Немецкие клубы сыграют в финалах ЛЧ и ЛЕ впервые за 22 года

«Байер» вышел в финал , обыграв «Рому» (2:0, 2:2) в 1/2 финала по сумме двух матчей.

Таким образом, немецкие клубы примут участие в финалах Лиги чемпионов/КЕЧ и Лиги Европы/Кубка УЕФА в одном сезоне в 6-й раз.

Последний раз такое случилось в сезоне-2001/02, когда « » вышел в финал ЛЧ, а дортмундская «Боруссия» – в финал Кубка УЕФА.

В текущем сезоне в решающем матче Лиги чемпионов « » встретится с «Реалом», а «Байер» сыграет в финале ЛЕ с «Аталантой».