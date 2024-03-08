Фергюсон – лучший тренер в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Клопп выше Гвардиолы, Конте – 6-й

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Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

Работавший в «Манчестер Юнайтед» специалист возглавил список из 32 специалистов, составленный британским журналом.

В первую половину рейтинга вошли:

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

2. Юрген Клопп («Ливерпуль»).

3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

4. Арсен ВенгерАрсенал»).

5. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»).

6. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»).

7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»).

8. Кенни Далглиш («Блэкберн», «Ньюкасл», «Ливерпуль»).

9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»).

10. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», «Вест Хэм»).

11. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»).

12. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»).

13. Кевин Киган («Ньюкасл», «Фулхэм», «Манчестер Сити»).

14. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»).

15. Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси»).

16. Бобби Робсон («Ньюкасл»).

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72 комментария
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Клопп выше Гвардиолы🤣🤣

Тогда Раньери с отрывом должен быть на первом месте
+118
-29
+89
Ну и бред
Клопп никак не может быть выше Пепа , Венгера и конечно Жозе
+77
-14
+63
1 Фергюсон
2 Гвардиола
3 Венгер
4 Клопп
5 Моуриньо

Как по мне так должно быть
+53
-16
+37
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Хватит писать про ресурсы. Ливерпуль тратит не меньше Сити. Самый дорогой защитник на рынке, самый дорогой вратарь ушли в Ливерпуль в свое время. И Нуньеса купили дороже Холанда. Оставьте стереотипы для детей.
+67
-32
+35
Ответ Марат Люсьеныч
1 Фергюсон 2 Гвардиола 3 Венгер 4 Клопп 5 Моуриньо Как по мне так должно быть
У Моуринью АПЛ больше чем у Клоппа, хоть и работал меньше. Я бы поставил так: Фергюсон, Гвардиола, Моуриньо, Венгер, Клопп, Раньери.
+41
-7
+34
Венгер 4й - это троллинг такой?
+23
-2
+21
Как болельщик Ливерпуля скажу, что очевидно Клоппа поставили слишком высоко, он точно является одним из лучших тренеров Ливерпуля, и АПЛ, но никак не второй, Пеп, Моур и Венгер явно должны быть выше
+20
-3
+17
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Родри с Фернандиньо вместе три года играли, ты о чем вообще.

