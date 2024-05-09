Хомуха о Фернандесе в «Зените»: «Не угадали с трансфером, он долго не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба»
Дмитрий Хомуха высказался о ситуации с Марио Фернандесом в «Зените».
Как сообщалось ранее, бразилец не сыграет до конца сезона из-за травмы.
«Зениту» необходимо найти футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника. После этого надо расставаться с Фернандесом. Можно также пригласить молодого, перспективного игрока из академии.
«Зенит» не угадал с трансфером Фернандеса. Он много времени не играл. Такие подписания вредят имиджу клуба», – сказал экс-футболист «Зенита» и ЦСКА.
Марио Фернандес перешел в петербургский клуб летом 2023 года и провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 33-летнего игрока доступна здесь.
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За то как стометровку бегает))