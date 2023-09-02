«Ман Сити» выиграл 4 из 4 матчей АПЛ с общим счетом 11:2. Дальше – выезд к «Вест Хэму»

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» продлил победную серию на старте чемпионата Англии до 4 игр.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Фулхэм» (5:1). Ранее она обыграла «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (3:0).

«Горожане» – единственный клуб, набравший 12 очков за 4 тура.

16 сентября «Манчестер Сити» выступит в гостях у «Вест Хэма», на данный момент занимающего второе место в таблице с 10 очками.

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28 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Много писали про то что Сити мол Палмера зря продал, да я и сам был удивлён. Но судя по всему у Сити там в молодёжке таких палмеров ещё на целую команду
+34
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+34
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Усатая Козляра
Ответ #SharkTeam
5-1, хет-трик, но некоторые найдут на что покудахтать
только не пиши, что Сити чемпион
тут есть нежные фанаты Ливерпуля, пожалей их чувства
+29
-5
+24
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Scary/Clown
рады за лучший клуб в истории АПЛ
+28
-9
+19
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Много писали про то что Сити мол Палмера зря продал, да я и сам был удивлён. Но судя по всему у Сити там в молодёжке таких палмеров ещё на целую команду
Успел оценить Оскора Бобб’а, который еще в предсезонке показывал себя здорово.
+12
0
+12
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Jlaw
Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Успел оценить Оскора Бобб’а, который еще в предсезонке показывал себя здорово.
мне про боба говорили раньше что это просто зверь какой то, ну честно говоря я сегодня офигел, двадцатилетний иньеста
+9
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+9
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#SharkTeam
5-1, хет-трик, но некоторые найдут на что покудахтать
+11
-4
+7
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Gündoğan
Гол после паса Гомеса красивым получился, очень перспективный паренек
+6
0
+6
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#SharkTeam
Ответ Scary/Clown
рады за лучший клуб в истории АПЛ
Это уже становится правдой. Нынешняя команда очень сильна, эти парни способны взять второй требл подряд
+10
-5
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Успел оценить Оскора Бобб’а, который еще в предсезонке показывал себя здорово.
Согласен. Первый раз видел его игру. Очень техничный игрок.
+4
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Усатая Козляра
Ответ Дмитрий Осипов
а Ливерпуль тут причем?
был сегодня утром тут один сверхчувствительный скаузер
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ман сити фейк
Сегодня показали характер и на опыте выиграли матч.
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ман сити фейк
Буду повторять команда покая сырая. Проспустили нелепый гол и сегодня. Хорошо что это было на первом тайме. Пока Пепа не вижу на бровке. Не буду уверен в себе.
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Тухель
МС молодцы даже не заметили потери своего ключевого игрока, а то куча статей выходило что будет тяжело без многолетнего лидера, многие опасались что главную звезду после норвежца Палмера будет тяжело заменить, а вон как оказалось.
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#SharkTeam
Идут без потерь, очень сильная команда
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Berendey V
Ответ Pirmuhammet Ahmedow
Успел оценить Оскора Бобб’а, который еще в предсезонке показывал себя здорово.
Я за предсезонкой не следил особо, а вот сейчас прям удивлён этим Бобом! На поле провёл на пару затяжек, а как игру развеселил - вау!
Буду следить
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Артём Голобородько
Ответ Дмитрий Осипов
а Ливерпуль тут причем?
Походу, в контексте борьбы за чемпионство, Ливерпуль и правда уже не причем
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ Мгер Цолакян
Лучший старт Сити Пепа
Если не ошибаюсь, первый сезон был еще лучше. По моему, в первых пяти матчах Сити выиграл и не пропустил не одного гола.
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Мгер Цолакян
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Если не ошибаюсь, первый сезон был еще лучше. По моему, в первых пяти матчах Сити выиграл и не пропустил не одного гола.
Да, ты прав
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ramzan-ansar@mail.ru
Серхио Гомес тоже шикарную передачу сделал, показав не плохой дриблинг. Замены вообще в целом хорошо вошли в игру.
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Эксперимент
Игра пока не настроена, много брака, но результат есть.
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Мгер Цолакян
Лучший старт Сити Пепа
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Экспертное мнение
Ман Сити уже на автопилоте заберет АПЛ, какой же Пеп гений
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zzzeeerrrooo
Первый тайм был плохим
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Rus Donskoy
начало чемпионское!
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