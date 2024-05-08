«Челси» договорился с Эстеваном об условиях контракта. «Палмейрасу» предложат 32+25 млн евро за 17-летнего форварда
«Челси» устно согласовал с Эстеваном персональные условия будущего контракта.
Напомним, «синие» работают над трансфером 17-летнего форварда «Палмейраса». В случае заключения соглашения Эстеван присоединится к лондонскому клубу в 2025 году – после того, как ему исполнится 18 лет.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» планирует предложить «Палмейрас» больше 55 млн евро отступных, прописанных в контракте бразильца.
Первоначальное предложение, которое пока не было отправлено, может составить 32 млн евро плюс надбавки в районе 25 млн, которые будут зависеть от результатов нападающего. Окончательное договоренности будут приняты в ходе переговоров с бразильским клубом.
Контракт Эстевана с «Палмейрасом» рассчитан до 2026 года. В 14 матчах за клуб из Сан-Паулу нападающий забил три гола.
Полностью в стилистике Челси
Незнаком с бразильским чемпионатом,но думаю,что такм подобных игроков должно быть в достатке.
Скорее всего Челси просто решили рискнуть 55 миллионами,а вдруг повезет.