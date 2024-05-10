Ривалдо: «У Винисиуса отличные шансы на «Золотой мяч». Он заслуживал его еще в прошлом году»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ривалдо Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Ривалдо считает, что у Винисиуса высокие шансы на получение «Золотого мяча».

«Учитывая, что он делает в «Реале», сейчас его, несомненно, можно назвать самым важным игроком.

У Винисиуса отличные шансы на «Золотой мяч». Он уже очень хорош и заслуживал его еще в прошлом сезоне. Сейчас он входит в тройку лучших игроков мира. А в этом году, учитывая, что он делает в составе «Реала», как играет... У него, несомненно, есть шанс на приз лучшему игроку мира. И опередить Мбаппе в голосовании.

Думаю, от финала Лиги чемпионов будет сильно зависеть, кто получит «Золотой мяч». Если «Реал» победит, то у них есть два-три игрока, которые входят в число лучших. Беллингем – отличны футболист. В этой игре у него будет отличная возможность – против бывшего клуба и дома, в Лондоне. Но все зависит от того, как будет развиваться игра», – сказал Ривалдо.

В этом сезоне бразилец забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Его статистику можно найти здесь.

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26 комментариев
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То есть Месси и Холланд заслуживали зм меньше чем Винисиус? Серьёзно!?!??!
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Сейчас нет того, кто сильно выделяется на фоне остальных. После эпохи Великих это очень непривычно
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Ответ SnowWalker
Винисиусу дадут приз, как самому обиженному. А так он слабоват, его результаты скорее заслуга Кросса с Модричем.
Сразу видно того, кто даже матчи не смотрит, но высрать мнение считает своим долгом
+3
-1
+2
Достойный кандидат за ЗМ.
Если пешеход не обкрадет в очередной раз.
+9
-8
+1
Ответ Roman
Беллингем сдал невероятно, и теперь сливочная пиар-машина переключилась на Винисиуса
Беллингем не сдал, а вернулся на свой уровень
+5
-4
+1
в прошлом году за что? даже Ла Лигу упустили
+3
-3
0
Беллингем сдал невероятно, и теперь сливочная пиар-машина переключилась на Винисиуса
+9
-9
0
Криштиану Роналду выиграет Золотой Мяч, он лучший игрок планеты 👍
+11
-11
0
ну нет. В бургер лиге играет аргентинец, который сделал 5 ассистов против полупрофессиональных игроков
0
0
0
Ответ mancity111
Сейчас нет того, кто сильно выделяется на фоне остальных. После эпохи Великих это очень непривычно
Теперь нужно занижать планку ожиданий.
+3
-3
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Ответ Egomisht
То есть Месси и Холланд заслуживали зм меньше чем Винисиус? Серьёзно!?!??!
Причем здесь вор золотых мячей Месси? Если заслуженные зм остались лет 10 назад
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Ответ Великий Алонсо
Криштиану Роналду выиграет Золотой Мяч, он лучший игрок планеты 👍
Не гони епт)
+3
-3
0
Ответ Роман
Достойный кандидат за ЗМ. Если пешеход не обкрадет в очередной раз.
Во, сейчас хорошо, молодец)
+2
-2
0
Ответ Роман
Достойный кандидат за ЗМ. Если пешеход не обкрадет в очередной раз.
Ну так он спецом перешёл в Майами, когда узнал что там будет финал Копы. Все ходы у него просчитаны
+2
-2
0
Ответ Leon Petov
Ну так он спецом перешёл в Майами, когда узнал что там будет финал Копы. Все ходы у него просчитаны
Гений, получается, так?)
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