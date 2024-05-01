«Шанхай» Слуцкого установил рекорд, не проиграв в 9 матчах со старта сезона. Команда владела мячом рекордные в сезоне 77% в игре с «Цанчжоу»
Леонид Слуцкий установил рекорд в «Шанхай Шеньхуа».
«Шанхай Шеньхуа» победил «Цанчжоу Майти Лайонс» (4:0) в 9-м туре китайской Суперлиги.
Команда под руководством Леонида Слуцкого не проигрывает в 9 матчах подряд в чемпионате Китая – это рекордная беспроигрышная серия «Шанхай Шеньхуа» со старта сезона.
Также команда в этом матче установила рекорд сезона среди всех команд по владению мячом (77%) и показала третий результат по ударам за матч (30).
Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия
Леонид показал этим котятам, кто здесь настоящий могучий лев.