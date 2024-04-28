Дзюба после 2:3 от «Спартака»: «Буду говорить с журналистами после чемпионата. Как мне Слуцкий в Китае? Великолепно!»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Артем Дзюба дал комментарий после матча со «Спартаком».

В 26-м туре Мир РПЛ красно-белые дома победили «Локомотив» (3:2).

Нападающий железнодорожников Артем Дзюба вышел на замену на 84-й минуте и результативными действиями не отметился.

– Буду говорить с журналистами после чемпионата.

– Как вам Слуцкий в Китае?

– Вообще великолепно! – сказал Дзюба.

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3 комментария
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А зачем вообще у резервиста что-то спрашивать ?
+7
0
+7
До окончания чемпионата все вопросы только о Слуцком
+3
0
+3
вот интересно о чём будет говорить?
о пиписко дрочилове?
+2
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