«Зениту» стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к завершению. Команде нужно что-то новое». Камоцци о петербуржцах

Франко Камоцци считает, что «Зениту» нужен новый тренер.

«Я думаю, что летом « » стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое», — сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

После 27 туров «Зенит» лидирует в Мир , опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.