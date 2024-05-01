«Шанхай» Слуцкого установил рекорд, не проиграв в 9 матчах со старта сезона. Команда владела мячом рекордные в сезоне 77% в игре с «Цанчжоу»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Цанчжоу Майти Лайонс Футбол

Леонид Слуцкий установил рекорд в «Шанхай Шеньхуа».

«Шанхай Шеньхуа» победил «Цанчжоу Майти Лайонс» (4:0) в 9-м туре китайской Суперлиги.

Команда под руководством Леонида Слуцкого не проигрывает в 9 матчах подряд в чемпионате Китая – это рекордная беспроигрышная серия «Шанхай Шеньхуа» со старта сезона.


Также команда в этом матче установила рекорд сезона среди всех команд по владению мячом (77%) и показала третий результат по ударам за матч (30).

Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия

12 комментариев
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Лёня продолжает поджигать пятую точку царя😁🔥
+21
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+21
Ответ Золотой Мяч 2020
вы бы еще про чемпионат Монголии написали..
Саша, ты?
+7
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+7
Окей, тут все понятно, а начеканил-то сколько?
+6
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+5
«Шанхай Шеньхуа» победил «Цанчжоу Майти Лайонс» (4:0) в 9-м туре китайской Суперлиги

Леонид показал этим котятам, кто здесь настоящий могучий лев.
+2
-1
+1
что этот КВНщик себе позволяет!?)))
+1
0
+1
Ответ T622222
Покоритель страны восходящего солнца 🔥
ахахахахха, сколько у вас классов образования что вы Китай и Японию путаете?)))) это название буквально Китай придумал для Японии, они их так и начали называть)))))
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Покоритель страны восходящего солнца 🔥
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Ну кстати, до этого сезона Шанхай перебивался с 5 места на 10…
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Ответ No Name
Лёня продолжает поджигать пятую точку царя😁🔥
РАСШАТЫВАЕТ нервную систему Мостового на опыте😎
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