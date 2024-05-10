«Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к завершению. Команде нужно что-то новое». Камоцци о петербуржцах

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци считает, что «Зениту» нужен новый тренер.

«Я думаю, что летом «Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое», — сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

После 27 туров «Зенит» лидирует в Мир РПЛ, опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.

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8 комментариев
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То, что это слова бывшего советника Федуна говорит очень многое о бардаке, который перманентно в клубе происходил и происходит. Команда 5 лет подряд чемпионы, все еще на 1 месте, ну да, надо увольнять. С такими советчиками и враги не нужны.
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Камоци стоит новую голову себе купить.
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Ожидания: завершается цикл Семака
Реальность: крутятся циклы Зарембы и спартаковских тренеров
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Федуну насоветовал.......теперь за Зенит взялся....
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Цикл продлится до 2030 года. На уровне РПЛ Семака вполне достаточно, а о еврокубках даже мечтать не приходится.
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Ответ АланСмити
То, что это слова бывшего советника Федуна говорит очень многое о бардаке, который перманентно в клубе происходил и происходит. Команда 5 лет подряд чемпионы, все еще на 1 месте, ну да, надо увольнять. С такими советчиками и враги не нужны.
Он знает толк в циклах )
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