Фигурист Малинин: «Болел за «Реал» и «Барсу», не мог выбрать – нравились обе команды. Месси и Роналду – любимые футболисты»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о любимых футбольных командах.

– Романа Скорнякова – твоего тренера и папу – часто в день соревнований можно увидеть на катке с футбольным мячом. Откуда у тебя такая любовь к футболу?

– С детства. Я и играл, и смотрел матчи, особенно чемпионат мира. Я до сих пор люблю погонять мяч в качестве разминки перед тренировкой.

А футбольный мяч, с которым езжу на соревнования, сейчас уже больше как талисман, хотя по назначению я его тоже использую.

– Ты болел за конкретную футбольную команду?

– Даже за две – « » и «Барселону». Меня сейчас, конечно, за это захейтят: мол, это же непримиримые соперники, но я не мог выбрать – мне нравились обе.

– А любимый футболист был?

– Тоже два – Месси и .

– Если бы тебе предложили встретиться с кем-то из них, кого бы выбрал?

– Ох, сложный вопрос. Я бы долго метался, наверное. Но склоняюсь к .

– А к хоккею ты как относишься? Для Америки это более привычный вид спорта.

– Я в детстве немного играл – не серьезно, а так, для развлечения. Мне было лет 8 или 9, и фигурное катание тогда еще не занимало такого большого места в моей жизни.

Мне нравилось – я надевал шлем, брал в руки клюшку и выходил на тренировку. Лупил по воротам, но все время промахивался, так что с хоккеем у меня вряд ли бы сложилось, ха-ха, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу.

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