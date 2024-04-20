Фанаты «Зенита» придут на игры с ЦСКА в Кубке: «Это совершенно точно два последних матча без Fan ID»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Ландскрона Fan ID Футбол

Фанаты «Зенита» выступили с призывом прийти на матчи с ЦСКА в Кубке России.

Сегодня был опубликован календарь заключительных матчей сезона в российском футболе. «Зенит» сыграет против ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России 2 и 15 мая.

«2 мая. 15 мая. Это наши даты, отметьте их для себя и отложите в сторону все, что не связано с «Зенитом».

Футбол для нас – это уже не результаты, от них мы уже не зависим, это момент – и это совершенно точно два последних матча без Fan ID. 

Первый матч с ЦСКА мы проводим на выезде и готовиться стартовать туда необходимо уже СЕЙЧАС. Берите билеты на самолеты, поезда, бронируйте места в автобусе, готовьте свои автомобили. Мы должны быть там! 

Далее проследует домашняя ответная игра, и это день, в который безоговорочно должен будет работать принцип «опять футболом болен Ленинград». Качайте всех давних знакомых, вытаскивайте их из дома, захватывайте их умы идеей посещения стадиона.

К ЧЕРТУ ВСЕ! ВСЕ НА КУБОК РОССИИ!» – сказано в заявлении «Ландскроны».

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33 комментария
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А в чем новость то? Они же ходят на все игры без фан айди, как и фанаты ЦСКА
+56
-4
+52
На кубке крутая атмосфера будет на обоих матчах.
+28
-2
+26
противники фан айди могли перед стадионом собираться и слушать радиотрансляцию матча, власти бы обратили внимание, если бы в городах постоянно собирались по 10к болельщиков. А так им даже лучше, меньше фанатов, меньше проблем на массовых мероприятиях
+22
-4
+18
Ответ Роман Абрамов
А в чем новость то? Они же ходят на все игры без фан айди, как и фанаты ЦСКА
Думаю в том, что это призыв пойти на последние матчи без фан айди.
+18
0
+18
Стараюсь ходить на все матчи кубка. И как же круто на стадионе, когда ребята заряжают!
Зарядим, все вместе, чтобы веселее было!
+20
-5
+15
респект от московских болельщиков Спартака
+11
-3
+8
Ответ Роман Абрамов
Думаю там и без призыва сообразят
Вы спросили в чем новость, я ответил. Для меня была полезной, а то у меня в голове был розовый мир, в котором кубок России всегда будет без фан айди) а от этой новости вспомнил, скоро следующий сезон…
+6
0
+6
Возможно последнии матчи с фанатами!
Вперёд шизеть на стадион!
+8
-5
+3
А откуда информация, что это последние матчи без ошейника?
+2
0
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Комментарий удален пользователем
Когда не можешь повлиять на ситуацию, остаётся злобно шипеть? 😁
+3
-1
+2
Ответ Parker_92
А откуда информация, что это последние матчи без ошейника?
Потому что выигравшая команда сыграет в финале Кубка, а там уже действует fan id.
+3
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+2
По мне так плохо, что первый матч дома. Ну да ладно, без fanxyini - мы так же придем
+1
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Они что то знают?
+1
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Комментарий удален пользователем
Ответ reddman
противники фан айди могли перед стадионом собираться и слушать радиотрансляцию матча, власти бы обратили внимание, если бы в городах постоянно собирались по 10к болельщиков. А так им даже лучше, меньше фанатов, меньше проблем на массовых мероприятиях
Задержат за митинг. Ещё и срок впаяют
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Ответ Ubik-city
Потому что выигравшая команда сыграет в финале Кубка, а там уже действует fan id.
Ну это понятно. Я подумал они про следующий розыгрыш
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Ответ Hipper
Думаю в том, что это призыв пойти на последние матчи без фан айди.
надо ходить на стадион и в чемпионате России, Фан айди убийца футбола но его не отменят
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Ответ Роман Абрамов
А в чем новость то? Они же ходят на все игры без фан айди, как и фанаты ЦСКА
в том что помимо всего надо показывать не просто свой визит, но создавать лучшую атмосферу чем когда либо чтобы была видна разница с виражом и без

ВСЕ НА СТАДИОН!
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Ответ Hipper
Вы спросили в чем новость, я ответил. Для меня была полезной, а то у меня в голове был розовый мир, в котором кубок России всегда будет без фан айди) а от этой новости вспомнил, скоро следующий сезон…
Тут я с тобой полностью согласен!!!! Я тоже думал,что кубок без айди всегда но нннет!!! И новость это реальная лично для меня!!!!
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Ответ Hipper
Думаю в том, что это призыв пойти на последние матчи без фан айди.
Думаю там и без призыва сообразят
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Ответ Blu-red
Когда не можешь повлиять на ситуацию, остаётся злобно шипеть? 😁
Комментарий удален пользователем
Был на кубке против Балтики и скажу, что это небо и земля матчи без этой уйдикарточки. У нас опять все испортили...
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Пафос на грани комизма.
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