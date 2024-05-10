Роналду после 3:2 с «Аль-Охдудом»: «Никогда не сдавайся. Вперед!»

Криштиану Роналду высказался после победы «Аль-Насра» над «Аль-Охдудом» (3:2).

Команда Роналду вела 2:0 к 60-й минуте, но затем дважды пропустила. На 91-й минуте «Аль-Наср» забил победный гол.

«Никогда не сдавайся! 🔥 Вперед!» – написал Роналду в инстаграме.