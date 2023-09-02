«Ман Сити» выиграл 4 из 4 матчей АПЛ с общим счетом 11:2. Дальше – выезд к «Вест Хэму»

«Манчестер Сити» продлил победную серию на старте чемпионата Англии до 4 игр.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила « » (5:1). Ранее она обыграла «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (3:0).

«Горожане» – единственный клуб, набравший 12 очков за 4 тура.

16 сентября « » выступит в гостях у «Вест Хэма», на данный момент занимающего второе место в таблице с 10 очками.

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