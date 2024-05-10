Немецкие клубы сыграют в финалах ЛЧ и ЛЕ впервые за 22 года

Теги Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» вышел в финал Лиги Европы, обыграв «Рому» (2:0, 2:2) в 1/2 финала по сумме двух матчей.

Таким образом, немецкие клубы примут участие в финалах Лиги чемпионов/КЕЧ и Лиги Европы/Кубка УЕФА в одном сезоне в 6-й раз.

Последний раз такое случилось в сезоне-2001/02, когда «Байер» вышел в финал ЛЧ, а дортмундская «Боруссия» – в финал Кубка УЕФА.

В текущем сезоне в решающем матче Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с «Реалом», а «Байер» сыграет в финале ЛЕ с «Аталантой».

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1 комментарий
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Оба финала тогда проиграли немецкие клубы. Решили поменяться турнирами, может так повезет.
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