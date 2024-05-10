Представлена официальная песня Евро-2024. Ее исполнили OneRepublic, Meduza и Leony

Теги Олимпияштадион музыка Евро-2024 Футбол

Представлена официальная песня Евро-2024.

Песню под названием Fire исполнили итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony.

Болельщики смогут услышать песню в живом исполнении во время церемонии закрытия, которая состоится перед началом финального матча на «Олимпияштадион» в Берлине 14 июля.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Отрывок песни и ссылки на нее на разных платформах можно найти здесь.

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12 комментариев
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Медуза, медуза, медуза, мы друзья!
Медуза, медуза.
Медуза, медуза, медуза, мы друзья!
Медуза, медуза.
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+2
Ответ JENNINGS
Речь не о СМИ)
Я знаю
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+2
А где пометка про иноагента?
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Владелец видел запретил его просмотр в вашей стране
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Сейчас наши чинуши увидят Медузу, и выдадут перл, что иноагенты песню записали
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Ну конечно, это все эти песенки One republic - шайзе. Вот Газманов с Шаманом совсем другое дело, и придется слушать именно их. Еще лет 5.
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