У Роналду 12 голов в 8 последних матчах за «Аль-Наср». Клуб победил в 9 играх подряд

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Охдуд Футбол

Криштиану Роналду забил 12 голов в 8 последних матчах за «Аль-Наср».

Форвард «Аль-Насра» сегодня отметился голом против «Аль-Охдуда» (3:2) в саудовской лиге.

В прошлом туре 39-летний португалец сделал хет-трик в игре с «Аль-Вахдой» (6:0).

Примечательно, что у «Аль-Насра» 9 побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев
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ну если Месси включили в этот цирк, под названием Золотой Мяч, то почему бы не включить туда еще и Роналду?
чем голы Аль-Хренпоймикому, хуже голов каким-то Цинцинатям и Денверам?
+26
-12
+14
Ответ Rigober Song
Признаю Криштиану Роналду - лучший футболист в истории👍 Обладатель Лиги Арабских Чемпионов и финалист Кубка Саудовской Аравии Даже Аль-Наср вывел на новый уровень👏👏
- Обладатель Суперкубка Португалии: 2002
- Чемпион Англии (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09
- Обладатель Кубка Англии: 2003/04
- Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005/06, 2008/09
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2007/08
- Обладатель Суперкубка Англии: 2007
- Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
- Чемпион Испании (2): 2011/12, 2016/17
- Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА (4): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18
- Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2017
- Обладатель Суперкубка Испании (2): 2012, 2017
- Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2014, 2016, 2017
- Чемпион Италии (2): 2018/19, 2019/20
- Обладатель Кубка Италии: 2020/21
- Обладатель Суперкубка Италии (2): 2018, 2020
- Победитель Арабской лиги чемпионов: 2023
- Чемпион Европы: 2016
- Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19
+12
-4
+8
Ответ Rigober Song
Признаю Криштиану Роналду - лучший футболист в истории👍 Обладатель Лиги Арабских Чемпионов и финалист Кубка Саудовской Аравии Даже Аль-Наср вывел на новый уровень👏👏
Артемий,ну очень палишься)
+6
-3
+3
Ответ Nikita Ufimtsev
Он тебе отвечает, потому что риго его (и пол спортса) в чс добавил, а это убирает возможность отвечать на комментарии
Ну дак пусть пишет новый комментарий епт)
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
может сам догадаешься?)
Не, не хочу)
+2
0
+2
Ответ Cuccittini Aveiro
Ну ланлан)
Для ригоберки и ему подобных:
цитата из статьи на спортсе " Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь... К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср». m.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3129591.html "
КРУПНЫМ ШРИФТОМ - К МОМЕНТУ ПЕРВОЙ ИГРЫ РОНА ЗА АН ОН УЖЕ ШЕЛ 2М В ЛИГЕ.

А ТЕПЕРЬ НА ЯЗЫКЕ ФАКТОВ:
Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад
20/21 они пришли вообще 6ми
в 21/22 - 3ми
22/23 - 2ми,
сейчас тоже идут 2ми

Вот это он конечно испортил команду, которая приходила то 6й, то 3й, гениально))
А главное - НИ В ОДНОМ ИЗ СЕЗОНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ КОМАНДА НЕ ЗАБИВАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
+4
-2
+2
Признаю
Криштиану Роналду - лучший футболист в истории👍

Обладатель Лиги Арабских Чемпионов и финалист Кубка Саудовской Аравии

Даже Аль-Наср вывел на новый уровень👏👏
+8
-6
+2
Главный фанат "Геля", "Клубники" и тд как всегда первый на ветке, вот какая любовь бывает
+7
-6
+1
Мокаю в факты фанатов пешехода:
К моменту дебюта Роналду за Аль Наср, тот УЖЕ ШЕЛ 2м (не было никакого мифического 1го места, с которого он их снял):
цитата из статьи на спортсе:
" Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь... К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср». ссылка - m.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3129591.html "

А ТЕПЕРЬ НА ЯЗЫКЕ ФАКТОВ:
Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад
20/21 они пришли вообще 6ми
в 21/22 - 3ми
22/23 - 2ми,
сейчас тоже идут 2ми

