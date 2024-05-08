Алонсо о сравнении Бундеслиги и АПЛ на фоне выступлений немецких и английских клубов в еврокубках: «Результаты налицо, факты остаются фактами»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Хаби Алонсо Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лига конференций УЕФА Футбол

Хаби Алонсо прокомментировал выход «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.

«Это очень хорошо для Бундеслиги. То, что в Бундеслиге высокий уровень, означает, что нелегко было добиться того, чего добились мы. Мы в этом сезоне были очень стабильны», – сказал главный тренер «Байера».

Также испанского специалиста попросили высказаться на тему того, сильнее ли немецкая лига английской.

«Можно говорить что угодно, но результаты налицо, факты остаются фактами, оспаривать их невозможно», – сказал Алонсо.

В полуфиналах еврокубков выступает лишь одна команда из Англии – «Астон Вилла» (Лига конференций). Германию представляют три клуба: «Байер» (Лига Европы), «Бавария» и «Боруссия» (Лига чемпионов).

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну теперь гонору будет аж до следующей ЛЧ )))
+10
-4
+6
Странно такое слышать от Алонсо. Любой спортивный человек, который апеллирует к результатам, прекрасно знает про влияние отдельных сезонов. В прошлом году было много рассказов про Серию A "по фактам", но вырос ли реальный уровень клубов и чего они добились сейчас? И уж точно эта Боруссия даже не приблизилась к прежней Боруссии Клоппа, которая и в ЛЧ выходила, и чашки забирала. В Германии только Байер потенциально вышел на новый уровень, вот и все изменения. И вылет Сити из-за жеребьевки в 1/4 финала (когда сошлись две сильнейшие команды Европы для нейтральных болельщиков) этого никак не изменит.
+11
-5
+6
Ответ Аккайын Жасов
Только не на лицо только не на лицо
ладно поднимайся
+7
-1
+6
как бы там дальше не было, Х. Алонсо красавец! Впечятлил, влюбил многих в этот Байер!
+5
-1
+4
Хаби малодец желаю ему успехов и процветания мы влюбилась в твой Байер.
+2
-1
+1
В этом сезоне немецкие команды здорово выступают в еврокубках. Но это вовсе не означает, что средний уровень команд Бундеслиги выше чем у английских команд.
+3
-2
+1
Вроде умный человек, а сравнивает лиги на основании результатов в кубковом соревновании. Сделать совместную лигу из топ 10 команд апл и топ 10 БЛ и посмотреть на итоговое положение после 38 туров. Тогда и можно выводы
+3
-2
+1
Не Алонсо, а Хаби Алонсо. Нормально заголовки делайте, "Алонсо" - это в первую очередь Фернандо Алонсо.
+3
-2
+1
Я думал Алонсо умнее будет при ответе на такой вопрос. Штош )
+1
0
+1
Всё по делу.
0
0
0
Тонко, молодец.
Но сейчас тебе какой-нибудь Селюк двинул бы тираду про то, что Английские клубы просто не платят за выход в финалы крупных турниров.
0
0
0
Ответ Cearvm
Странно такое слышать от Алонсо. Любой спортивный человек, который апеллирует к результатам, прекрасно знает про влияние отдельных сезонов. В прошлом году было много рассказов про Серию A "по фактам", но вырос ли реальный уровень клубов и чего они добились сейчас? И уж точно эта Боруссия даже не приблизилась к прежней Боруссии Клоппа, которая и в ЛЧ выходила, и чашки забирала. В Германии только Байер потенциально вышел на новый уровень, вот и все изменения. И вылет Сити из-за жеребьевки в 1/4 финала (когда сошлись две сильнейшие команды Европы для нейтральных болельщиков) этого никак не изменит.
сериа а и в этом году лучше апл выступили
+3
-3
0
Ответ Cearvm
Странно такое слышать от Алонсо. Любой спортивный человек, который апеллирует к результатам, прекрасно знает про влияние отдельных сезонов. В прошлом году было много рассказов про Серию A "по фактам", но вырос ли реальный уровень клубов и чего они добились сейчас? И уж точно эта Боруссия даже не приблизилась к прежней Боруссии Клоппа, которая и в ЛЧ выходила, и чашки забирала. В Германии только Байер потенциально вышел на новый уровень, вот и все изменения. И вылет Сити из-за жеребьевки в 1/4 финала (когда сошлись две сильнейшие команды Европы для нейтральных болельщиков) этого никак не изменит.
Это исключительно ответ на высокомерие тех, кто называет Бундеслигу лигой фермеров. В этом году они заслужили отвечать подобным образом. Ибо нехер)
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
Не Алонсо, а Хаби Алонсо. Нормально заголовки делайте, "Алонсо" - это в первую очередь Фернандо Алонсо.
Как раз по дефолту это Хаби, потому что футбол намного популярнее Формулы )
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
Не Алонсо, а Хаби Алонсо. Нормально заголовки делайте, "Алонсо" - это в первую очередь Фернандо Алонсо.
Алонсо это ты
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
Не Алонсо, а Хаби Алонсо. Нормально заголовки делайте, "Алонсо" - это в первую очередь Фернандо Алонсо.
Хави Алонсо
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий