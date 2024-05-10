«Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к завершению. Команде нужно что-то новое». Камоцци о петербуржцах
Франко Камоцци считает, что «Зениту» нужен новый тренер.
«Я думаю, что летом «Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое», — сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
После 27 туров «Зенит» лидирует в Мир РПЛ, опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.
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