«Челси» договорился с Эстеваном об условиях контракта. «Палмейрасу» предложат 32+25 млн евро за 17-летнего форварда

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы деньги Фабрицио Романо Эстеван Футбол

«Челси» устно согласовал с Эстеваном персональные условия будущего контракта.

Напомним, «синие» работают над трансфером 17-летнего форварда «Палмейраса». В случае заключения соглашения Эстеван присоединится к лондонскому клубу в 2025 году – после того, как ему исполнится 18 лет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» планирует предложить «Палмейрас» больше 55 млн евро отступных, прописанных в контракте бразильца.

Первоначальное предложение, которое пока не было отправлено, может составить 32 млн евро плюс надбавки в районе 25 млн, которые будут зависеть от результатов нападающего. Окончательное договоренности будут приняты в ходе переговоров с бразильским клубом.

Контракт Эстевана с «Палмейрасом» рассчитан до 2026 года. В 14 матчах за клуб из Сан-Паулу нападающий забил три гола.

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18 комментариев
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Шахтёр таких Эстеванов покупает по 5-10 млн а потом продает таким как Боули за 50-80 млн.
+11
-3
+8
У Челси очень молодой состав, прям очень молодой и покупка еще одного молодого игрока это сомнительно. Дядек нет в команде, наставников для пацанов
+7
-1
+6
Идиотизм
+6
-1
+5
Ответ Yobo
Шахтёр таких Эстеванов покупает по 5-10 млн а потом продает таким как Боули за 50-80 млн.
Поправочка - покупал. Сейчас ни шахтер ни бенефика не могут таких купить их уже втридорога топ клубы резервируют. Глянь на составы шахтера и Бенефики
+6
-1
+5
14 матчей, 3 мяча. итог 55м. Челси, бабло ляшку жжёт?
+3
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+3
Ответ Born is the King
Идиотизм
Нормально !
Полностью в стилистике Челси
+3
-1
+2
Ответ rossovero
Поправочка - покупал. Сейчас ни шахтер ни бенефика не могут таких купить их уже втридорога топ клубы резервируют. Глянь на составы шахтера и Бенефики
У Шахтёра сейчас есть в обойме пять новых перспективных бразильцев в возрасте от 18 до 21 года: Педринью, Кевин, Эгиналдо, Марлон Гомес и Невертон. Потихоньку восстанавливаются после последних событий.
+4
-2
+2
Ответ WelcomeBackPURE
У Челси очень молодой состав, прям очень молодой и покупка еще одного молодого игрока это сомнительно. Дядек нет в команде, наставников для пацанов
При этом не смотря на результаты , ценник этих игроков увеличился, врядли они откажутся от такой политики
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+2
на самом деле это недорого, потому что если бы его купила какая-нибудь Бенфика, то через полгода ценник для Боели был бы уже 100
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По нарезкам на Ютубе (Estevão Willian ) техничнее Эндрика,но не настолько мощный.
Незнаком с бразильским чемпионатом,но думаю,что такм подобных игроков должно быть в достатке.
Скорее всего Челси просто решили рискнуть 55 миллионами,а вдруг повезет.
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А предыдущих эстеванов пиндос куда собирается девать?
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Ответ Born is the King
Идиотизм
это точно лучше мудриков, сантосов и угочукв. этот котируется как следующий Неймар/Винисиус
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Ответ Yobo
У Шахтёра сейчас есть в обойме пять новых перспективных бразильцев в возрасте от 18 до 21 года: Педринью, Кевин, Эгиналдо, Марлон Гомес и Невертон. Потихоньку восстанавливаются после последних событий.
Возможно. Но скорее всего никто из этих ребят не станет новым Фредом или Фернандиньо. Вряд ли кто то из них дальше чемпионата Бельгии уедет
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Ответ Yobo
У Шахтёра сейчас есть в обойме пять новых перспективных бразильцев в возрасте от 18 до 21 года: Педринью, Кевин, Эгиналдо, Марлон Гомес и Невертон. Потихоньку восстанавливаются после последних событий.
так эстевао считается одним из главных бразильских талантов, которого уже хочет ряд топ-клубов. а эти парни просто перспективные, поэтому их берёт шахтер, а не челси, реал, сити и тд.
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Ответ WelcomeBackPURE
У Челси очень молодой состав, прям очень молодой и покупка еще одного молодого игрока это сомнительно. Дядек нет в команде, наставников для пацанов
Он не сможет перейти сейчас летом и еще год будет там же играть или в аренде.
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Ответ CFCheadhunter
А предыдущих эстеванов пиндос куда собирается девать?
Он Галлахера продаст, а угучуквы, стерлинги и дальше на зп будут сидеть
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