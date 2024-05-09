У Роналду 12 голов в 8 последних матчах за «Аль-Наср». Клуб победил в 9 играх подряд

Криштиану Роналду забил 12 голов в 8 последних матчах за «Аль-Наср».

Форвард «Аль-Насра» сегодня отметился голом против «Аль-Охдуда» (3:2) в саудовской лиге.

В прошлом туре 39-летний португалец сделал хет-трик в игре с «Аль-Вахдой» (6:0).

Примечательно, что у «Аль-Насра» 9 побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.