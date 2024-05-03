Кюизанс хочет уйти из «Венеции» летом. Экс-футболист «Баварии» играет в аренде во второй Бундеслиге
Микаэль Кюизанс не продолжит карьеру в «Венеции».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, француз принял решение покинуть «Венецию» в летнее трансферное окно по окончании срока аренды в «Оснабрюке».
Французский полузащитник перешел в итальянский клуб из «Баварии» зимой 2022 года.
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча во второй Бундеслиге, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Полная статистика игрока доступна здесь.
Напомним, два года назад ЦСКА предлагал «Баварии» за Кюизанса 10 млн евро. Однако игрок предпочел «Венецию», куда перешел за 4,5 млн евро.
Увы, не только травмами.