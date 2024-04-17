Фигурист Малинин: «Болел за «Реал» и «Барсу», не мог выбрать – нравились обе команды. Месси и Роналду – любимые футболисты»

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Американский фигурист Илья Малинин рассказал о любимых футбольных командах.

– Романа Скорнякова – твоего тренера и папу – часто в день соревнований можно увидеть на катке с футбольным мячом. Откуда у тебя такая любовь к футболу?

– С детства. Я и играл, и смотрел матчи, особенно чемпионат мира. Я до сих пор люблю погонять мяч в качестве разминки перед тренировкой.

А футбольный мяч, с которым езжу на соревнования, сейчас уже больше как талисман, хотя по назначению я его тоже использую.

– Ты болел за конкретную футбольную команду?

– Даже за две – «Реал Мадрид» и «Барселону». Меня сейчас, конечно, за это захейтят: мол, это же непримиримые соперники, но я не мог выбрать – мне нравились обе.

– А любимый футболист был?

– Тоже два – Месси и Роналду.

– Если бы тебе предложили встретиться с кем-то из них, кого бы выбрал?

– Ох, сложный вопрос. Я бы долго метался, наверное. Но склоняюсь к Месси.

– А к хоккею ты как относишься? Для Америки это более привычный вид спорта.

– Я в детстве немного играл – не серьезно, а так, для развлечения. Мне было лет 8 или 9, и фигурное катание тогда еще не занимало такого большого места в моей жизни.

Мне нравилось – я надевал шлем, брал в руки клюшку и выходил на тренировку. Лупил по воротам, но все время промахивался, так что с хоккеем у меня вряд ли бы сложилось, ха-ха, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу.

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

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36 комментариев
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А ещё за ПСЖ, Баварию и Сити добавил Малинин...
+54
-3
+51
- За кого ты болеешь, Реал или Барселона?
- Да
+44
-2
+42
Идеальный глорихантер!
+25
-2
+23
Молодец. Без стрессов живёт
+22
0
+22
Ответ ChefJhonnyMorgan
А ещё за ПСЖ, Баварию и Сити добавил Малинин...
И за Зенит со Спартаком)
+27
-7
+20
Комментаторы, конечно, не на шутку разошлись в острословии - такой сочный инфоповод :)

По сути же очевидно, что Малинин смотрит футбол исключительно как обыватель и наслаждается самим процессом, ему импонируют два игрока, в связи с чем - два клуба, которые борются друг с другом. В матчах с другими командами отдает предпочтение кому-то из этих клубов, вот и всё.

Осуждать его за это - ну такое.
+19
-2
+17
Ответ Torson Tor
в эль-класико болел один тайм за Барсу, один за Реал)
да не , до первого гола нейтрален , а потом болеет за того кто ведёт в счете
+17
-1
+16
Помню в еженедельнике Мой Футбол была рубрика письма болельщиков. Так вот, зачастую были такие письма: Привет, меня зовут Александр, болею за МЮ, Ливерпуль, Арсенал, Реал, Барселона, Интер и Милан.
Всегда забавляли такие люди
+15
-2
+13
в эль-класико болел один тайм за Барсу, один за Реал)
+11
-1
+10
Просто бомба для спорца! И фигурка, и Роналду/ Месси вместе!! Лепота)
+7
-2
+5
Ответ Viks
Апполитично рассуждает, по мнению многих тут писателей - вместо того, чтобы не смотреть футбол - там же нет своих! - болеет за испанцев.
Какая же каша должна быть в голове у тех, кто подобное пишет?)
+4
0
+4
Ответ Лия Лия
Ну очевидно что Малинин не был фанзадротом и просто наслаждался игрой.На то чтобы быть болелой в привычном понимании этого слова у него и времени не было
Именно. Получал удовольствие от игры двух великих команд. При этом не нуждался в том, чтобы обсиpamь и хейтить какую-то.
+3
0
+3
Ну очевидно что Малинин не был фанзадротом и просто наслаждался игрой.На то чтобы быть болелой в привычном понимании этого слова у него и времени не было
+3
0
+3
действительно, а кто сказал, что нужно восхищаться игрой только одного из них? И если одного любить, то другого непременно ненавидеть) Они же разные абсолютно и каждый хорош в своем амплуа
+3
0
+3
Ответ Tun
Просто бомба для спорца! И фигурка, и Роналду/ Месси вместе!! Лепота)
Спортсу нужно постараться как то впихнуть в новость Загитову, Месси, Роналду, Мостового и ротенберга.
+3
-1
+2
Ответ phivas
Помню в еженедельнике Мой Футбол была рубрика письма болельщиков. Так вот, зачастую были такие письма: Привет, меня зовут Александр, болею за МЮ, Ливерпуль, Арсенал, Реал, Барселона, Интер и Милан. Всегда забавляли такие люди
Бывает такое, люди болеют за красивый футбол, а не за лого клуба.
+1
0
+1
Ответ phivas
Помню в еженедельнике Мой Футбол была рубрика письма болельщиков. Так вот, зачастую были такие письма: Привет, меня зовут Александр, болею за МЮ, Ливерпуль, Арсенал, Реал, Барселона, Интер и Милан. Всегда забавляли такие люди
Еженедельник "Футбол". А так да, тоже помню эту тему. Суперский журнал был. Я благодаря ему всю географию Европы выучил.
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Болеет за испанскую лигу, словом. Всё нормально, почему бы и нет.
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А любимый писатель - Пушкин
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👌
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Ответ ТТД Бубнова
Спортсу нужно постараться как то впихнуть в новость Загитову, Месси, Роналду, Мостового и ротенберга.
То есть Медведеву ты списал?
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Ответ ТТД Бубнова
Спортсу нужно постараться как то впихнуть в новость Загитову, Месси, Роналду, Мостового и ротенберга.
Зачем? Серверов не хватит
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глор
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Фигурист Малинин - ни рыба, ни мясо!!!!
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Вот, истинное лицо любителя футбола. А не шайка глоров
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Так сейчас так болеет школота
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Сказочный
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У тебя Хороший и плохой вкус
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В детстве болел за Плющенко и Ягудина, не мог выбрать – нравились оба.

Месси (с)
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