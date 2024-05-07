Тикнизян и Ромашкина ждут ребенка

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина и защитник «Локо» Наир Тикнизян ждут ребенка.

Об этом сообщила Ромашкина в телеграм-канале.

«Вот причина моего отсутствия в эфирах «Матч ТВ», «Это футбол, брат!», «Родины Медиа», различных шоу и в соцсетях.

Я человек семейный, домашний, поэтому невероятна рада своему новому статусу мамы.

А к работе я еще вернусь, не скучайте», – написала Ромашкина.

Футболист и ведущая женились в ноябре 2023 года.