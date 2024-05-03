Кюизанс хочет уйти из «Венеции» летом. Экс-футболист «Баварии» играет в аренде во второй Бундеслиге

Теги ЦСКА Бавария бундеслига Германия Д2 Италия Д2 Германия Венеция Оснабрюк Микаэль Кюизанс Фабрицио Романо Футбол

Микаэль Кюизанс не продолжит карьеру в «Венеции».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, француз принял решение покинуть «Венецию» в летнее трансферное окно по окончании срока аренды в «Оснабрюке».

Французский полузащитник перешел в итальянский клуб из «Баварии» зимой 2022 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча во второй Бундеслиге, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Полная статистика игрока доступна здесь.

Напомним, два года назад ЦСКА предлагал «Баварии» за Кюизанса 10 млн евро. Однако игрок предпочел «Венецию», куда перешел за 4,5 млн евро.

3 комментария
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Не сильно он помог Оснабрюку, тот практически на 98% вылетел из второй БЛ.
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Странная карьера у него конечно,понимаю что травмы ,но все же ,очень сильный спад
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24 года, а карьера уже слита в унитаз.

Увы, не только травмами.
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