Гасперини после выхода «Аталанты» в финал ЛЕ: «Футбол – это меритократия, а не Суперлига. Наш пример вселяет надежду»

Теги Марсель Аталанта лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Суперлига Европы Футбол

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход «Аталанты» в финал Лиги Европы.

«Аталанта» в четверг прошла «Марсель» (3:0, 1:1).

«Мы проводим много матчей, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых встречах нам приходится бороться, но сегодня мы одержали прекрасную победу.

Я уже говорил вчера, что когда нас обнимает целый город, игроки чувствуют энергию и эмоции. Это был особенный матч, и они сыграли его наилучшим образом.

Думаю, финал станет историческим событием, а для такого клуба, как наш, это просто невероятно, но это предвещает всем успех. Кажется, что необходимо создать европейскую Суперлигу, но пример, поданный «Аталантой», вселяет надежду.

Футбол – это меритократия (принцип управления, согласно которому главные руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка – Sports), и именно это делает игру прекрасной, а не то, что вы унаследовали какие-то генетические права через свою родословную», – сказал главный тренер «Аталанты».

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8 комментариев
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Меритократия - «власть достойных», от лат. meritus «достойный» + др. -греч. κράτος «власть, правление») — принцип управления, согласно которому высшие (главные) руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

Не благодарите!)
+18
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+17
Ответ Carasa
Базированный Гасперини. Но хомякам норм, что что с сезона 2009/10 в полуфинале ЛЧ либо Реал, либо Бавария каждый год.
так там ЛЧ, а тут ЛЕ, в которой за упомянутый отрезок в финале играли Фулхэм, Брага, Днепр, Рейнджерс, Айнтрахт
+6
0
+6
Дед не в курсе, что в проекте 3 лиги теперь
+2
-1
+1
Ответ Jan Paskel
так там ЛЧ, а тут ЛЕ, в которой за упомянутый отрезок в финале играли Фулхэм, Брага, Днепр, Рейнджерс, Айнтрахт
Рома, Севилья, Вильярреал, Шахтер, Марсель
+1
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Аталанта повлощает в себе то, что традиции и страсть остались еще в футболе.
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Ответ Jan Paskel
так там ЛЧ, а тут ЛЕ, в которой за упомянутый отрезок в финале играли Фулхэм, Брага, Днепр, Рейнджерс, Айнтрахт
Ну, во-первых, он не говорил, что меритократия только про ЛЕ; во-вторых, получается, за 15 лет 5 клубов нетоповых/не из топ-5 - тоже мало приятного, при этом между Айнтрахтом и всеми остальными временной разрыв значительный, что как бы намекает. Хорошо еще Олимпиакос вышел в ЛК, хоть кто-то не набивший оскомину.
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Ответ madaev
Рома, Севилья, Вильярреал, Шахтер, Марсель
Шахтер в финале кубка УЕФА еще играл, 15 лет назад, лол. А остальные - команды уровня группы ЛЧ и околотопы в топ-5 чемпионатов, чтд.
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