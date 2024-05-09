У Роналду 33 гола и 10 ассистов в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир и лидер по «гол+пас»

Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.

Сегодня форвард « » поразил ворота «Аль-Охдуда» в чемпионате (2:0, первый тайм). В прошлом туре 39-летний португалец сделал хет-трик в игре с « » (6:0).

Теперь у Роналду 33 гола и 10 результативных передач в чемпионате. Он лидирует по голевым действиям в чемпионате и является лучшим бомбардиром турнира.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.