«Зенит» боролся бы за 7-11-е место  в Серии А». Чинквини о петербургском клубе

Оресте Чинквини считает, что «Зенит» занимал бы место в середине таблицы Серии А.

«В данный момент у российских клубов недостаточная квалификация по сравнению с итальянскими командами.

Сейчас «Зенит» шел бы где-то в середине турнирной таблицы Серии А, если бы выступал в чемпионате Италии, они боролись бы за 7-11 место, но точно сказать невозможно», – заявил экс-менеджер «Зенита».

Напомним, после 27 туров «Зенит» идет 1-м в таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко.