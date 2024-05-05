Саншеш вернется в «ПСЖ». «Рома» не выкупит его за 15 млн евро
Ренату Саншеш вернется в «ПСЖ» по окончании сезона.
«Рома» арендовала 26-летнего португальского хавбека с правом выкупа за 15 миллионов евро. Однако римляне решили не пользоваться этой опцией.
Саншеш вернется в «Пари Сен-Жермен». Парижане готовы продать футболиста.
В этом сезоне чемпион Европы провел 12 матчей за «Рому» и забил 1 гол. Он пропустил 22 игры из-за различных травм и проблем со здоровьем. Его статистика – здесь.
Удивительно, что сейчас в скаутском мире с огромной базой данных происходит вот подобное, что с Саншешем и Амрабатом, когда из-за крупных турниров и игнорируя полностью клубную карьеру, человек попадает в клуб намного выше уровнем, чем его способности