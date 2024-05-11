Гвардиола о сухой траве на стадионе «Фулхэма»: «Это совсем другая игра, нужно адаптироваться. Это как играть на «Уимблдоне» и на «Ролан Гаррос» – покрытие разное»

Теги Манчестер Сити Крэйвен Коттэдж Фулхэм премьер-лига Англия Уимблдон Ролан Гаррос Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о том, как влияет качество газона на игру «Ман Сити».

Сегодня «Фулхэм» примет «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ. Начало – в 14:30 по московскому времени. 

Во время предматчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола ответил на вопрос о влиянии качества газона на игру футболистов. 

«Разница большая. Вчера мы провели часть тренировки на сухой, высокой траве, чтобы адаптироваться, почувствовать ее. А после мы перешли на другую, нормальную, – это большая разница. Огромная. Это совсем другая игра.

И ты должен адаптироваться. Шесть, семь, восемь лет назад мы играли здесь много раз, несколько раз [сталкивались] с этой проблемой, и мы адаптировались. Но разница очень важна. Поэтому мы должны адаптироваться. Прочувствовать, и это то, что мы должны сделать».

Также Пеп рассказал о том, насколько часто команде приходится сталкиваться с этой проблемой во время матчей в АПЛ

«Несколько раз. Потому что здесь, в Англии, зимнее время. Здесь 12 месяцев, и 10 из них – зима. Идет дождь, но мы приезжаем в начале и в последних матчах сезона – это часть, о которой нужно думать, и мы говорили об этом. Игра в 8 вечера – это совсем другое, чем игра в 12:30. Так что нужно адаптироваться.

Я видел прогноз, в Лондоне будет солнечно, так что нужно адаптироваться в этой ситуации. Играть в другом ритме, в другой манере, и пасы должны быть сильнее, быстрее, стремительнее.

Так что все совершенно по-другому. Это не баскетбол. Это как если бы вы играли на «Уимблдоне» и на «Ролан Гаррос». Покрытие разное. Спросите у теннисистов, это разные вещи, скорость мяча разная. То же самое и в футболе», – заявил главный тренер «Сити».

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23 комментария
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не, ну назвать это "другой игрой" - это уж совсем))

вот в 90-х на наших стадионах в начале весны - да, там реально другая игра была)))
+12
-2
+10
Для испанца может в Англии и 10 месяцев зима)
+6
0
+6
Дачники соломку подстелили….
+9
-3
+6
Ответ Lavinka
10 месяцев зима ? В Англии даже зимой плюсовая температура на большинстве территории , гольфстрим решает .
Для каталонца - всё что не +18 и ниже - зима)
+6
0
+6
Ответ pit4er
Для испанца может в Англии и 10 месяцев зима)
Он ещё в Сургуте не был
+4
0
+4
Ответ Любезный Коссутий
в 90-е 00-е играли на полях, на которые без слез не взглянешь, и трофеи завоевывали, а у нынешних физруков главная проблема - достаточно ли хорошо полит газон.
Причём Пеп лично играл и трофеи брал, подзабыл похоже)
+3
0
+3
Ответ pit4er
Для испанца может в Англии и 10 месяцев зима)
и несмотря на это у англичан лучшие газоны в Европе
+3
0
+3
Ответ Любезный Коссутий
в 90-е 00-е играли на полях, на которые без слез не взглянешь, и трофеи завоевывали, а у нынешних физруков главная проблема - достаточно ли хорошо полит газон.
А причем здесь трофеи? Предложите еще играть надутыми бычьими пузырями. А то ишь, этим физрукам и кривоногим футболерам еще и мячи подавай.
+2
0
+2
Ответ Tun
А сейчас типа сильно изменилось))
Ну, по сравнению с тем, что было в 90-00-х – сильно. Есть, конечно, огороды, но средний общий уровень подготовки газона вырос на порядок. Топ-клубы и в ноябре хорошую поляну сохраняют.
+2
0
+2
Ответ Lavinka
10 месяцев зима ? В Англии даже зимой плюсовая температура на большинстве территории , гольфстрим решает .
Представляю, что бы он сказал в России после игры в ноябре в Самаре.
+1
0
+1
Тренер или агроном - новая веха английского футбола. ну если серьезно, Пеп прав - разные покрытия влияют на игру максимально, нивелируя один стиль, приподнимая другой. Это своего рода тоже искусство - адаптироваться под такие условия и сделать правильные ставки на навесы или контратаки в зависимости от условий в которых проходит матч
+1
0
+1
10 месяцев зима ? В Англии даже зимой плюсовая температура на большинстве территории , гольфстрим решает .
+3
-2
+1
Это лет 20 -30 назад на Уимблдоне и Ролан Гарос были разные покрытия, сейчас практически одно и тоже
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Ответ Тиджани Бабангида
Дачники соломку подстелили….
Хорошо)
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Ответ Тиджани Бабангида
Дачники соломку подстелили….
Дачники пошли дальше: они её вырастили👹
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Забавно, как люди насмехаются над Клоппом или Пепом, когда те поднимают важность ветра, высоты травы, степени ее полива и т.д. Все это очень сильно влияет на игру команды, которая хочет контролировать мяч и задавать тон матчу.
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Роналдо в 98 году на грунте стадиона Динамо показал как надо
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Ответ Евгений Кузнецов
не, ну назвать это "другой игрой" - это уж совсем)) вот в 90-х на наших стадионах в начале весны - да, там реально другая игра была)))
А сейчас типа сильно изменилось))
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В новости не хватает пояснения, в чем разное покрытие (трава, грунт или что там). Не все смотрят теннис и поняли отсылки.
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Ответ Tun
А сейчас типа сильно изменилось))
Раньше чем-то необычным был хороший газон, теперь огород - повод для обсуждений
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Пеп, хватит это терпеть! Нужно топить за весну-осень!
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Ответ Lavinka
10 месяцев зима ? В Англии даже зимой плюсовая температура на большинстве территории , гольфстрим решает .
Он из Каталонии, а там зимой дневной минимум +10-15 градусов, поэтому его понятие зимы сильно отличается от нашего.
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