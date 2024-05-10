Анчелотти о «Золотом мяче»: «Винисиус очень близок. Он очень хорош, сейчас его момент»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти считает, что Винисиус может выиграть «Золотой мяч».

«До прихода в «Реал» я видел его игру только по телевизору. Мне казалось, что у него невероятный талант. Когда я возглавил «Реал», то увидел, как он хорош. Потом он к таланту добавил много чего еще. Дриблинг, эффективность перед воротами... Он добился этого за счет прекрасной ежедневной работы. Он очень сфокусирован на тренировках и матчах. Это очень серьезный профессионал, который заслуживает того, что достиг.

Он среди лучших. Бывают разные моменты, и сейчас – момент Винисиуса. Он помог нам оказаться в финале [Лиги чемпионов] и выиграть Ла Лигу. Но я не хочу забывать и об остальных. До 1 июня – момент «Реала». После – не знаю. Может начаться момент «Дортмунда».

О «Золотом мяче»

«Его вручают не сегодня... Но я думаю, что Винисиус хорош. Осталось сыграть в финале и выступить на Кубке Америки, но я думаю, что он очень близок. Думаю, он может выиграть его», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне бразилец забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Его статистику можно найти здесь.

Винисиус сверкает в новой роли. Что придумал Анчелотти?

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62 комментария
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У Винисиуса два режима - когда он невероятно хорош и когда он невероятно ноет. Убрать бы второй режим, цены бы ему не было
+43
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Ответ Оксолиновая Мразь
Винисиус должен быть в тройке железно 👌 Но почему никто не рассматривает Крооса как номинанта? Тони проводит выдающийся сезон. Если Мадрид возьмет ЛЧ, а немцы пошумят на Евро, должны Кроосу дать, как по мне ✊️
Потому что не забивающему кучу голов пз получить золотой мяч почти не возможно. Модрича можно вынести за скобки, как исключение из правила. Даже Хави с Иньестой в лучшие годы зм не видели. Про защитников и вратарей я уже и не говорю: видимо Каннаваро так последним и останется.
+23
-1
+22
Винисиус должен быть в тройке железно 👌
Но почему никто не рассматривает Крооса как номинанта?
Тони проводит выдающийся сезон. Если Мадрид возьмет ЛЧ, а немцы пошумят на Евро, должны Кроосу дать, как по мне ✊️
+23
-2
+21
Ответ ОттоДракула
Потому что не забивающему кучу голов пз получить золотой мяч почти не возможно. Модрича можно вынести за скобки, как исключение из правила. Даже Хави с Иньестой в лучшие годы зм не видели. Про защитников и вратарей я уже и не говорю: видимо Каннаваро так последним и останется.
Каннаваро получил из за репутационного ущерба Зидана за удар головой
+18
0
+18
Ответ Верховный Лорд
У Винисиуса два режима - когда он невероятно хорош и когда он невероятно ноет. Убрать бы второй режим, цены бы ему не было
Поймите, лучшие игроки всегда имеют сложный характер, что Криштиану что Месси, требовали к себе высокого отношения, кто-то на публике, кто-то внутри команды. Так и бывает, лучшие игроки почти всегда токсики
+18
-5
+13
Ответ Верховный Лорд
У Винисиуса два режима - когда он невероятно хорош и когда он невероятно ноет. Убрать бы второй режим, цены бы ему не было
Даже так ему цены нет)
+19
-8
+11
Ответ barcabarcabarcabarca
Комментарий скрыт
Ник поменяй на безтрофейкибезтрофейник.
+16
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+9
Все забыли про влияние игры Беллингема на первом половине сезона , где был Винисиус? Или концовка будет считаться только?
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100% Но обратите внимание там Месси с 17 места уже на 8-9 переместился 🤣
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Ответ barcabarcabarcabarca
Комментарий скрыт
Говорящий ник))
+6
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Ответ ОттоДракула
Потому что не забивающему кучу голов пз получить золотой мяч почти не возможно. Модрича можно вынести за скобки, как исключение из правила. Даже Хави с Иньестой в лучшие годы зм не видели. Про защитников и вратарей я уже и не говорю: видимо Каннаваро так последним и останется.
Поддерживаю! Вообще, ЗМ должны давать лучшему игроку на каждой позиции. Как определить кто лучше, если один забил 50 мячей или отбил их? Сложно.
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Если абстрагироваться от любимых клубов, и выбирать холодной головой, то наверное этот сезон самый неоднозначный с номинантами.
Винни, первые пол сезона как то тухло играл, весной хорош, Холланд наоборот, осенью был хорош, весной как то сдал.. Мбаппе, даже не знаю что о нем написать, вроде и хорош, но чем он помог команде в этом сезоне, чемп. Франции это смешно.. Родри, Кейн, Де Брюйне, Фоден, Сака, Гюндо, Салах, нет 100% игрока который бы претендовал на ЗМ. В первой половине Белингем был просто шикарен, а весной подсдулся.

