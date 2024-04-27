Слуцкий об 1:1 с «Шанхай Порт»: «Противоречивое настроение, в конце мы забили два гола и вырвали победу – очень жаль, что прекрасный второй гол отменили»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш Тейшейра Шанхай Порт Футбол

Леонид Слуцкий дал комментарий после матча с «Шанхай Порт».

В 8-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» в гостях сыграл вничью с «Шанхай Порт» (1:1).

Команда Леонида Слуцкого сравняла счет на 91-й минуте, а на 94-й забила второй, но судья отменил гол после просмотра ВАР.

– Сейчас у меня очень сложные чувства. Потому что в конце матча мы забили два гола и вырвали победу – но очень жаль, что прекрасный второй гол отменили. Поэтому сейчас у меня очень противоречивое настроение. И я не могу дать разумный ответ на вопросы по тактике.

– Тейшейра снова забил, у него уже шесть голов в чемпионате. Почему, на ваш взгляд, он так хорошо играет в последнее время?

– Считаю, что для хорошего футболиста забивать и делать голевые передачи должно быть обычным явлением. Тейшейра действительно провел очень хороший матч, это ключевой игрок нашей команды. К сожалению, перед голом он не смог реализовать другой свой отличный момент, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.

 

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого – с «Цанчжоу Майти Лайонс» – мы тоже покажем на Спортсе. Смотрите прямой эфир 1 мая в 15:00 по московскому времени, комментировать игру будут Вадим Лукомский и Александр Дорский.

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2 комментария
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А я рад за Леонида. А то какой-то фигнёй последние пару лет занимался. Нельзя им с Дзюбой вместе, Артём плохой пример подаёт))
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Ждём новости про разбор эпизода бывшими китайскими судьями)
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