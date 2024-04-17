Фигурист Малинин: «Болел за «Реал» и «Барсу», не мог выбрать – нравились обе команды. Месси и Роналду – любимые футболисты»
Американский фигурист Илья Малинин рассказал о любимых футбольных командах.
– Романа Скорнякова – твоего тренера и папу – часто в день соревнований можно увидеть на катке с футбольным мячом. Откуда у тебя такая любовь к футболу?
– С детства. Я и играл, и смотрел матчи, особенно чемпионат мира. Я до сих пор люблю погонять мяч в качестве разминки перед тренировкой.
А футбольный мяч, с которым езжу на соревнования, сейчас уже больше как талисман, хотя по назначению я его тоже использую.
– Ты болел за конкретную футбольную команду?
– Даже за две – «Реал Мадрид» и «Барселону». Меня сейчас, конечно, за это захейтят: мол, это же непримиримые соперники, но я не мог выбрать – мне нравились обе.
– А любимый футболист был?
– Тоже два – Месси и Роналду.
– Если бы тебе предложили встретиться с кем-то из них, кого бы выбрал?
– Ох, сложный вопрос. Я бы долго метался, наверное. Но склоняюсь к Месси.
– А к хоккею ты как относишься? Для Америки это более привычный вид спорта.
– Я в детстве немного играл – не серьезно, а так, для развлечения. Мне было лет 8 или 9, и фигурное катание тогда еще не занимало такого большого места в моей жизни.
Мне нравилось – я надевал шлем, брал в руки клюшку и выходил на тренировку. Лупил по воротам, но все время промахивался, так что с хоккеем у меня вряд ли бы сложилось, ха-ха, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу.
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- Да
По сути же очевидно, что Малинин смотрит футбол исключительно как обыватель и наслаждается самим процессом, ему импонируют два игрока, в связи с чем - два клуба, которые борются друг с другом. В матчах с другими командами отдает предпочтение кому-то из этих клубов, вот и всё.
Осуждать его за это - ну такое.
Всегда забавляли такие люди
Месси (с)