Наверное надо ждать ЧЕ, после него будет понятнее.
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если брать лч, то Лунин для реала сделал не меньше чем винисиус для выхода в финал. я считаю что зм должены получать игроки по всем позициям, а не только игроки атаки.
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Главный турнир года - Евро. Кто там сверкнёт, будет фаворитом ЗМ
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PR-акция, понятно, что Карло будет за своего игрока топить. Здорово играет и результат у команды есть, но нет настолько выдающейся игры, чтобы из каждого утюга лился поток восторженных комментариев. Даже по играм а ЛЧ: разве Кейн для своей команды был менее полезен? (При том, что я не поклонник Кейна).
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Анче попытался натянуть сову на глобус
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Гляля за какие заслуги эту жестянку сейчас дают ,то вполне возможно. Какой футбол? Пару раз героев Марвел в бургер-лиги спародировал ,на тебе награду. Футбол? Да ну ,скажи что ты из БЛМ и тебе не то что золотой , бриллиантовый мячик вручат . Бедные Кака, Роналдиньо и остальные легенды . Теперь в одном ряду с ними вот ЭТО и у нового поколения формируется не правильное представление о лучших. Тьфу!
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Ответ Блуждающий странник
От Евро зависеть будет. Если Англия там хорошо выступит, то в этом случае Беллингему отдадут ЗМ
Месси трешку в товарняке оформит и всё
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Винисиус заслуживает больше Беллингема
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Ответ Насир
Все забыли про влияние игры Беллингема на первом половине сезона , где был Винисиус? Или концовка будет считаться только?
На важнейшем отрезке сезона Вини лучше. Хотя вклад Джуда нельзя недооценивать. Много игры брал на себя, пока у лидеров был спад.
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Реал выигрывает ЛЧ и приз у него в кармане. Да ещё активный борец за права чёрных.
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Ответ romavor
Самый глупый игрок
ну на Сити с Барселоной ума хватает)
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Ответ Блуждающий странник
От Евро зависеть будет. Если Англия там хорошо выступит, то в этом случае Беллингему отдадут ЗМ
Беллингем не впечатляет да рановато молод ещё.
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Ответ Человек1991
Месси чисто по игре в футбол всё равно лучший в мире и сейчас. Золотой Мяч вручается за сезон 23/24 и в этом сезоне у Месси 29 голов более 20 из них очень красивые голы, 16 мастерских голевых передач, топ 3 в мире по системе гол+пас вместе с Мбаппе и Кейном, также 10 ключевых предголевых пасов, более 100 успешных обводок, более 100 ключевых пасов, имеется титул Кубок Американских Лиг 2023)) а дальше летом Кубок Америки 2024 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира. ))
Вы уровень защиты в США видели? у нас, играя на выходных, она и то мастеровитей выглядит😆😆😆✌️
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Ответ Dinamik1
Реал выигрывает ЛЧ и приз у него в кармане. Да ещё активный борец за права чёрных.
От Евро зависеть будет. Если Англия там хорошо выступит, то в этом случае Беллингему отдадут ЗМ
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Ответ Astret
Я тебе больше скажу, ЗМ берут только распиаренные игроки. Как думаешь, заслужили Месси и Роналду все свои ЗМ? Максимум 1 ЗМ на каждого и все на этом. Нет ни одного игрока, который бы справился без команды. А фанбои могут говорить что угодно, на то они фанбои.
Не сказал бы. Роналду и Месси очень много забивали. По 60 голов за сезон. Эти два продукта раскрутились благодаря игре. ( Да конечно у них есть ЗМы которые больше заслуживали другие, но в эти сезоны они выступили хуже своего уровня а не хуже конкурентов).
Сейчас таких игроков нет и уже идёт маркетинг. Среди тех кто более менее блестает.
Игрока который справился бы без команды нет. ( Но Есть полузащитники которые являются фундаментами )
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Ответ Насир
Вот именно , Вини ноль когда команда на спаде, да иногда хорошо играет , забывает и даёт передачи, но Белингем на две головы выше играет, из Реала можно отметить Родриго потом Винисиус ,
Ну и бредятина 😒
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Ответ Chistian Jadson
Если возьмет ЛЧ, скорее всего дадут золотой мяч, других вариантов не вижу
Евро всё решит.
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Ответ Насир
Все забыли про влияние игры Беллингема на первом половине сезона , где был Винисиус? Или концовка будет считаться только?
Где был Винисиус? Лечился, потому что были две тяжёлые травмы.
P.S. Формально ЗМ дают за весь сезон, но по факту всё решает вторая половина сезона и турниры сборных. Видимо, ты ещё слишком мал, раз не знаешь этого)
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Ответ Оксолиновая Мразь
Винисиус должен быть в тройке железно 👌 Но почему никто не рассматривает Крооса как номинанта? Тони проводит выдающийся сезон. Если Мадрид возьмет ЛЧ, а немцы пошумят на Евро, должны Кроосу дать, как по мне ✊️
Потому что не медийный. Спортивная составляющая имеет опосредованное отношение к этой награде. Четких критериев же никто не видел, а, значит, чистая субъективщина, которая больше принесет при награждении более медийного игрока. От этого, она, якобы, станет авторитетной среди основной ЦА.
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