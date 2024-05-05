Саншеш вернется в «ПСЖ». «Рома» не выкупит его за 15 млн евро

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Ренату Саншеш вернется в «ПСЖ» по окончании сезона.

«Рома» арендовала 26-летнего португальского хавбека с правом выкупа за 15 миллионов евро. Однако римляне решили не пользоваться этой опцией.

Саншеш вернется в «Пари Сен-Жермен». Парижане готовы продать футболиста.

В этом сезоне чемпион Европы провел 12 матчей за «Рому» и забил 1 гол. Он пропустил 22 игры из-за различных травм и проблем со здоровьем. Его статистика – здесь.

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2 комментария
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История переоцененной из-за короткого турнира сборных карьеры. Пора в Бенфику обратно возвращаться, а лучше к арабам

Удивительно, что сейчас в скаутском мире с огромной базой данных происходит вот подобное, что с Саншешем и Амрабатом, когда из-за крупных турниров и игнорируя полностью клубную карьеру, человек попадает в клуб намного выше уровнем, чем его способности
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