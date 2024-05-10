Представлена официальная песня Евро-2024. Ее исполнили OneRepublic, Meduza и Leony

Представлена официальная песня Евро-2024.

Песню под названием Fire исполнили итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony.

Болельщики смогут услышать песню в живом исполнении во время церемонии закрытия, которая состоится перед началом финального матча на « » в Берлине 14 июля.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Отрывок песни и ссылки на нее на разных платформах можно найти здесь.