля или Карпина ?ю(его нового Абаскаля)
+1
0
+1
вообще то мелком забивал по 100 мячей за сезон и 240 голевух отдавал
+4
-3
+1
Слово профессионала дорого стоит
0
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Правильно он сказал. Без Малкома бразильцы уже не те, распались наигранные связи.
0
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Ответ Нефанатик
Не верю что царь дал интервью, не разу не упомянув Абаскаля или Карпина ?ю(его нового Абаскаля)
Царь-то не настоящий!)))
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