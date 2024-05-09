У Роналду 76 (62+14) очков в 66 матчах за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Охдуд Футбол

Криштиану Роналду забил 62 гола в 66 играх за «Аль-Наср» во всех турнирах.

«Аль-Охдуд» принимает «Аль-Наср» (0:2, первый тайм) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 15-й минуте нападающий гостей Криштиану Роналду забил второй гол своей команды в этой игре с передачи хавбека Али Аль-Хассана. 

Таким образом, Роналду набрал 76 (62+14) очков в 66 играх за «Аль-Наср» во всех турнирах по системе «гол+пас». 

39-летний португалец проводит самый результативный чемпионат за последние 8 лет. У Роналду 33 гола и 10 ассистов в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас». 

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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24 комментария
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Мой сосед Леонид из Майами столько голов и голевых создать не может к сожалению
+12
-5
+7
Риго когда поставишь на аву фотку футболиста Боррусии, 🤣???
+9
-4
+5
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Всего 3 коммента под новостью про Роналду. Слабовато. Сдаешь позиции. Давай еще штук 10)
+8
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+5
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
В МЛС защитники стоят на поле и смотрят как им забивают. Как ты дворовой футбол сюда приплел.
+8
-3
+5
Ответ SCHOKKKK
Сколько можно фапать на этих старых импотентов? Уже время других футболистов и имён
давай, Мбаппе, Холланд в ЛЧ вообще выходили на поле?))
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ superbro
Мой сосед Леонид из Майами столько голов и голевых создать не может к сожалению
Так может же
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Ответ superbro
Мой сосед Леонид из Майами столько голов и голевых создать не может к сожалению
Соседу Леониду до лампочки на статистику если что, отстаньте вы от него уже, смотрите свою пустыню и считайте статистику, это же самое главное в футболе
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Ответ Игорь Новиков
Всего 3 коммента под новостью про Роналду. Слабовато. Сдаешь позиции. Давай еще штук 10)
Они еще и комментарии удаляют)

Ну лан, я повторю)

Дак, вам же это и надо. Ты чо Игорян кокетку та исполняешь?)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Бензема Неймара Мане ещё много других что-то их не видно почему они не могут забивать? Роналду везде доказывает какой он машина
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Ответ Bilal
Бензема Неймара Мане ещё много других что-то их не видно почему они не могут забивать? Роналду везде доказывает какой он машина
Особенно приятель пешего - покерист за время своего фееричного выступления за Хиляль смог забить гол только Нассаджи (иранский клуб, занимающий на сегодня 14 место в Иранской про-лиге)☝️
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Ответ Bilal
Бензема Неймара Мане ещё много других что-то их не видно почему они не могут забивать? Роналду везде доказывает какой он машина
Бестрофейная "машина" оказалась в Европе никому не нужна.. Factos.. Хе..
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