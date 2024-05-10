Роналду после 3:2 с «Аль-Охдудом»: «Никогда не сдавайся. Вперед!»
Криштиану Роналду высказался после победы «Аль-Насра» над «Аль-Охдудом» (3:2).
Команда Роналду вела 2:0 к 60-й минуте, но затем дважды пропустила. На 91-й минуте «Аль-Наср» забил победный гол.
«Никогда не сдавайся! 🔥 Вперед!» – написал Роналду в инстаграме.
Когда они боролись за чемпионство?)
Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад
20/21 они пришли вообще 6ми
в 21/22 - 3ми
22/23 - 2ми,
сейчас тоже идут 2ми
А главное - НИ В ОДНОМ ИЗ СЕЗОНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ КОМАНДА НЕ ЗАБИВАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
Если ты про мантру, мол Рон скинул команду с 1го места - так она упала оттуда еще ДО его дебюта:
цитата из статьи на спортсе " Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь... К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср». m.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3129591.html "