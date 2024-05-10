Клопп об уходе Нуньеса: «Нет никаких спекуляций. Ему часто не везет в ситуациях, когда он все делает правильно, но мяч все равно не идет в ворота. Он настолько хорош, что постоянно попадает в такие моменты»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп высказался о слухах вокруг Дарвина Нуньеса.

Ранее появилась информация, что уругвайского нападающего «Ливерпуля» предложили «Барселоне» на случай ухода Роберта Левандовски.

«Нет никаких спекуляций. Это, должно быть, слухи извне, потому что я не знаю об этом, но все может быть. Сейчас никаких спекуляций нет, такова ситуация, в которой мы находимся.

Да, Дарвин недоволен тем, что упустил момент, ему не повезло, и сейчас все могло быть по-другому. Ему часто не везет в ситуациях, когда он все делает правильно, но мяч все равно не идет в ворота – для молодого игрока это очень тяжело. Он знает об ожиданиях, и ему самому от этого трудно.

Нет другого выхода, кроме как пройти через это, что он и делает. Это часть карьеры футболиста. Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно попадает в такие моменты. Если бы он не был хорош, у него не было бы шансов. Он хорош в том, чтобы найти момент, который может завершить игру, но он не реализует его», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

В текущем сезоне АПЛ Нуньес сыграл 34 матча, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.

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5 комментариев
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Промахи его дорого обошлись команде - не досчитались 8-9 очков, даже навскидку легко вспомнить (Лутон в первом круге, МЮ во втором, Кристал Пэлас во втором), а на самом деле ещё больше...
Хотя парень пашет и старается на поле, по самоотдаче претензий нет, но от нападающего нужны голы!
+8
0
+8
Игрок с реализацией на уровне Зе.
+2
0
+2
Ответ Скуф
Промахи его дорого обошлись команде - не досчитались 8-9 очков, даже навскидку легко вспомнить (Лутон в первом круге, МЮ во втором, Кристал Пэлас во втором), а на самом деле ещё больше... Хотя парень пашет и старается на поле, по самоотдаче претензий нет, но от нападающего нужны голы!
Ну тут ситуация двоякая
С одной стороны порет, с другой у него есть эти моменты
Можно конечно сказать что партнеры их создают, но опять же если бы он грамотно не открывался то и не создавали бы
Да и с учетом запоротых стата у него не прям ужасная
Думаю след сезон будет определяющий, надеюсь Слот сможет найти к нему подход
+2
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