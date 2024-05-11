Гвардиола о сухой траве на стадионе «Фулхэма»: «Это совсем другая игра, нужно адаптироваться. Это как играть на «Уимблдоне» и на «Ролан Гаррос» – покрытие разное»

Пеп Гвардиола рассказал о том, как влияет качество газона на игру «Ман Сити».

Сегодня « » примет « » в матче 37-го тура АПЛ. Начало – в 14:30 по московскому времени.

Во время предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос о влиянии качества газона на игру футболистов.

«Разница большая. Вчера мы провели часть тренировки на сухой, высокой траве, чтобы адаптироваться, почувствовать ее. А после мы перешли на другую, нормальную, – это большая разница. Огромная. Это совсем другая игра.

И ты должен адаптироваться. Шесть, семь, восемь лет назад мы играли здесь много раз, несколько раз [сталкивались] с этой проблемой, и мы адаптировались. Но разница очень важна. Поэтому мы должны адаптироваться. Прочувствовать, и это то, что мы должны сделать».

Также Пеп рассказал о том, насколько часто команде приходится сталкиваться с этой проблемой во время матчей в .

«Несколько раз. Потому что здесь, в Англии, зимнее время. Здесь 12 месяцев, и 10 из них – зима. Идет дождь, но мы приезжаем в начале и в последних матчах сезона – это часть, о которой нужно думать, и мы говорили об этом. Игра в 8 вечера – это совсем другое, чем игра в 12:30. Так что нужно адаптироваться.

Я видел прогноз, в Лондоне будет солнечно, так что нужно адаптироваться в этой ситуации. Играть в другом ритме, в другой манере, и пасы должны быть сильнее, быстрее, стремительнее.

Так что все совершенно по-другому. Это не баскетбол. Это как если бы вы играли на «Уимблдоне» и на «Ролан Гаррос». Покрытие разное. Спросите у теннисистов, это разные вещи, скорость мяча разная. То же самое и в футболе», – заявил главный тренер «Сити».