Гасперини после выхода «Аталанты» в финал ЛЕ: «Футбол – это меритократия, а не Суперлига. Наш пример вселяет надежду»

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход «Аталанты» в финал Лиги Европы.

« » в четверг прошла « » (3:0, 1:1).

«Мы проводим много матчей, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых встречах нам приходится бороться, но сегодня мы одержали прекрасную победу.

Я уже говорил вчера, что когда нас обнимает целый город, игроки чувствуют энергию и эмоции. Это был особенный матч, и они сыграли его наилучшим образом.

Думаю, финал станет историческим событием, а для такого клуба, как наш, это просто невероятно, но это предвещает всем успех. Кажется, что необходимо создать европейскую , но пример, поданный «Аталантой», вселяет надежду.

Футбол – это меритократия (принцип управления, согласно которому главные руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка – Sports), и именно это делает игру прекрасной, а не то, что вы унаследовали какие-то генетические права через свою родословную», – сказал главный тренер «Аталанты».