Вот это он конечно испортил команду, которая приходила то 6й, то 3й, гениально))
А главное - НИ В ОДНОМ ИЗ СЕЗОНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ КОМАНДА НЕ ЗАБИВАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
+5
-4
+1
Ответ Вальдано
3 года - 0 титулов.. Кому нужны его добивания.. Хе..
Да, очень странно называть одним из лучших игрока, который не является Чемпионом Мира, и который за всю свою карьеру ни разу не признавался MVP турнира, ни на одном международном чемпионате со своей сборной Португалии 🇵🇹, а уж тем более ставить в один ряд с гением футбола - Лео Месси 🇦🇷
+1
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+1
Ответ rigobersong
Мне этот человек абсолютно не интересен. Я не знаю и знать не хочу:))
Ну ланлан)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ KING_OF_RUSSIA
Для ригоберки и ему подобных: цитата из статьи на спортсе " Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь... К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср». m.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3129591.html " КРУПНЫМ ШРИФТОМ - К МОМЕНТУ ПЕРВОЙ ИГРЫ РОНА ЗА АН ОН УЖЕ ШЕЛ 2М В ЛИГЕ. А ТЕПЕРЬ НА ЯЗЫКЕ ФАКТОВ: Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад 20/21 они пришли вообще 6ми в 21/22 - 3ми 22/23 - 2ми, сейчас тоже идут 2ми Вот это он конечно испортил команду, которая приходила то 6й, то 3й, гениально)) А главное - НИ В ОДНОМ ИЗ СЕЗОНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ КОМАНДА НЕ ЗАБИВАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
Ты мне та зачем отвечаешь, арлекин одержимый?)
+1
-1
0
Ответ Cuccittini Aveiro
Ты мне та зачем отвечаешь, арлекин одержимый?)
Он тебе отвечает, потому что риго его (и пол спортса) в чс добавил, а это убирает возможность отвечать на комментарии
+1
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0
Ответ Любезный Коссутий
ну если Месси включили в этот цирк, под названием Золотой Мяч, то почему бы не включить туда еще и Роналду? чем голы Аль-Хренпоймикому, хуже голов каким-то Цинцинатям и Денверам?
Тем, что они лучше голов Цинцинатям и Денверам. Ибо Аль-Хренпоймикакой изнасиловал в предсезонке грозу Цинцинатей, а другие Али накидали ещё больше сверх
+2
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0
Ответ Любезный Коссутий
ну если Месси включили в этот цирк, под названием Золотой Мяч, то почему бы не включить туда еще и Роналду? чем голы Аль-Хренпоймикому, хуже голов каким-то Цинцинатям и Денверам?
што ты токое напесал!!!!!!
мисси выйграл чимпионат мира и играет в адном из найлудших чимпионатов в мири!!!!!!
+1
-1
0
Ответ Игорь Климов
Да, очень странно называть одним из лучших игрока, который не является Чемпионом Мира, и который за всю свою карьеру ни разу не признавался MVP турнира, ни на одном международном чемпионате со своей сборной Португалии 🇵🇹, а уж тем более ставить в один ряд с гением футбола - Лео Месси 🇦🇷
FFT : Месси лучший игрок в истории .. Авейру : Не. Я.. 🤕.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭😂
0
0
0
3 года - 0 титулов.. Кому нужны его добивания.. Хе..
+5
-5
0
Ответ Rigober Song
Признаю Криштиану Роналду - лучший футболист в истории👍 Обладатель Лиги Арабских Чемпионов и финалист Кубка Саудовской Аравии Даже Аль-Наср вывел на новый уровень👏👏
Темыч, ты?)
+1
-1
0
Ответ Chistian Jadson
- Обладатель Суперкубка Португалии: 2002 - Чемпион Англии (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09 - Обладатель Кубка Англии: 2003/04 - Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005/06, 2008/09 - Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2007/08 - Обладатель Суперкубка Англии: 2007 - Победитель Клубного чемпионата мира: 2008 - Чемпион Испании (2): 2011/12, 2016/17 - Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14 - Победитель Лиги чемпионов УЕФА (4): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 - Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2017 - Обладатель Суперкубка Испании (2): 2012, 2017 - Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2014, 2016, 2017 - Чемпион Италии (2): 2018/19, 2019/20 - Обладатель Кубка Италии: 2020/21 - Обладатель Суперкубка Италии (2): 2018, 2020 - Победитель Арабской лиги чемпионов: 2023 - Чемпион Европы: 2016 - Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19
И его даже нет в топ-10 самых титулованных футболистов, я даже не говорю про Месси он далеко позади таких топов как Максвелл:))
+2
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