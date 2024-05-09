Рауль Рианчо: «Семак – большой российский тренер. Ему не нужно ничего доказывать, он это давно сделал»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо в беседе поделился мнением о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Конечно, Семак – большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрыать чемпионат России, чтобы люди это поняли.

Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал», – сказал экс-тренер «Спартака». 

Семак тренирует «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством петербургский клуб выиграл пять чемпионских титулов подряд.

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5 комментариев
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Сколько команд выше классом гений обыграл в позоре России?
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Чем лучше Рахимова ,Талалаева,Ташуева ,середняк для России ,нулевой для Европы
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Что в этом тренере большого? Большие деньги газпрома, покупающие на завались или большие проколы в евро-кубках, показывающие кто чего стоит ??? ))
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Ответ Игорь Новиков
В Уфе, которую он вывел в еврокубки, особенно огромные деньги были.
Да у нас какие только тренеры не выводили клубы в еврокубки.
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