У Роналду 76 (62+14) очков в 66 матчах за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду забил 62 гола в 66 играх за «Аль-Наср» во всех турнирах.

« » принимает «Аль-Наср» (0:2, первый тайм) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 15-й минуте нападающий гостей забил второй гол своей команды в этой игре с передачи хавбека Али Аль-Хассана.

Таким образом, Роналду набрал 76 (62+14) очков в 66 играх за « » во всех турнирах по системе «гол+пас».

39-летний португалец проводит самый результативный чемпионат за последние 8 лет. У Роналду 33 гола и 10 ассистов в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас».

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.