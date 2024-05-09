Дмитрий Булыкин: «Нынешний «Зенит» – самый слабый за последнее время, дает много шансов конкурентам. Но тем интереснее – появилась интрига»

Теги Зенит Сергей Семак Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» в этом сезоне стал слабее.

По итогам 27 туров «Зенит» набрал 51 очко и лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ. У «Краснодара» и «Динамо» – по 50 баллов. 

Команда под руководством Сергея Семака не одержала ни одной победы в четырех последних играх. 

«Нынешний «Зенит» – самый слабый за последнее время, это и показывают сейчас результаты команды. В этом сезоне «Зенит» дает много шансов конкурентам, они реально стали слабее.

Очень много команда Семака упускает возможностей в этом сезоне. Но тем интереснее – появилась интрига», – сказал экс-игрок сборной России. 

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11 комментариев
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Зенит просто в варежках играет.
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Отрицательная конкуренция она такая. Зенит слабеет, тянет руки к другим клубам, мол, догоняйте- а те от него убегают!. В глубь таблицы.
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Ответ pnv56
Эх 2006, Семин - варежки сними!
Вот над вами " старожилами " просто охреневаю, варежки( Сëмин-Булыкин), маяк, Дзюбадрочел, и дальше дельфин, Семак, остановитесь други, потерпите немного, и конечно, всем здоровья, и не брызгать слюной.
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Если этот слабый Зенит сумел мало того что отставание отыграть,так еще и на первом месте все еще,то что говорить об остальных.
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Ответ Тюменец
Зенит просто в варежках играет.
Эх 2006, Семин - варежки сними!
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Ответ Иван Шаров
Зато костяк из новых бразильцев потренируется и адаптируется, на следующий год опять Зенит чемпион, плюс усилений не надо, наигрывать команду и всё
Странный вы Иван, они уже не играют, а вы ещё на следующий год их хотите, им пора уже за Евро двигаться.
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Ответ Nick Crosier
Если этот слабый Зенит сумел мало того что отставание отыграть,так еще и на первом месте все еще,то что говорить об остальных.
ТоропидзЭ не надо, у вас очень хорошие три игры вперди.
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