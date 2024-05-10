Анчелотти о «Золотом мяче»: «Винисиус очень близок. Он очень хорош, сейчас его момент»

Карло Анчелотти считает, что Винисиус может выиграть «Золотой мяч».

«До прихода в «Реал» я видел его игру только по телевизору. Мне казалось, что у него невероятный талант. Когда я возглавил «Реал», то увидел, как он хорош. Потом он к таланту добавил много чего еще. Дриблинг, эффективность перед воротами... Он добился этого за счет прекрасной ежедневной работы. Он очень сфокусирован на тренировках и матчах. Это очень серьезный профессионал, который заслуживает того, что достиг.

Он среди лучших. Бывают разные моменты, и сейчас – момент . Он помог нам оказаться в финале [Лиги чемпионов] и выиграть . Но я не хочу забывать и об остальных. До 1 июня – момент « ». После – не знаю. Может начаться момент «Дортмунда».

О « »

«Его вручают не сегодня... Но я думаю, что Винисиус хорош. Осталось сыграть в финале и выступить на Кубке Америки, но я думаю, что он очень близок. Думаю, он может выиграть его», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне бразилец забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Его статистику можно найти здесь.

Винисиус сверкает в новой роли. Что придумал Анчелотти?