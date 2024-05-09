Дмитрий Булыкин: «Нынешний «Зенит» – самый слабый за последнее время, дает много шансов конкурентам. Но тем интереснее – появилась интрига»
Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» в этом сезоне стал слабее.
По итогам 27 туров «Зенит» набрал 51 очко и лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ. У «Краснодара» и «Динамо» – по 50 баллов.
Команда под руководством Сергея Семака не одержала ни одной победы в четырех последних играх.
«Нынешний «Зенит» – самый слабый за последнее время, это и показывают сейчас результаты команды. В этом сезоне «Зенит» дает много шансов конкурентам, они реально стали слабее.
Очень много команда Семака упускает возможностей в этом сезоне. Но тем интереснее – появилась интрига», – сказал экс-игрок сборной России.