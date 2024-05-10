Клопп о гонке в АПЛ: «Теперь это не номер один в списке приоритетов. «Сити» должен проиграть три игры, «Арсенал» – две, это сложно представить»
Юрген Клопп высказался о турнирном положении «Ливерпуля».
«Теперь это не номер один в списке приоритетов каждое утро. Но тем не менее, расскажите парням, что еще есть шанс. Мы видим таблицу, мы понимаем ситуацию.
Ожидаем ли мы, что они проиграют три матча? «Манчестер Сити» должен проиграть три игры – это сложно представить. Но всякое возможно. «Арсенал» должен проиграть две игры – это сложно. Оба играют раньше, если они проиграют, будем говорить об этом.
У нас есть шанс снова набрать больше 80 очков. Как и все в жизни, вы никогда не должны принимать такие вещи как должное», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
«Красные» идут на 3-м месте с 78 очками в 36 матчах. Отставание от «Арсенала» и «Сити» – 5 и 4 очка соответственно. У «горожан» есть игра в запасе.