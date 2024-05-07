Тикнизян и Ромашкина ждут ребенка
Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина и защитник «Локо» Наир Тикнизян ждут ребенка.
Об этом сообщила Ромашкина в телеграм-канале.
«Вот причина моего отсутствия в эфирах «Матч ТВ», «Это футбол, брат!», «Родины Медиа», различных шоу и в соцсетях.
Я человек семейный, домашний, поэтому невероятна рада своему новому статусу мамы.
А к работе я еще вернусь, не скучайте», – написала Ромашкина.
Футболист и ведущая женились в ноябре 2023 года.
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А она там отсутствует? Блин, что мне делать теперь с этой информацией?
Ну а так, дай бог вам всем здоровья!))
Еще и афиширует
А вот же оно )