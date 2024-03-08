Фергюсон – лучший тренер в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Клопп выше Гвардиолы, Конте – 6-й
Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории АПЛ по версии FourFourTwo.
Работавший в «Манчестер Юнайтед» специалист возглавил список из 32 специалистов, составленный британским журналом.
В первую половину рейтинга вошли:
1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
2. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
4. Арсен Венгер («Арсенал»).
5. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»).
6. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»).
7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»).
8. Кенни Далглиш («Блэкберн», «Ньюкасл», «Ливерпуль»).
9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»).
10. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», «Вест Хэм»).
11. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»).
12. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»).
13. Кевин Киган («Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити»).
14. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»).
15. Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси»).
16. Бобби Робсон («Ньюкасл»).
Тогда Раньери с отрывом должен быть на первом месте
Клопп никак не может быть выше Пепа , Венгера и конечно Жозе
2 Гвардиола
3 Венгер
4 Клопп
5 Моуриньо
Как по мне так должно быть
Сити потратил почти полтора миллиарда, Ливерпуль почти миллиард, но титулов больше в пять раз, молчу про десяток переписанных рекордов.
У Пепа 5 титулов, у Клоппа 1. Все остальное лирика.
Клопп выше Гвардиолы - это комедия.
Но и выше Моуриньо с Венгером Клопп не может быть. Особенно Моуриньо, у которого меньше сезонов в АПЛ, но в 3 раза больше титулов.
Но он выиграл слишком мало, чтобы быть так высоко.
Точно должен быть ниже Папа, Венгера и Жозе.
Это ведь рейтинг именно АпЛ, а здесь они были круче. Хотя, повторюсь, как тренер он топовый.
Баланс у Ливерпуля: -385 млн (потратили 932 млн)
Баланс у МС: -808 (потратили 1.51 млрд)
На 600 млн больше потратил МС при Гвардиоле чем Ливерпуль. Больше МС потратил за эти года только Челси и то за счёт нового руководства, по балансу МС топ3 с конца, Ливерпуль топ14. Я полностью согласен, что красные не бедные и прибедняются реально, но говорить, что МС тратит столько же сколько и Ливерпуль - враньё.
Победа есть победа, но и так радикально утверждать, что никакой конкуренции нет я бы не стал