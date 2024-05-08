Ван Нистелрой о Мбаппе: «Уверен, он думает, что для «Золотого мяча» должен играть за «Реал». Они с Винисиусом, Родриго и Беллингемом могут ознаменовать эпоху»

Руд ван Нистелрой считает, что в «Реале» Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч».

– « » не сыграет в финале Лиги чемпионов. Мбаппе наконец-то окажется в « » в этом году?

– В этом году – да. Килиан – очень умный игрок и парень. Уверен, он думает, что должен играть за «Реал» и для развития карьеры, и для получения «Золотого мяча». Он еще очень молод.

– Если он перейдет в «Реал», то будет совместим с и Родриго? Кто из них должен играть центрального нападающего?

– Конечно, они совместимы. «Девятка» будет новой в каждой игре, потому что Анчелотти дает игрокам много свободы в атаке. Иногда на этой позиции будет играть , иногда – Винисиус, как уже случалось в этом году, или даже Родриго.

Скорость этого треугольника, под которым расположится Беллингем, будет невозможно остановить. С ними «Мадрид» может ознаменовать эпоху, – сказал бывший нападающий «Реала».