Беллингем об игре за «Реал» в ЛЧ: «В 7 лет в Бирмингеме я мечтал о таких вечерах»

Джуд Беллингем поделился эмоциями от игры в Лиги чемпионов.

Вчера « » обыграл «Баварию» со счетом 2:1 в ответном полуфинале ЛЧ и по сумме двух матчей (4:3) стал вторым финалистом турнира после «Боруссии». Мадридцы отыгрались после 0:1 благодаря двум голам Хоселу на 88-й и 91-й минутах.

– Ты нервничал перед матчем?

– Не то чтобы. Я бы правда хотел сказать «да», но в раздевалке я огляделся и просто подумал, что нахожусь в самой лучшей позиции и с лучшими людьми. Где еще я хотел бы оказаться?

7-летним мальчиком в Бирмингеме я мечтал о таких вечерах, как этот. Да, я просто очень счастлив быть здесь и быть частью этого вечера, – рассказал 20-летний полузащитник в эфире TNT Sports.