Роналду после 3:2 с «Аль-Охдудом»: «Никогда не сдавайся. Вперед!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Охдуд Футбол

Криштиану Роналду высказался после победы «Аль-Насра» над «Аль-Охдудом» (3:2).

Команда Роналду вела 2:0 к 60-й минуте, но затем дважды пропустила. На 91-й минуте «Аль-Наср» забил победный гол.

«Никогда не сдавайся! 🔥 Вперед!» – написал Роналду в инстаграме.

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14 комментариев
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Это он Хилаль с чемпионством поздравил!?)
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«Никогда не сдавайся! 🔥 Вперед!» , а завтра играем с ребятами из соседнего двора
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Ответ lebedst
жаль Аль Наср раньше за чемпионство боролись, а сейчас просто не сдаются
Что ты несешь? :D
Когда они боролись за чемпионство?)
Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад
20/21 они пришли вообще 6ми
в 21/22 - 3ми
22/23 - 2ми,
сейчас тоже идут 2ми
А главное - НИ В ОДНОМ ИЗ СЕЗОНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ КОМАНДА НЕ ЗАБИВАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.

Если ты про мантру, мол Рон скинул команду с 1го места - так она упала оттуда еще ДО его дебюта:
цитата из статьи на спортсе " Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь... К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср». m.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3129591.html "
+6
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+3
Ответ ardiles
«Никогда не сдавайся! 🔥 Вперед!» , а завтра играем с ребятами из соседнего двора
Следующая игра вообще- то с "Хилялем". За что ты их так?
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Удар!
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9 до клуба 900, в котором никого ещё нет.
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Ему бы на следующий сезон в Байер, к Алонсо. Либо развалит всё к херам, либо подстроится и это будет та ещё синергия
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"Аль-никогда аль-не аль-сдавайсь! Аль-вперед! Аль-наср сила!!
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У него другие статусы бывают вообще?
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Ответ lebedst
жаль Аль Наср раньше за чемпионство боролись, а сейчас просто не сдаются
Я бы не ждал многого от альнасра сейчас. Да, во времена Амдаллы они боролись за все трофеи, но нынешняя провальная трансферная политика руководства не оставляет шансов на место выше второго при благоприятном исходе.
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Ответ M a y h e M
Ему бы на следующий сезон в Байер, к Алонсо. Либо развалит всё к херам, либо подстроится и это будет та ещё синергия
в 40 лет? это не серьезно))
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