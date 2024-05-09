Беллингем об игре за «Реал» в ЛЧ: «В 7 лет в Бирмингеме я мечтал о таких вечерах»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Бирмингем Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем поделился эмоциями от игры в Лиги чемпионов.

Вчера «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1 в ответном полуфинале ЛЧ и по сумме двух матчей (4:3) стал вторым финалистом турнира после «Боруссии». Мадридцы отыгрались после 0:1 благодаря двум голам Хоселу на 88-й и 91-й минутах.

– Ты нервничал перед матчем?

– Не то чтобы. Я бы правда хотел сказать «да», но в раздевалке я огляделся и просто подумал, что нахожусь в самой лучшей позиции и с лучшими людьми. Где еще я хотел бы оказаться?

7-летним мальчиком в Бирмингеме я мечтал о таких вечерах, как этот. Да, я просто очень счастлив быть здесь и быть частью этого вечера, – рассказал 20-летний полузащитник в эфире TNT Sports.

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6 комментариев
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В первом ж сезоне за Реал и ЛЛ взял и в финале ЛЧ поиграет,хорош брит💪
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Хочешь трофеи, то это в Реал Мадрид 👑👑👑
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Удивительно, как островные СМИ упорно продолжают пиарить некствана. Даже после матча, где он снова исчез и за него всё сделали партнёры, всё равно выуживают слезоточивые истории про детскую мечту и прочий пафос для «наследия»🤓
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Ответ иц а мен
Звиздит, кто в здравом уме в детстве будет мечтать о судейских позорах?
Сними комнату с чави и поплачьте вместе
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