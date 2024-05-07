Тикнизян и Ромашкина ждут ребенка

Теги Локомотив премьер-лига Россия светская хроника соцсети девушки и спорт Наир Тикнизян Яна Ромашкина Футбол

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина и защитник «Локо» Наир Тикнизян ждут ребенка.

Об этом сообщила Ромашкина в телеграм-канале.

«Вот причина моего отсутствия в эфирах «Матч ТВ», «Это футбол, брат!», «Родины Медиа», различных шоу и в соцсетях.

Я человек семейный, домашний, поэтому невероятна рада своему новому статусу мамы.

А к работе я еще вернусь, не скучайте», – написала Ромашкина.

Футболист и ведущая женились в ноябре 2023 года.

39 комментариев
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Всем спортсом у роддома
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Вот это хитрый ход, завел ребенка чтобы и его куда-нибудь отвезти
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Чекнула тюбика
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Мда, Наир один раз отправил утром на такси одну на работу и вот результат🤔
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Должен родится в 3:30, однозначно
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Ответ rusik krasav4ik
Всем спортсом у роддома
Я уже на Никольской с флагами и пелёнками ! Выдвигайтесь быстрее !
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А я лета жду,мне это как то важнее
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Ответ rusik krasav4ik
Всем спортсом у роддома
Все на Никольскую!)
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От души поздравляю Наира и Яну с таким событием Здоровья маме папе ребёночку и всем нам
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Болельщики Локо ждут Наира на поле
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Вот причина моего отсутствия в эфирах «Матч ТВ», «Это футбол, брат!», «Родины Медиа», различных шоу и в соцсетях.
.....
А она там отсутствует? Блин, что мне делать теперь с этой информацией?

Ну а так, дай бог вам всем здоровья!))
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Паровозик из Ромашкиной, так кажется называлась детская книжка.
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Ответ Доктор Верховцев
Он там всё время опаздывал. Не успевал вовремя.
Точно, то цветочки собирал, то природой любовался, детям недавно читал.
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Ответ TheSportNik
Паровозик из Ромашкиной, так кажется называлась детская книжка.
Он там всё время опаздывал. Не успевал вовремя.
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Ответ Марсель Объелся
Вот это хитрый ход, завел ребенка чтобы и его куда-нибудь отвезти
желательно ранним утром
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Спортс, май 2028: «Тикнизян и Ромашкина разводятся. У пары двое детей. Ранее сообщалось, что у игрока Урала появилась новая возлюбленная»
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Тикнизян и Ромашкина ждут ребенка с работы
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Где ждут? На остановке? Надо было созвониться и узнать где точно надо ждать.)
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Такая красивая русская девушка и не смогла найти русского красавца( Очень жаль, что молодые такие безрассудные из-за скачущих гормонов
Еще и афиширует
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У Тинки-Винки появится Ляля.
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Ну теперь следующая Орзул или Ксения Ермакова. Ждём.
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ну, дай то Бог им Счастья!!!
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Поздравляю 🙏🙏🙏
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Официально заявляю, что лично я отсутствую в перечисленных медиа вообще по другой причине!
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Вдул так вдул (с)
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Лицо домашнего семейного человека представили ?))
А вот же оно )
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Ответ Геннадий
Я уже на Никольской с флагами и пелёнками ! Выдвигайтесь быстрее !
Пробки блин) ты пока сам там ла ла лала лалала
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зачем нам это знать
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Ответ Марсель Объелся
Вот это хитрый ход, завел ребенка чтобы и его куда-нибудь отвезти
Неа! Хитрый ход со стороны девушки. Родила ребёнка чтобы не работать, а потом отжать пол царства.)
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Хороший инфоповод так сказать
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