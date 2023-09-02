«Ман Сити» выиграл 4 из 4 матчей АПЛ с общим счетом 11:2. Дальше – выезд к «Вест Хэму»
«Манчестер Сити» продлил победную серию на старте чемпионата Англии до 4 игр.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Фулхэм» (5:1). Ранее она обыграла «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (3:0).
«Горожане» – единственный клуб, набравший 12 очков за 4 тура.
16 сентября «Манчестер Сити» выступит в гостях у «Вест Хэма», на данный момент занимающего второе место в таблице с 10 очками.
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