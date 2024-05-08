Алонсо о сравнении Бундеслиги и АПЛ на фоне выступлений немецких и английских клубов в еврокубках: «Результаты налицо, факты остаются фактами»
Хаби Алонсо прокомментировал выход «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.
«Это очень хорошо для Бундеслиги. То, что в Бундеслиге высокий уровень, означает, что нелегко было добиться того, чего добились мы. Мы в этом сезоне были очень стабильны», – сказал главный тренер «Байера».
Также испанского специалиста попросили высказаться на тему того, сильнее ли немецкая лига английской.
«Можно говорить что угодно, но результаты налицо, факты остаются фактами, оспаривать их невозможно», – сказал Алонсо.
В полуфиналах еврокубков выступает лишь одна команда из Англии – «Астон Вилла» (Лига конференций). Германию представляют три клуба: «Байер» (Лига Европы), «Бавария» и «Боруссия» (Лига чемпионов).
Но сейчас тебе какой-нибудь Селюк двинул бы тираду про то, что Английские клубы просто не платят за выход в финалы крупных турниров.