Сити потратил почти полтора миллиарда, Ливерпуль почти миллиард, но титулов больше в пять раз, молчу про десяток переписанных рекордов.
+17
-4
+13
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Нет никакой равной конкуренции.
У Пепа 5 титулов, у Клоппа 1. Все остальное лирика.
+21
-9
+12
Конте на 6 месте в истории с 1 чемпионством и 1 кубком. Закусывайте там у себя.
+9
-1
+8
Самый бредовый рейтинг от этой конторы.
Клопп выше Гвардиолы - это комедия.
Но и выше Моуриньо с Венгером Клопп не может быть. Особенно Моуриньо, у которого меньше сезонов в АПЛ, но в 3 раза больше титулов.
+11
-5
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Какую равную? 4, 2, 1, 3, 2, 5. Вот его конкуренция. За эти годы Пеп аж 5 раз взял АПЛ. Он может хоть раком встать, но не на одной ступени с Гвардиолой
+12
-7
+5
Ответ CHELSEA_2008
Хватит писать про ресурсы. Ливерпуль тратит не меньше Сити. Самый дорогой защитник на рынке, самый дорогой вратарь ушли в Ливерпуль в свое время. И Нуньеса купили дороже Холанда. Оставьте стереотипы для детей.
Холанда забрали за 75 только благодаря отступным. Ты действительно думаешь, что Дортмунд бы отдал его меньше, чем за сотку, когда Санчо брали за 85, а Джуда за 110? Там ценник был бы со всеми вытекающими около 150.
+6
-1
+5
Ответ bat90
Можете объяснить, почему Моуриньо выше Венгера? Может с Челси добился отличного результата, но в МЮ и в Тоттенхэма был хуже
В Челси взял трофеев больше чем Венгер за все время в Арсенале. В МЮ до сих пор лучший со времён Фергюсона по трофеям. В Тоттенхэме не был хуже других, но все пишут про провал. Хотя дошёл до финала кубка, в котором ему сыграть так и не дали.
+7
-2
+5
Ответ zzzeeerrrooo
Ну и бред Клопп никак не может быть выше Пепа , Венгера и конечно Жозе
Подожди, щас тебе скажут что Клопп состав исключительно из академии собирал
+5
-1
+4
Ответ zzzeeerrrooo
Ну и бред Клопп никак не может быть выше Пепа , Венгера и конечно Жозе
Например Жозе кучу раз увольняли в АПЛ, Клоппа ни разу
+8
-4
+4
Ответ CHELSEA_2008
У Моуринью АПЛ больше чем у Клоппа, хоть и работал меньше. Я бы поставил так: Фергюсон, Гвардиола, Моуриньо, Венгер, Клопп, Раньери.
Адекватно. Только наркоманы из 442 могли додуматься поставить Клоппа выше Жозе.
+4
0
+4
Думаю при оценивании так же бралась стартовая позиция клуба на момент прихода тренера. Это может как то объяснить то что Клопп выше Пепа.
+5
-1
+4
Клопп супер крутой тренер!
Но он выиграл слишком мало, чтобы быть так высоко.
Точно должен быть ниже Папа, Венгера и Жозе.
Это ведь рейтинг именно АпЛ, а здесь они были круче. Хотя, повторюсь, как тренер он топовый.
+9
-5
+4
Ответ Плакса Джон ушел налево
Конте и Далглиш чего забыли в десятке?
Ну Конте например столько же титулов АПЛ взял как и Клопп с чего это ему не быть в 10ке ?
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
Хватит писать про ресурсы. Ливерпуль тратит не меньше Сити. Самый дорогой защитник на рынке, самый дорогой вратарь ушли в Ливерпуль в свое время. И Нуньеса купили дороже Холанда. Оставьте стереотипы для детей.
С сезона 16-17 когда пришёл Гвардиола (Клопп потратил в Ливерпуле до него 5 млн на Груича):
Баланс у Ливерпуля: -385 млн (потратили 932 млн)
Баланс у МС: -808 (потратили 1.51 млрд)
На 600 млн больше потратил МС при Гвардиоле чем Ливерпуль. Больше МС потратил за эти года только Челси и то за счёт нового руководства, по балансу МС топ3 с конца, Ливерпуль топ14. Я полностью согласен, что красные не бедные и прибедняются реально, но говорить, что МС тратит столько же сколько и Ливерпуль - враньё.
+3
0
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Да, ресурсов у Сити действительно больше, это бессмысленно отрицать. Но, демагогию уместно было бы разводить, если бы Клопп ХОТЯ БЫ шел вровень по трофеям с Гвардиолой, но факты на лицо. Лишь 2 крупных трофея за 9 лет, и, при всем уважении, 2 слитые концовки чемпионата, и 4 проигранных финала еврокубков, 3 из которых - ЛЧ.
+4
-1
+3
Единственное объяснение что Клопп выше это что немец пришел в середняк АПЛ и создал крепкую команду , а Пеп если не ошибаюсь возглавил действующих обладателей АПЛ
+5
-3
+2
Ответ CHELSEA_2008
У Моуринью АПЛ больше чем у Клоппа, хоть и работал меньше. Я бы поставил так: Фергюсон, Гвардиола, Моуриньо, Венгер, Клопп, Раньери.
Можете объяснить, почему Моуриньо выше Венгера? Может с Челси добился отличного результата, но в МЮ и в Тоттенхэма был хуже
+4
-2
+2
Эти фофоту кроме составления идиотских рейтингов еще чем-то полезным занимаются?
+4
-2
+2
Единственная причина, почему у Клоппа меньше титулов АПЛ, это потому, что он был в эпоху сити Гвардиолы. И вот пеп должен быть выше. Остальные - нет.
+3
-1
+2
Ответ charly001
Единственное объяснение что Клопп выше это что немец пришел в середняк АПЛ и создал крепкую команду , а Пеп если не ошибаюсь возглавил действующих обладателей АПЛ
Нет. Пеллегрини занял с клубом 4е место и после этого сезона в клуб пришел Гвардиола
+4
-2
+2
Второй Пеп, третий Моуриньо, четвертый Клопп.
+4
-3
+1
Ответ Proper Chels
Нет никакой равной конкуренции. У Пепа 5 титулов, у Клоппа 1. Все остальное лирика.
По трофеям - нет, но дважды Клопп уступал чемпионство в 1 балл.
Победа есть победа, но и так радикально утверждать, что никакой конкуренции нет я бы не стал
+1
0
+1
Мне всегда казалось что Пеп повыше будет) спорить не буду FourFourTwo их там вживую видит
+2
-1
+1
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