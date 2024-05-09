Хомуха о Фернандесе в «Зените»: «Не угадали с трансфером, он долго не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба»

Дмитрий Хомуха высказался о ситуации с Марио Фернандесом в «Зените».

Как сообщалось ранее, бразилец не сыграет до конца сезона из-за травмы.

« » необходимо найти футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника. После этого надо расставаться с Фернандесом. Можно также пригласить молодого, перспективного игрока из академии.

«Зенит» не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба», – сказал экс-футболист « » и ЦСКА.

перешел в петербургский клуб летом 2023 года и провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 33-летнего игрока доступна здесь.