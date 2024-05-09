Рауль Рианчо: «Семак – большой российский тренер. Ему не нужно ничего доказывать, он это давно сделал»

Рауль Рианчо в беседе поделился мнением о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Конечно, Семак – большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрыать чемпионат России, чтобы люди это поняли.

Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал», – сказал экс-тренер «Спартака».

тренирует « » с лета 2018 года. Под его руководством петербургский клуб выиграл пять чемпионских титулов подряд.