Анчелотти о «Золотом мяче»: «Винисиус очень близок. Он очень хорош, сейчас его момент»
Карло Анчелотти считает, что Винисиус может выиграть «Золотой мяч».
«До прихода в «Реал» я видел его игру только по телевизору. Мне казалось, что у него невероятный талант. Когда я возглавил «Реал», то увидел, как он хорош. Потом он к таланту добавил много чего еще. Дриблинг, эффективность перед воротами... Он добился этого за счет прекрасной ежедневной работы. Он очень сфокусирован на тренировках и матчах. Это очень серьезный профессионал, который заслуживает того, что достиг.
Он среди лучших. Бывают разные моменты, и сейчас – момент Винисиуса. Он помог нам оказаться в финале [Лиги чемпионов] и выиграть Ла Лигу. Но я не хочу забывать и об остальных. До 1 июня – момент «Реала». После – не знаю. Может начаться момент «Дортмунда».
О «Золотом мяче»
«Его вручают не сегодня... Но я думаю, что Винисиус хорош. Осталось сыграть в финале и выступить на Кубке Америки, но я думаю, что он очень близок. Думаю, он может выиграть его», – сказал Анчелотти.
В этом сезоне бразилец забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Его статистику можно найти здесь.
Но почему никто не рассматривает Крооса как номинанта?
Тони проводит выдающийся сезон. Если Мадрид возьмет ЛЧ, а немцы пошумят на Евро, должны Кроосу дать, как по мне ✊️
Винни, первые пол сезона как то тухло играл, весной хорош, Холланд наоборот, осенью был хорош, весной как то сдал.. Мбаппе, даже не знаю что о нем написать, вроде и хорош, но чем он помог команде в этом сезоне, чемп. Франции это смешно.. Родри, Кейн, Де Брюйне, Фоден, Сака, Гюндо, Салах, нет 100% игрока который бы претендовал на ЗМ. В первой половине Белингем был просто шикарен, а весной подсдулся.
Наверное надо ждать ЧЕ, после него будет понятнее.
Сейчас таких игроков нет и уже идёт маркетинг. Среди тех кто более менее блестает.
Игрока который справился бы без команды нет. ( Но Есть полузащитники которые являются фундаментами )
P.S. Формально ЗМ дают за весь сезон, но по факту всё решает вторая половина сезона и турниры сборных. Видимо, ты ещё слишком мал, раз не знаешь этого)