Кюизанс хочет уйти из «Венеции» летом. Экс-футболист «Баварии» играет в аренде во второй Бундеслиге

Микаэль Кюизанс не продолжит карьеру в «Венеции».

По информации инсайдера , француз принял решение покинуть «Венецию» в летнее трансферное окно по окончании срока аренды в « ».

Французский полузащитник перешел в итальянский клуб из «Баварии» зимой 2022 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча во второй Бундеслиге, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Полная статистика игрока доступна здесь.

Напомним, два года назад предлагал «Баварии» за 10 млн евро. Однако игрок предпочел «Венецию», куда перешел за 4,5 млн евро.