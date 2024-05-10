Клопп об уходе Нуньеса: «Нет никаких спекуляций. Ему часто не везет в ситуациях, когда он все делает правильно, но мяч все равно не идет в ворота. Он настолько хорош, что постоянно попадает в такие моменты»

Юрген Клопп высказался о слухах вокруг Дарвина Нуньеса.

Ранее появилась информация, что уругвайского нападающего «Ливерпуля» предложили «Барселоне» на случай ухода Роберта Левандовски.

«Нет никаких спекуляций. Это, должно быть, слухи извне, потому что я не знаю об этом, но все может быть. Сейчас никаких спекуляций нет, такова ситуация, в которой мы находимся.

Да, недоволен тем, что упустил момент, ему не повезло, и сейчас все могло быть по-другому. Ему часто не везет в ситуациях, когда он все делает правильно, но мяч все равно не идет в ворота – для молодого игрока это очень тяжело. Он знает об ожиданиях, и ему самому от этого трудно.

Нет другого выхода, кроме как пройти через это, что он и делает. Это часть карьеры футболиста. Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно попадает в такие моменты. Если бы он не был хорош, у него не было бы шансов. Он хорош в том, чтобы найти момент, который может завершить игру, но он не реализует его», – сказал главный тренер « ».

В текущем сезоне АПЛ Нуньес сыграл 34 матча, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь.