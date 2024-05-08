Ван Нистелрой о Мбаппе: «Уверен, он думает, что для «Золотого мяча» должен играть за «Реал». Они с Винисиусом, Родриго и Беллингемом могут ознаменовать эпоху»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Руд ван Нистелрой лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Руд ван Нистелрой считает, что в «Реале» Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч».

– «ПСЖ» не сыграет в финале Лиги чемпионов. Мбаппе наконец-то окажется в «Мадриде» в этом году?

– В этом году – да. Килиан – очень умный игрок и парень. Уверен, он думает, что должен играть за «Реал» и для развития карьеры, и для получения «Золотого мяча». Он еще очень молод.

– Если он перейдет в «Реал», то будет совместим с Винисиусом и Родриго? Кто из них должен играть центрального нападающего?

– Конечно, они совместимы. «Девятка» будет новой в каждой игре, потому что Анчелотти дает игрокам много свободы в атаке. Иногда на этой позиции будет играть Мбаппе, иногда – Винисиус, как уже случалось в этом году, или даже Родриго.

Скорость этого треугольника, под которым расположится Беллингем, будет невозможно остановить. С ними «Мадрид» может ознаменовать эпоху, – сказал бывший нападающий «Реала».

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17 комментариев
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Ответ TheCasper13
Или черепаха, опять попав в тень, развалит коллектив своей токсичностью)
Кто хоть раз разваливал коллектив в Реале? Есть вообще примеры?
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Очень молод? Он что в РПЛ играет и за сборную России? Только у нас в 26 лет считается ещё молодой и падающий надежды (ему как раз в декабре будет уже 26 лет)
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+2
Ответ TheCasper13
Или черепаха, опять попав в тень, развалит коллектив своей токсичностью)
Если будет вести себя как Рафаэль, то возможно
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+2
Или черепаха, опять попав в тень, развалит коллектив своей токсичностью)
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Я думаю, они вчетвером больше будут думать, кто из них втиснется на поле, и по-любому пересрутся)
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+1
Ответ DimaBayern
Ну так переименуйте золотой мяч в турнир Реала и Барсы. Всё равно, ЗМ даже игроки Ман Сити, Ливерпуля, Баварии не могут выиграть)))
Прошлый ЗМ у игрока Сити игрок Реала не забирал.
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Ну так переименуйте золотой мяч в турнир Реала и Барсы. Всё равно, ЗМ даже игроки Ман Сити, Ливерпуля, Баварии не могут выиграть)))
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Приглашение Килианчика - явная ошибка "Реала". Во-первых, они с Вини игроки одной позиции. Во-вторых, Мбаппеша избалованный нарцисс, который привык, что всё крутится вокруг него, привык себя чувствовать Главным, Золотым Мальчиком. В "Реале" так не будут к нему относиться - и он скоро начнёт психовать. Скандалить. Портить атмосферу. В общем, это повторение ошибки "МЮ" с приглашением Роналду.
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Ответ SaH4r.
Родриго тут явно лишний
Он не лишний, просто он не такой яркий игрок
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Ответ TheCasper13
Или черепаха, опять попав в тень, развалит коллектив своей токсичностью)
Это когда черепаха разваливала коллектив своей тактичностью ?)
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