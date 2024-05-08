Алонсо о сравнении Бундеслиги и АПЛ на фоне выступлений немецких и английских клубов в еврокубках: «Результаты налицо, факты остаются фактами»

Хаби Алонсо прокомментировал выход «Боруссии» в финал Лиги чемпионов.

«Это очень хорошо для Бундеслиги. То, что в Бундеслиге высокий уровень, означает, что нелегко было добиться того, чего добились мы. Мы в этом сезоне были очень стабильны», – сказал главный тренер « ».

Также испанского специалиста попросили высказаться на тему того, сильнее ли немецкая лига английской.

«Можно говорить что угодно, но результаты налицо, факты остаются фактами, оспаривать их невозможно», – сказал .

В полуфиналах еврокубков выступает лишь одна команда из Англии – « » (Лига конференций). Германию представляют три клуба: «Байер» ( ), « » и «Боруссия» (Лига чемпионов).