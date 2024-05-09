Хомуха о Фернандесе в «Зените»: «Не угадали с трансфером, он долго не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Хомуха Марио Фернандес Футбол

Дмитрий Хомуха высказался о ситуации с Марио Фернандесом в «Зените».

Как сообщалось ранее, бразилец не сыграет до конца сезона из-за травмы.

«Зениту» необходимо найти футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника. После этого надо расставаться с Фернандесом. Можно также пригласить молодого, перспективного игрока из академии.

«Зенит» не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба», – сказал экс-футболист «Зенита» и ЦСКА.

Марио Фернандес перешел в петербургский клуб летом 2023 года и провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 33-летнего игрока доступна здесь.

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9 комментариев
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«Зенит» не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл.
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За то как стометровку бегает))
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Дали отдохнуть мужику и заработать на старость как и 80% трансферов Зенита))
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А мог бы стать легендой ЦСКА, но Марио перешёл в Зенит...
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Фернандес просто не стал разводить на деньги Цска, так как те в режиме экономии, а решил срубить бабла с газового мешка, все правильно.
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А ещё не угадали с трансферами Изидора, Ахметова, Коваленко.
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Где правого русского то найти???
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Дима Хомуха один из самых добросовестных легионеров в состове Зенита.. платили больше чечены - зажигал за них, потом позвали к нам и Спасибо, очень добросовестно, Спасибо, помог.. потом помахали рубликом коняшки .. потопал к ним и тоже был молодцом.. все бы так..
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