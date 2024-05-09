У Роналду 12 голов в 8 последних матчах за «Аль-Наср». Клуб победил в 9 играх подряд
Криштиану Роналду забил 12 голов в 8 последних матчах за «Аль-Наср».
Форвард «Аль-Насра» сегодня отметился голом против «Аль-Охдуда» (3:2) в саудовской лиге.
В прошлом туре 39-летний португалец сделал хет-трик в игре с «Аль-Вахдой» (6:0).
Примечательно, что у «Аль-Насра» 9 побед подряд в чемпионате Саудовской Аравии.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
чем голы Аль-Хренпоймикому, хуже голов каким-то Цинцинатям и Денверам?
- Чемпион Англии (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09
- Обладатель Кубка Англии: 2003/04
- Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005/06, 2008/09
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2007/08
- Обладатель Суперкубка Англии: 2007
- Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
- Чемпион Испании (2): 2011/12, 2016/17
- Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА (4): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18
- Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2017
- Обладатель Суперкубка Испании (2): 2012, 2017
- Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2014, 2016, 2017
- Чемпион Италии (2): 2018/19, 2019/20
- Обладатель Кубка Италии: 2020/21
- Обладатель Суперкубка Италии (2): 2018, 2020
- Победитель Арабской лиги чемпионов: 2023
- Чемпион Европы: 2016
- Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19
цитата из статьи на спортсе " Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь... К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср». m.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3129591.html "
КРУПНЫМ ШРИФТОМ - К МОМЕНТУ ПЕРВОЙ ИГРЫ РОНА ЗА АН ОН УЖЕ ШЕЛ 2М В ЛИГЕ.
А ТЕПЕРЬ НА ЯЗЫКЕ ФАКТОВ:
Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад
20/21 они пришли вообще 6ми
в 21/22 - 3ми
22/23 - 2ми,
сейчас тоже идут 2ми
Вот это он конечно испортил команду, которая приходила то 6й, то 3й, гениально))
А главное - НИ В ОДНОМ ИЗ СЕЗОНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ КОМАНДА НЕ ЗАБИВАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
Криштиану Роналду - лучший футболист в истории👍
Обладатель Лиги Арабских Чемпионов и финалист Кубка Саудовской Аравии
Даже Аль-Наср вывел на новый уровень👏👏
К моменту дебюта Роналду за Аль Наср, тот УЖЕ ШЕЛ 2м (не было никакого мифического 1го места, с которого он их снял):
цитата из статьи на спортсе:
" Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь... К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср». ссылка - m.sports.ru/tribuna/blogs/messironaldo/3129591.html "
А ТЕПЕРЬ НА ЯЗЫКЕ ФАКТОВ:
Аль Наср 1 чемпионство за 7 лет, и то 5 лет назад
20/21 они пришли вообще 6ми
в 21/22 - 3ми
22/23 - 2ми,
сейчас тоже идут 2ми
Вот это он конечно испортил команду, которая приходила то 6й, то 3й, гениально))
А главное - НИ В ОДНОМ ИЗ СЕЗОНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ КОМАНДА НЕ ЗАБИВАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
мисси выйграл чимпионат мира и играет в адном из найлудших чимпионатов в мири!!!!!!