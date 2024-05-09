У Роналду 33 гола и 10 ассистов в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир и лидер по «гол+пас»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Охдуд Футбол

Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.

Сегодня форвард «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Охдуда» в чемпионате (2:0, первый тайм). В прошлом туре 39-летний португалец сделал хет-трик в игре с «Аль-Вахдой» (6:0).

Теперь у Роналду 33 гола и 10 результативных передач в чемпионате. Он лидирует по голевым действиям в чемпионате и является лучшим бомбардиром турнира.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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Пощадите мессифанов, барсофанов.
Они от вчерашнего ещё не отошли.
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Пффф. Перешёл бы в Сокол в ФНЛ, забил бы 10 голов, вот тогда можно было бы хвалиться. В ФНЛ в каждом матче ему бы ноги отрубали.
+5
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+4
На бонус табун верблюдов
+4
-2
+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Артем, ты чо еще комментарии свои редактируешь?(
+2
-1
+1
Ответ Роман
Пощадите мессифанов, барсофанов. Они от вчерашнего ещё не отошли.
Да, вчера болелы Реала отгоняли от своей команды дух Месси, чтобы не повторилась знаменитая августовская победа Баварии над испанским клубом☝️
+4
-3
+1
Комментарий удален модератором
Шакал
0
0
0
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Поэтому и не будет)
+1
-1
0
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