Дмитрий Булыкин: «Нынешний «Зенит» – самый слабый за последнее время, дает много шансов конкурентам. Но тем интереснее – появилась интрига»

Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» в этом сезоне стал слабее.

По итогам 27 туров «Зенит» набрал 51 очко и лидирует в турнирной таблице Мир . У « » и « » – по 50 баллов.

Команда под руководством не одержала ни одной победы в четырех последних играх.

«Нынешний « » – самый слабый за последнее время, это и показывают сейчас результаты команды. В этом сезоне «Зенит» дает много шансов конкурентам, они реально стали слабее.

Очень много команда Семака упускает возможностей в этом сезоне. Но тем интереснее – появилась интрига», – сказал экс-игрок сборной России.