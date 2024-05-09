«Зенит» боролся бы за 7-11-е место в Серии А». Чинквини о петербургском клубе
Оресте Чинквини считает, что «Зенит» занимал бы место в середине таблицы Серии А.
«В данный момент у российских клубов недостаточная квалификация по сравнению с итальянскими командами.
Сейчас «Зенит» шел бы где-то в середине турнирной таблицы Серии А, если бы выступал в чемпионате Италии, они боролись бы за 7-11 место, но точно сказать невозможно», – заявил экс-менеджер «Зенита».
Напомним, после 27 туров «Зенит» идет 1-м в таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко.
А что было бы в реальности в серии А, это всё фантазии.