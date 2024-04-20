Фанаты «Зенита» придут на игры с ЦСКА в Кубке: «Это совершенно точно два последних матча без Fan ID»

Фанаты «Зенита» выступили с призывом прийти на матчи с ЦСКА в Кубке России.

Сегодня был опубликован календарь заключительных матчей сезона в российском футболе. « » сыграет против в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России 2 и 15 мая.

«2 мая. 15 мая. Это наши даты, отметьте их для себя и отложите в сторону все, что не связано с «Зенитом».

Футбол для нас – это уже не результаты, от них мы уже не зависим, это момент – и это совершенно точно два последних матча без Fan ID.

Первый матч с ЦСКА мы проводим на выезде и готовиться стартовать туда необходимо уже СЕЙЧАС. Берите билеты на самолеты, поезда, бронируйте места в автобусе, готовьте свои автомобили. Мы должны быть там!

Далее проследует домашняя ответная игра, и это день, в который безоговорочно должен будет работать принцип «опять футболом болен Ленинград». Качайте всех давних знакомых, вытаскивайте их из дома, захватывайте их умы идеей посещения стадиона.

К ЧЕРТУ ВСЕ! ВСЕ НА КУБОК РОССИИ!» – сказано в заявлении «Ландскроны».