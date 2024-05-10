Ривалдо: «У Винисиуса отличные шансы на «Золотой мяч». Он заслуживал его еще в прошлом году»

Ривалдо считает, что у Винисиуса высокие шансы на получение «Золотого мяча».

«Учитывая, что он делает в «Реале», сейчас его, несомненно, можно назвать самым важным игроком.

У Винисиуса отличные шансы на «Золотой мяч». Он уже очень хорош и заслуживал его еще в прошлом сезоне. Сейчас он входит в тройку лучших игроков мира. А в этом году, учитывая, что он делает в составе « », как играет... У него, несомненно, есть шанс на приз лучшему игроку мира. И опередить Мбаппе в голосовании.

Думаю, от финала чемпионов будет сильно зависеть, кто получит « ». Если «Реал» победит, то у них есть два-три игрока, которые входят в число лучших. Беллингем – отличны футболист. В этой игре у него будет отличная возможность – против бывшего клуба и дома, в Лондоне. Но все зависит от того, как будет развиваться игра», – сказал .

В этом сезоне бразилец забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Его статистику можно найти здесь.

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