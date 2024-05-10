Клопп о гонке в АПЛ: «Теперь это не номер один в списке приоритетов. «Сити» должен проиграть три игры, «Арсенал» – две, это сложно представить»

Юрген Клопп высказался о турнирном положении «Ливерпуля».

«Теперь это не номер один в списке приоритетов каждое утро. Но тем не менее, расскажите парням, что еще есть шанс. Мы видим таблицу, мы понимаем ситуацию.

Ожидаем ли мы, что они проиграют три матча? « » должен проиграть три игры – это сложно представить. Но всякое возможно. « » должен проиграть две игры – это сложно. Оба играют раньше, если они проиграют, будем говорить об этом.

У нас есть шанс снова набрать больше 80 очков. Как и все в жизни, вы никогда не должны принимать такие вещи как должное», – сказал главный тренер « ».

«Красные» идут на 3-м месте с 78 очками в 36 матчах. Отставание от «Арсенала» и «Сити» – 5 и 4 очка соответственно. У «горожан» есть игра в запасе.