«Зенит» боролся бы за 7-11-е место  в Серии А». Чинквини о петербургском клубе

Теги Зенит премьер-лига Россия серия А Италия Оресте Чинквини Футбол

Оресте Чинквини считает, что «Зенит» занимал бы место в середине таблицы Серии А.

«В данный момент у российских клубов недостаточная квалификация по сравнению с итальянскими командами.

Сейчас «Зенит» шел бы где-то в середине турнирной таблицы Серии А, если бы выступал в чемпионате Италии, они боролись бы за 7-11 место, но точно сказать невозможно», – заявил экс-менеджер «Зенита».

Напомним, после 27 туров «Зенит» идет 1-м в таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко.

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23 комментария
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По бюджету, Зенит бы был в нижней части таблицы. При этом, почему-то в ЛЧ, должен был всех выносить с таким бюджетом. Парадокс. Но хейтерам в одном случае, аргумент, в другом, не аргумент.
А что было бы в реальности в серии А, это всё фантазии.
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Ну если бы даже Зенит боролся за серединку таблицы в Серии А, то что уж говорить про остальные клубы РПЛ 🤷‍♂️
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сомневаюсь... допустим зенит сейчас со след.сезона переходит в серию А. неужели вы думаете что с таким бюджетом он не сделает покупки? и неужели вы думаете что лучшие игроки клубов серии А примерно от 10 и ниже места не захотели бы перейти в зенит за зарплату больше чем а нынешних клубах где в аутсайдерах они получают по 200-500 тысяч евро? да год- два покатался бы клуб но потом начал бы бороться за еврокубки спокойно. как вообще можно говорить кто в какой лиге играл бы на каких местах? серия А показательно по уровню игры это факт. такой же каа и факт что денег в Италии сейчас мало. и по бюджету выше зенита дай бог клубов 5 в Италии. ( Милан, интер, юве, наполи, аталанта) даже лацио имеет значительно меньший бюджет чем зенит. сами разговоры- от глупости в голове кто и где бы за что играл. чемпион Италии интер играл бы в Англии ниже пятого места счас. кто так сравнивает как не глупые люди.
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Уже была такая хрень где-то год назад. Сравнил бюджеты — точно, где-то в районе десятого места могли бы быть теоретически.
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На одни и те же деньги в Италии можно собрать интереснее команду, т.к. у нас идет «Северная надбавка». И в чемпионат Италии люди готовы ехать на меньшие з/п.
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Раз сравнения нет, можно заявить что угодно. Можно и АПЛ выиграть влегкую. Таким манером! )
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И был бы позором итальянского футбола.
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Ответ wadwill13
сомневаюсь... допустим зенит сейчас со след.сезона переходит в серию А. неужели вы думаете что с таким бюджетом он не сделает покупки? и неужели вы думаете что лучшие игроки клубов серии А примерно от 10 и ниже места не захотели бы перейти в зенит за зарплату больше чем а нынешних клубах где в аутсайдерах они получают по 200-500 тысяч евро? да год- два покатался бы клуб но потом начал бы бороться за еврокубки спокойно. как вообще можно говорить кто в какой лиге играл бы на каких местах? серия А показательно по уровню игры это факт. такой же каа и факт что денег в Италии сейчас мало. и по бюджету выше зенита дай бог клубов 5 в Италии. ( Милан, интер, юве, наполи, аталанта) даже лацио имеет значительно меньший бюджет чем зенит. сами разговоры- от глупости в голове кто и где бы за что играл. чемпион Италии интер играл бы в Англии ниже пятого места счас. кто так сравнивает как не глупые люди.
Считаете боролся бы с 12 по 20? 🙃
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Ответ vtsch4svws
Уже наклюкался в честь праздника чтоли, в зенит у него хотели бы перейти
я не пью. шутка неудачная. можешь лучше чем чушь девятого мая.
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Ответ xQcoW
Как же они недооценивают кабинетных газпромцев. Когда у тебя безлимитный бюджет, то можно и итальянский чемпик купить)
Обидно быть кабинетными. Да? ))
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Ответ Элдор ШоуУродов
Ну если бы даже Зенит боролся за серединку таблицы в Серии А, то что уж говорить про остальные клубы РПЛ 🤷‍♂️
Зенит щас и в РПЛ играет как середняк
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Ответ Кондитер
Зенит щас и в РПЛ играет как середняк
В РПЛ сейчас все играют как заштатные середняки 🤷‍♂️
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Ответ Caniball
На одни и те же деньги в Италии можно собрать интереснее команду, т.к. у нас идет «Северная надбавка». И в чемпионат Италии люди готовы ехать на меньшие з/п.
Так вот они бы и ехали в Зенит.
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